Остін обговорить з Умєровим додаткову безпекову допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

В ході зустрічі мова йтиме про надання "додаткової безпекової допомоги" Україні, зазначив Остін, виступаючи перед журналістами разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у штаб-квартирі Альянсу.

"Ми поговоримо про те, що ми робимо для надання додаткової безпекової допомоги Україні. І тому я з нетерпінням чекаю на розмову з міністром Умєровим, який буде тут в рамках цієї дискусії", - зазначив міністр оборони США.

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Міністри оборони НАТО зібралися на чергову зустріч у Брюсселі 17 жовтня, яка вперше проходить під головуванням нового генсека Рютте.