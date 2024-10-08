Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, - Міноборони
Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.
Про це у соцмережі X повідомив глава Міноборони Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ.
"Mirage 2000 в Україну: доставка ще запланована на 1 квартал 2025 року", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, винищувачі обладнають новими озброєннями типу повітря-земля та захистом від РЕБ.
Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.
Надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року вони замініються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями ракет SCALP.
У червні 2024 року президент Франціїї Макрон заявив, що передасть Україні винищувачі Mirage.
На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000. Тому, за даними ЗМІ, вона зможе передати від 6 до 12 бортів.
пряма мова бойового Українського пілота:
"вітаю отримання "Міражів", якщо при цьому не постраждають основні програми із надання Україні F-16 та снарядів для артилерії. Французькі літаки зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ.
У зв'язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте"
https://www.holosameryky.com/a/poruvnyannya-litakiv-f16-ta-mirage/7649927.html
Для цих 10-20 літаків потрібно окремих пілотів готувати і окремий облуговуючий персонал.Різноманітний парк різних літаків,це велике навантаження.Краще коли один два типи літаків.F-16 по всім показникам кращий і він наймасовіший,до нього є все.Якби надали
Рафаль,то це би було круто,бо це новий літай,який зараз випускається.А підготовлювати весь персонал,щоб літати на старих літаках,це якось і не дуже.