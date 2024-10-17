Остин обсудит с Умеровым дополнительную помощь по безопасности Украины

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В ходе встречи речь пойдет о предоставлении "дополнительной помощи по безопасности" Украине, отметил Остин, выступая перед журналистами вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса.

"Мы поговорим о том, что мы делаем для предоставления дополнительной помощи по безопасности Украине. И поэтому я с нетерпением жду разговора с министром Умеровым, который будет здесь в рамках этой дискуссии", - отметил министр обороны США.

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Министры обороны НАТО собрались на очередную встречу в Брюсселе 17 октября, которая впервые проходит под председательством нового генсека Рютте.