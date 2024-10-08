УКР
Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, - Міноборони

Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Про це у соцмережі X повідомив глава Міноборони Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ.

"Mirage 2000 в Україну: доставка ще запланована на 1 квартал 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, винищувачі обладнають новими озброєннями типу повітря-земля та захистом від РЕБ.

Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.

Надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року вони замініються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями ракет SCALP.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада і Франція розроблять "дорожню карту" щодо повернення викрадених РФ українських дітей

У червні 2024 року президент Франціїї Макрон заявив, що передасть Україні винищувачі Mirage.

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000. Тому, за даними ЗМІ, вона зможе передати від 6 до 12 бортів.

Читайте: Україна має повне право на відповідь, - міністр оборони Лекорню про використання французької зброї для ударів по території РФ

Дякуємо Франція!
08.10.2024 10:33
Тихо не буде. Зараз ваЗЕлін почне піаритися.
08.10.2024 10:39
Тихо так, без зайвого галасу. Так і треба. Головне, що пілоти вже вчаться.
08.10.2024 10:37
Дякуємо Франція!
08.10.2024 10:33
Бажано разом з пілотами "пенсіонерами"... ))
08.10.2024 11:09
Тихо так, без зайвого галасу. Так і треба. Головне, що пілоти вже вчаться.
08.10.2024 10:37
Тихо не буде. Зараз ваЗЕлін почне піаритися.
08.10.2024 10:39
ну ти почав накидати раніше його, хоч би дочекався
08.10.2024 11:37
Дякуємо Франції та рану Макрону! Головне, що вчасно: не в 2030 році . Я знаю, що нам ніхто нічого не винен, що літаки потрібно ще опанувати нашим пілотам. Але як поволі, по краплині надходить допомога від союзників. Кожен день - це втрачені життя військових та цивільних.
08.10.2024 10:43
він не натякає а констатує факт, а те що ти "розвинув" його думку і побачив натяки, то твоя особиста ініціатива і проблема...до речі, а скільки "транспортників" збудовано з 7 травня 2015(перший політ) до 2019 року?
08.10.2024 11:40
Погоджуюся. Велика подяка Франції за наміри дати літаки.
08.10.2024 14:52
А в першому кварталi передадуть 1 чи 2? А наступнi в якому кварталi якого року?
08.10.2024 10:43
Ще й графік постачання, місця базування, логістику... )))
08.10.2024 10:48
Так откажись, говномет. Начни петицию к Писяграю, шоб не брал. Где вы беретесь такие уроды, вечно тошнящие?
08.10.2024 18:40
Для них потрібно окремо пілотів підготовлювати і окремо потрібно обслуговуючий персонал.І номенклатура озброєнь,тут своя.Французи під свої літаки самі все роблять.Краще вже щоб був один літак F-16 і все би було під нього.
08.10.2024 10:46
mirage 2000 носій SCALP/Storm Shadow, яких нам троха надали, а F-16 - ні
пряма мова бойового Українського пілота:

"вітаю отримання "Міражів", якщо при цьому не постраждають основні програми із надання Україні F-16 та снарядів для артилерії. Французькі літаки зможуть підтримати нашу бомбардувальну авіацію за умови, що ці літаки зможуть застосовувати французькі крилаті ракети SCALP, або вести повітряні бої ракетами MBDA Meteor, підсилюючи винищувальну авіацію Повітряних сил ЗСУ.
У зв'язці із майбутнім F-16 та літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 (при наявності на борту військової тактичної мережі обміну даних LINK-16) у взаємодії із наземною системою ППО, ефективність застосування нашої авіації значно виросте"

https://www.holosameryky.com/a/poruvnyannya-litakiv-f16-ta-mirage/7649927.html
08.10.2024 11:03
Скільки тих скальпів дали 20 ракет? На F-16 є AGM 158,яких в рази більше,ніж Шторм Шедовів Скльпів і Таурусів разом узятих.

Для цих 10-20 літаків потрібно окремих пілотів готувати і окремий облуговуючий персонал.Різноманітний парк різних літаків,це велике навантаження.Краще коли один два типи літаків.F-16 по всім показникам кращий і він наймасовіший,до нього є все.Якби надали
Рафаль,то це би було круто,бо це новий літай,який зараз випускається.А підготовлювати весь персонал,щоб літати на старих літаках,це якось і не дуже.
08.10.2024 12:10
так тоді вже не F-16, а F-35 най дають, та бодай хоча би F-22
08.10.2024 12:27
F-35 дорогі в обслуговувані.F-16 найкраще підходять,їх ще виготовляють навіть.
08.10.2024 21:04
Краще один? Так построй его , на заводе Антонова, например. Не можешь? Так сиди не 3.14зди и будь благодарен Французам, которые Украине вообще ничего не должны. От слова 'совсем'. Даже пустую бумажку в Будапеште они не писали
08.10.2024 18:44
Рот закрий.Я тебе нічого не запитував.
08.10.2024 21:06
Нових літаків шось не дають
08.10.2024 10:48
Нарешті якісь нормальні літаки, а не ті, які бояться брати участь у боях.
08.10.2024 11:18
А Міраж хіба не штурмовик ?
08.10.2024 11:31
Mirage 2000, F-16 та МіГ-29 - багатоцільові надзвукові винищувачі четвертого покоління, головна відмінність: Mirage 2000 та F-16 - одномоторні, МіГ-29 - двомоторний.
08.10.2024 11:37
Україну уже ділять, кому ж вони будуть передавати у 2025 році?
08.10.2024 11:31
избавляются от очередного хлама 4го поколения
08.10.2024 12:24
Судя потому, что F-16 до сих пор не появились в небе, это они - мираж!
08.10.2024 12:40
Подивимося....
08.10.2024 12:57
 
 