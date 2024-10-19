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Франція підтримує "План перемоги" Зеленського, - глава МЗС Барро

Жан-Ноель Барро про

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який прибув з офіційним дводенним візитом до Києва, заявив що Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Барро сказав під час пресконференції з українським главою МЗС Андрієм Сибігою в Києві.

"Ми підтримуємо "План перемоги", тому що вже близько 1 тис. днів ми поруч з Україною і докладаємо необхідних зусиль", - сказав Барро.

Крім того, він наголосив на важливості подальшої підтримки України в різних сферах і додав, що Україна має сама вирішувати, коли починати переговори про мир.

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За словами Барро, потрібно докласти зусиль, щоб мирний план, запропонований Зеленським, залучив якомога більше країн до його реалізації.

Також він нагадав, що 17 жовтня в Парижі відбулася конференція з питань ядерної безпеки за пунктом Формули миру. Він зауважив, що президент Зеленський був у Парижі нещодавно, де представив президенту Франції Емманюелю Макрону "План перемоги".

Своєю чергою Сибіга зазначив, що "Франція дієво забезпечує просування "Плану перемоги" Володимира Зеленського".

"У нас був тривалий тет-а-тет, де ми обмінялися думками щодо додаткових кроків для практичного втілення Плану Зеленського", - додав він.

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

Франція (3102) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+4
Молодці французи. Чітко і зрозуміло, без усіляких "але": "Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського". А ось американці дивують. Напевно, вибори впливають, у чому й полягає недолік демократії. Кращої системи людство ще не вигадало, тож демократія - наше ВСЕ, з усіма перевагами і недоліками.
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19.10.2024 14:35 Відповісти
+3
на словах підтримує, а на ділі не може нашкребти 4 мрд евриків для виконання зобовязання що дали зелі.
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19.10.2024 14:48 Відповісти
+2
чітко і зрозуміло підтримують, але через дефіцит бюджету не можуть виділити 4 мрд еіро на обіцяну зброю, виділии тільки половину.
а дурачки радіють, невиправні..
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19.10.2024 14:50 Відповісти
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Наш план перемоги може врятує Вашингтон від заглади русскіми.
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19.10.2024 14:01 Відповісти
"У нас був тривалий тет-а-тет..." - сибіга довго чекав дЄрмака із таємними додатками до плану
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19.10.2024 14:02 Відповісти
Молодці французи. Чітко і зрозуміло, без усіляких "але": "Франція підтримує "План перемоги" президента України Володимира Зеленського". А ось американці дивують. Напевно, вибори впливають, у чому й полягає недолік демократії. Кращої системи людство ще не вигадало, тож демократія - наше ВСЕ, з усіма перевагами і недоліками.
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19.10.2024 14:35 Відповісти
В усіх усталених демократичних суспільствах жодна політична партія перед виборами не робить різких/рішучих кроків/рішень у внутрішній і зовнішній політиці, щоб не злякати здобич (виборця). Це аксіома політичного процесу.
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19.10.2024 14:55 Відповісти
чітко і зрозуміло підтримують, але через дефіцит бюджету не можуть виділити 4 мрд еіро на обіцяну зброю, виділии тільки половину.
а дурачки радіють, невиправні..
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19.10.2024 14:50 Відповісти
Поки українці будуть оцінювати партнерів по "чітких і зрозумілих" словах - доти і будемо воювати. В них на нас свої плани.
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19.10.2024 15:00 Відповісти
Цікаво, анумо, які плани щодо нас??? Цікаві у нас дописувачі на форумі: винні у війні плани союзників, а не кацапський нацизм/імперіалізм.
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19.10.2024 15:19 Відповісти
Де було сказано про винних у війні союзників? Ви не поткжнічайте тут. Вчора Шольц https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/18/7480285/ сказав : "Ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи." От і весь їх план. Пофіг що тут буде, аби не перелізло на НАТО. А ви далі вірте, що от от американці передадуть Зірку Смерті, і як побіжимо до кордонів 91-го року, або й взагалі на мацкву.
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19.10.2024 15:27 Відповісти
Байдужість до нашої долі/жертв, аби не втягнути у війну НАТО - це не план союзників. Байдужості немає, навпаки, емпатія потужна. Інакше для чого вони третій рік поспіль усім загалом утримують нас економічно і військово??? Іхні дії не є плановими, а є реакцією на поточні обставини. Вам відомі реальні військові і ресурсні можливості НАТО??? Звісно, ні. А Шольцу відомі, і на них він зважує у власних рішеннях. Якби кацапстан можна було просто зачавити як таргана, це б уже давно зробили. На нас напали звірі - ми і воюємо. А хто, окрім нас?? Добре, що допомагають нині та запевняють у подальшій підтримці. А нам слід рішуче мобілізувати наше суспільство економічно і військово, а не безпідставно критикувати союзників і вигадувати якісь їхні підступні плани щодо нас.
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19.10.2024 15:59 Відповісти
Емпатія "потужна". А допомагають, бо їм однаково не вигідна "перемога" України - себто поразка росії на полі бою в Україні, та окупація України. Бо путін злетить з котушок і попре на НАТО, або відчує смак перемоги і теж попре далі. Якби емпатія будо потужною, за 3 роки б вже надали всю необхідну зброю для відновлення міжнародно визнаних кордонів України.
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19.10.2024 17:22 Відповісти
аааа...так оцей міністр в Києві...зрозуміло що підтримує...і план і перемогу і Україну.
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19.10.2024 14:38 Відповісти
на словах підтримує, а на ділі не може нашкребти 4 мрд евриків для виконання зобовязання що дали зелі.
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19.10.2024 14:48 Відповісти
 
 