Підготовка до передачі Україні винищувачів Mirage 2000 відбувається за планом, - Умєров
Очільник Міноборони Рустем Умєров повідомив, що процес підготовки до передачі Україні французьких винищувачів Mirage 2000 йде за планом.
Про це міністр оборони заявив під час брифінгу у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У Брюсселі Умєров провів зустріч із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.
Щодо "Міражів" (французький винищувач Mirage 2000 – ред.) спілкувалися з міністром оборони Франції, обговорили питання, коли, як проводиться співпраця. Просто не хочу це анонсувати, тому що це робитиме французька сторона. Ба більше, я дуже вдячний їм, що вони зараз оснащують озброєнням і військовою технікою, готують нашу бригаду, і скоро вона вже буде у нас вдома", - розповів Умєров.
Глава оборонного відомства зауважив, що підготовка до передачі винищувачів відбувається за планом.
"Вони (НАТО – ред.) з нами, вони працюють з нами по різних треках - деякі публічні, деякі не публічні. Друге, вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. У нас кооперація на всіх рівнях до найвищого рівня", - додав український міністр.
Раніше повідомлялось, що Франція у першому кварталі 2025 року (січень-березень) передасть Україні винищувачі Mirage 2000.
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> Просто не хочу це анонсувати, тому що це робитиме французька сторона.
Порівняння українських та натовських стандартів
Порівнюючи стандарти харчування в Україні та країнах НАТО, можна відзначити декілька ключових відмінностей:
1. Калорійність: Харчування у військових шпиталях НАТО забезпечує до 4000 ккал на добу, тоді як в Україні - лише до 2200 ккал. Для поранених військових цей рівень енергії є критично важливим для підтримки життєдіяльності та відновлення організму.
2. Білкова складова: У раціонах НАТО передбачено 100-120 г білка на добу, що значно більше ніж 70-90 г у цивільних лікарнях України. Білки є ключовими для регенерації тканин після поранень та опіків.
3. Режим харчування: У військових шпиталях НАТО передбачено більше прийомів їжі та перекусів, що забезпечує стабільне надходження поживних речовин протягом дня. В українських лікарнях переважає трьохразовий режим харчування, який не завжди забезпечує рівномірне енергетичне підкріплення.
4. Якість продуктів: У НАТО велика увага приділяється якості продуктів: використовуються свіжі фрукти, овочі, м'ясо, риба, і молочні продукти високої якості. В Україні якість харчування часто залежить від фінансування лікарень та регіональних можливостей, що може впливати на загальну якість раціону.
5. Індивідуальний підхід: У військових шпиталях НАТО широко застосовується індивідуалізований підхід до харчування пацієнтів. Це означає, що дієти коригуються залежно від потреб пацієнтів, їхнього стану здоров'я та етапу реабілітації. В Україні така практика зустрічається рідше, що може негативно впливати на швидкість одужання.
Необхідність змін у харч Необхідність змін у харчуванні військових.
З огляду на ******* стандарти НАТО та специфічні потреби військовослужбовців, які проходять лікування після поранень, Україні необхідно підвищити стандарти харчування до рівня, який відповідає міжнародним вимогам. Основні рекомендації для покращення харчування в українських шпиталях:
1. Підвищення калорійності раціону. Військові пацієнти потребують до ккал на день для відновлення сил та підтримки організму. Це потребує перегляду обсягів порцій та різноманітності раціонів.
2. Збільшення білкової складової. Важливо підвищити рівень споживання білків до 100-120 г на день, що включатиме більше м'яса, риби, яєць та молочних продуктів у раціоні пацієнтів.
3. Введення додаткових прийомів їжі. Додавання 1-2 перекусів протягом дня (йогурти, фрукти, протеїнові батончики) дозволить підтримувати стабільний рівень енергії та зменшить навантаження на організм.
4. Покращення якості продуктів. Необхідно збільшити використання свіжих овочів і фруктів, корисних жирів та вітамінів, що сприятимуть покращенню загального стану здоров'я військовослужбовців.
5. Індивідуальні плани харчування. Необхідно запровадити систему моніторингу стану пацієнтів та створювати індивідуальні плани харчування для кожного військового пацієнта. Це дозволить врахувати специфічні потреби кожного пацієнта та коригувати раціон в залежності від його стану здоров'я і прогресу у відновленні.
6. Залучення дієтологів та нутриціологів. Важливо залучати до процесу професійних дієтологів, які зможуть скласти збалансовані раціони для військових пацієнтів з урахуванням особливостей їхнього стану здоров'я та потреб у поживних речовинах.
7. Контроль та моніторинг. Створення незалежних комісій або підрозділів для регулярної перевірки якості харчування, опитування пацієнтів та медичного аналізу щодо впливу харчування на процес одужання.
Фінансові розрахунки та вплив на бюджет
Для того, щоб впровадити стандарти харчування за зразком НАТО, Україні потрібно збільшити фінансування на харчування в лікарнях з 80,55 грн до 117,06 грн на одного пацієнта на день. Таким чином, додаткові витрати на одного пацієнта становитимуть 36,51 грн на день.
Якщо врахувати, що щорічно в українських лікарнях лікується велика кількість військовослужбовців, це може збільшити навантаження на бюджет. Проте інвестиції в якісне харчування матимуть довгострокові вигоди, включаючи швидше одужання, скорочення реабілітаційних періодів та зниження ризику ускладнень.
Висновки
Якісне та збалансоване харчування є критично важливим для ефективного лікування та відновлення військових після поранень. Порівняння українських норм харчування із натовськими стандартами демонструє суттєві відмінності, які потребують негайного вирішення. Підвищення калорійності раціонів, збільшення кількості білків та введення додаткових прийомів їжі дозволить значно покращити стан здоров'я військових та прискорити їх одужання.
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Принизливо про це писати на 11 році війни
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