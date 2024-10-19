Франція підтримує "План перемоги" Зеленського, - глава МЗС Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який прибув з офіційним дводенним візитом до Києва, заявив що Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Барро сказав під час пресконференції з українським главою МЗС Андрієм Сибігою в Києві.

"Ми підтримуємо "План перемоги", тому що вже близько 1 тис. днів ми поруч з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - сказав Барро.

Крім того, він наголосив на важливості подальшої підтримки України в різних сферах і додав, що Україна має сама вирішувати, коли починати переговори про мир.

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За словами Барро, потрібно докласти зусиль, щоб мирний план, запропонований Зеленським, залучив якомога більше країн до його реалізації.

Також він нагадав, що 17 жовтня в Парижі відбулася конференція з питань ядерної безпеки за пунктом Формули миру. Він зауважив, що президент Зеленський був у Парижі нещодавно, де представив президенту Франції Емманюелю Макрону "План перемоги".

Своєю чергою Сибіга зазначив, що "Франція дієво забезпечує просування "Плану перемоги" Володимира Зеленського".

"У нас був тривалий тет-а-тет, де ми обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення Плану Зеленського", - додав він.

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.