Підготовка до передачі Україні винищувачів Mirage 2000 відбувається за планом, - Умєров

Очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що процес підготовки до передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 йде за планом.

Про це міністр оборони заявив під час брифінгу у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У Брюсселі Умєров провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Щодо "Міражів" (французький винищувач Mirage 2000 – ред.) спілкувалися з міністром оборони Франції, обговорили питання, коли, як проводиться співпраця. Просто не хочу це анонсувати, тому що це робитиме французька сторона. Ба більше, я дуже вдячний їм, що вони зараз оснащують озброєнням і військовою технікою, готують нашу бригаду, і скоро вона вже буде у нас вдома", - розповів Умєров.

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Глава оборонного відомства зауважив, що підготовка до передачі винищувачів відбувається за планом.

"Вони (НАТО – ред.) з нами, вони працюють з нами по різних треках - деякі публічні, деякі не публічні. Друге, вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. У нас кооперація на всіх рівнях до найвищого рівня", - додав український міністр.

Раніше повідомлялось, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

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