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Новини Допомога Україні
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Остін обговорить з Умєровим додаткову безпекову допомогу Україні

Умєров, Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В ході зустрічі мова йтиме про надання "додаткової безпекової допомоги" Україні, зазначив Остін, виступаючи перед журналістами разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у штаб-квартирі Альянсу.

"Ми поговоримо про те, що ми робимо для надання додаткової безпекової допомоги Україні. І тому я з нетерпінням чекаю на розмову з міністром Умєровим, який буде тут в рамках цієї дискусії", - зазначив міністр оборони США.

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Міністри оборони НАТО зібралися на чергову зустріч у Брюсселі 17 жовтня, яка вперше проходить під головуванням нового генсека Рютте.

Автор: 

США (23355) Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (641)


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А можна обговорити таку "безпекову угоду", яка є між США та Ізраїлем? Вона нам дуже потрібна, але зелена дєрьмаківська пліснява відмовилась від цього ще до повномаштабного вторгнення (здається)....

Та й не є метою для ОПи перемога України. Для них головне - лишатися при владі якомога довше. Для цього вони будуть робити все: звинувачувати "Захід" у недостатньоній допомозі як зброєю, так і грошима, але при цьому ніц не будуть робити в Україні для виконання вимог НАТО та ЄС та для відновлення ВПК...
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17.10.2024 20:05 Відповісти
Ну от про що Остін може говорити з Умєровим?
Остін все розуміє, але мусить...
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17.10.2024 20:22 Відповісти
 
 