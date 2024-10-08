РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9202 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
4 737 29

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - Минобороны

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.

Об этом в соцсети X сообщил глава Минобороны Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ.

"Mirage 2000 в Украину: доставка еще запланирована на 1 квартал 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам министра, истребители оборудуют новыми вооружениями типа воздух-земля и защитой от РЭБ.

Сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков.

Сверхзвуковой самолет Mirage 2000 был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. С 2006 года они заменяются многоцелевым истребителем Rafale. Отдельные модификации Mirage могут быть носителями ракет SCALP.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания предоставила Украине около $4,5 млрд на закупку оружия

Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000

В июне 2024 года президент Франции Макрон заявил, что передаст Украине истребители Mirage.

На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000. Поэтому, по данным СМИ, она сможет передать от 6 до 12 бортов.

Также читайте: Украина имеет полное право на ответ, - министр обороны Лекорню об использовании французского оружия для ударов по территории РФ

Автор: 

авиация (2904) Франция (3582) Лекорню Себастьян (79)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Дякуємо Франція!
показать весь комментарий
08.10.2024 10:33 Ответить
+10
Тихо не буде. Зараз ваЗЕлін почне піаритися.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:39 Ответить
+9
Тихо так, без зайвого галасу. Так і треба. Головне, що пілоти вже вчаться.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Франція!
показать весь комментарий
08.10.2024 10:33 Ответить
Бажано разом з пілотами "пенсіонерами"... ))
показать весь комментарий
08.10.2024 11:09 Ответить
Тихо так, без зайвого галасу. Так і треба. Головне, що пілоти вже вчаться.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:37 Ответить
Тихо не буде. Зараз ваЗЕлін почне піаритися.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:39 Ответить
ну ти почав накидати раніше його, хоч би дочекався
показать весь комментарий
08.10.2024 11:37 Ответить
Дякуємо Франції та рану Макрону! Головне, що вчасно: не в 2030 році . Я знаю, що нам ніхто нічого не винен, що літаки потрібно ще опанувати нашим пілотам. Але як поволі, по краплині надходить допомога від союзників. Кожен день - це втрачені життя військових та цивільних.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:43 Ответить
він не натякає а констатує факт, а те що ти "розвинув" його думку і побачив натяки, то твоя особиста ініціатива і проблема...до речі, а скільки "транспортників" збудовано з 7 травня 2015(перший політ) до 2019 року?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:40 Ответить
Погоджуюся. Велика подяка Франції за наміри дати літаки.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:52 Ответить
А в першому кварталi передадуть 1 чи 2? А наступнi в якому кварталi якого року?
показать весь комментарий
08.10.2024 10:43 Ответить
Ще й графік постачання, місця базування, логістику... )))
показать весь комментарий
08.10.2024 10:48 Ответить
Так откажись, говномет. Начни петицию к Писяграю, шоб не брал. Где вы беретесь такие уроды, вечно тошнящие?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:40 Ответить
Для них потрібно окремо пілотів підготовлювати і окремо потрібно обслуговуючий персонал.І номенклатура озброєнь,тут своя.Французи під свої літаки самі все роблять.Краще вже щоб був один літак F-16 і все би було під нього.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:46 Ответить
mirage 2000 носій SCALP/Storm Shadow, яких нам троха надали, а F-16 - ні
пряма мова бойового Українського пілота:

"вітаю отримання "Міражів", якщо при цьому не постраждають основні програми із надання Україні F-16 та снарядів для артилерії. Французькі літаки зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ.
У зв'язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте"

https://www.holosameryky.com/a/poruvnyannya-litakiv-f16-ta-mirage/7649927.html
показать весь комментарий
08.10.2024 11:03 Ответить
Скільки тих скальпів дали 20 ракет? На F-16 є AGM 158,яких в рази більше,ніж Шторм Шедовів Скльпів і Таурусів разом узятих.

Для цих 10-20 літаків потрібно окремих пілотів готувати і окремий облуговуючий персонал.Різноманітний парк різних літаків,це велике навантаження.Краще коли один два типи літаків.F-16 по всім показникам кращий і він наймасовіший,до нього є все.Якби надали
Рафаль,то це би було круто,бо це новий літай,який зараз випускається.А підготовлювати весь персонал,щоб літати на старих літаках,це якось і не дуже.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:10 Ответить
так тоді вже не F-16, а F-35 най дають, та бодай хоча би F-22
показать весь комментарий
08.10.2024 12:27 Ответить
F-35 дорогі в обслуговувані.F-16 найкраще підходять,їх ще виготовляють навіть.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:04 Ответить
Краще один? Так построй его , на заводе Антонова, например. Не можешь? Так сиди не 3.14зди и будь благодарен Французам, которые Украине вообще ничего не должны. От слова 'совсем'. Даже пустую бумажку в Будапеште они не писали
показать весь комментарий
08.10.2024 18:44 Ответить
Рот закрий.Я тебе нічого не запитував.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:06 Ответить
Нових літаків шось не дають
показать весь комментарий
08.10.2024 10:48 Ответить
Нарешті якісь нормальні літаки, а не ті, які бояться брати участь у боях.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:18 Ответить
А Міраж хіба не штурмовик ?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:31 Ответить
Mirage 2000, F-16 та МіГ-29 - багатоцільові надзвукові винищувачі четвертого покоління, головна відмінність: Mirage 2000 та F-16 - одномоторні, МіГ-29 - двомоторний.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:37 Ответить
Україну уже ділять, кому ж вони будуть передавати у 2025 році?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:31 Ответить
избавляются от очередного хлама 4го поколения
показать весь комментарий
08.10.2024 12:24 Ответить
Судя потому, что F-16 до сих пор не появились в небе, это они - мираж!
показать весь комментарий
08.10.2024 12:40 Ответить
Подивимося....
показать весь комментарий
08.10.2024 12:57 Ответить
 
 