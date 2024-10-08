Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першому кварталі 2025 року, - Міноборони

Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

Про це у соцмережі X повідомив глава Міноборони Себастьєн Лекорню, інформує Цензор.НЕТ.

"Mirage 2000 в Україну: доставка ще запланована на 1 квартал 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, винищувачі обладнають новими озброєннями типу повітря-земля та захистом від РЕБ.

Наразі триває підготовка українських пілотів та механіків.

Надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем ВПС Франції протягом 20 років, починаючи з середини 1980-х років. З 2006 року вони замініються багатоцільовим винищувачем Rafale. Окремі модифікації Mirage можуть бути носіями ракет SCALP.

У червні 2024 року президент Франціїї Макрон заявив, що передасть Україні винищувачі Mirage.

На озброєнні ВПС Франції стоїть 26 літаків Mirage 2000. Тому, за даними ЗМІ, вона зможе передати від 6 до 12 бортів.

