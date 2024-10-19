Участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Тернер у листі до Байдена
Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, заявив, що участь північнокорейських військ, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, має бути червоною лінією для США і НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі конгресмена до президента США Джо Байдена.
За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО.
"Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - написав він.
У листі Тернер зауважує, що дані про направлення військ КНДР, якщо вони правдиві, є тривожними і свідчать про надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні.
"Північнокорейські війська, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, мають бути червоною лінією для США і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко і недвозначно", – йдеться в листі.
Крім того, через терміновість цього питання, Тернер закликав негайно провести брифінг у Комітеті з розвідки Палати представників щодо можливої участі північнокорейських військ у війні в Україні.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
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Україну Байден, а тоді будеш пасть свою відкривати. тим паче, що Трампа Конгрес змусив передати ці джавеліни Україні і це була точно не ініціатива Трампа їх передавати. Більше того, Трамп вже не один раз публіічно говорив, що він припинить виділення допомоги Україні як тільки заїде в Білий Дім. І українці не мають нічого проти ні демократів, ні республіканців, тому що всі вони американці. Українці вдячні американському народу за надану Україні військову та гуманітарну допомогу.
хто винен, що режим в КНДР існував? та китайці винні і совєти винні. це ж вони воювали з південними корейцями і американцями в Кореї. якби не совєти і не китайці, то не було би ніякої КНДР. чи на твою думку, Штати, щоб не бути терпілами повинні були роз'******* ракетами совок? )
якщо що
то
румуни при порушенні кордону "малими літальними апаратами"
будуть підіймати в повітря не по два літаки
а по три!!
Гуттереша теж готують до Нобілівкі . Мабудь для цього він до раши у Казань зібрався
ТОБТО нобелівській комитет давно кишить фсбєшниками
Зниміть усі розові окуляри
На нас чекають війна між Кореями, війна Китай з Тайванем, війна на близькому сході. Диктатори побачили, що США і ЄС слабаки і сцикуни.
Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
Це по перше, по друге. Ядерна зброя нічого не змінить у цій ситуації. Взагалі нічого. Ядерна зброя щось вирішує коли є паритет по кількості боеголовки. Причому мова не про тактичні, а саме стратегічні. У москалів десь 4000. Навіть якщо ми якимось дивом здобудемо одну, це нічого не змінить.
Розміняти весь світ, на одну країну... Це лише тупоголові маргінали можуть.
Замініть "Асгард" на "Україна".
Че вже довбойобнутий фанатизм в дусі ***** - "Зачем нужен мир если в нем нет Росии (с)".
Цинічно, але одна країна не варта гибелі всього світу.
А взагалі все попадає через Китай, навіть товари подвійного призначення, от витяг із звіту.
Some Chinese companies that have traded with North Korea have been accused of indirectly involving Western goods or technologies. For example, there have been cases where sanctioned items, including dual-use technologies (civilian items with potential military applications), might have originated from Western countries and were re-exported via China to North Korea.
"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."
Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."
А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?