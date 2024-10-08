Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - Минобороны

Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.

"Mirage 2000 в Украину: доставка еще запланирована на 1 квартал 2025 года", - говорится в сообщении.

По словам министра, истребители оборудуют новыми вооружениями типа воздух-земля и защитой от РЭБ.

Сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков.

Сверхзвуковой самолет Mirage 2000 был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. С 2006 года они заменяются многоцелевым истребителем Rafale. Отдельные модификации Mirage могут быть носителями ракет SCALP.

В июне 2024 года президент Франции Макрон заявил, что передаст Украине истребители Mirage.

На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000. Поэтому, по данным СМИ, она сможет передать от 6 до 12 бортов.

