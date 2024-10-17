Остін обговорить з Умєровим додаткову безпекову допомогу Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
В ході зустрічі мова йтиме про надання "додаткової безпекової допомоги" Україні, зазначив Остін, виступаючи перед журналістами разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у штаб-квартирі Альянсу.
"Ми поговоримо про те, що ми робимо для надання додаткової безпекової допомоги Україні. І тому я з нетерпінням чекаю на розмову з міністром Умєровим, який буде тут в рамках цієї дискусії", - зазначив міністр оборони США.
Міністри оборони НАТО зібралися на чергову зустріч у Брюсселі 17 жовтня, яка вперше проходить під головуванням нового генсека Рютте.
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Остін все розуміє, але мусить...