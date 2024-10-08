Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года, - Минобороны
Франция в первом квартале 2025 года (январь-март) передаст Украине истребители Mirage 2000.
Об этом в соцсети X сообщил глава Минобороны Себастьен Лекорню, информирует Цензор.НЕТ.
"Mirage 2000 в Украину: доставка еще запланирована на 1 квартал 2025 года", - говорится в сообщении.
По словам министра, истребители оборудуют новыми вооружениями типа воздух-земля и защитой от РЭБ.
Сейчас идет подготовка украинских пилотов и механиков.
Сверхзвуковой самолет Mirage 2000 был основным истребителем ВВС Франции в течение 20 лет, начиная с середины 1980-х годов. С 2006 года они заменяются многоцелевым истребителем Rafale. Отдельные модификации Mirage могут быть носителями ракет SCALP.
В июне 2024 года президент Франции Макрон заявил, что передаст Украине истребители Mirage.
На вооружении ВВС Франции стоит 26 самолетов Mirage 2000. Поэтому, по данным СМИ, она сможет передать от 6 до 12 бортов.
пряма мова бойового Українського пілота:
"вітаю отримання "Міражів", якщо при цьому не постраждають основні програми із надання Україні F-16 та снарядів для артилерії. Французькі літаки зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ.
У зв'язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте"
https://www.holosameryky.com/a/poruvnyannya-litakiv-f16-ta-mirage/7649927.html
Для цих 10-20 літаків потрібно окремих пілотів готувати і окремий облуговуючий персонал.Різноманітний парк різних літаків,це велике навантаження.Краще коли один два типи літаків.F-16 по всім показникам кращий і він наймасовіший,до нього є все.Якби надали
Рафаль,то це би було круто,бо це новий літай,який зараз випускається.А підготовлювати весь персонал,щоб літати на старих літаках,це якось і не дуже.