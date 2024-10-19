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Участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Тернер у листі до Байдена

Участь військ КНДР у війні проти України має стати

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, заявив, що участь північнокорейських військ, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, має бути червоною лінією для США і НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі конгресмена до президента США Джо Байдена.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО.

"Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - написав він.

Також читайте: Україна закликала НАТО до обміну розвідданими щодо участі військових КНДР у війні, - Умєров

Лист Тернера до Байдена

У листі Тернер зауважує, що дані про направлення військ КНДР, якщо вони правдиві, є тривожними і свідчать про надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні.

"Північнокорейські війська, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, мають бути червоною лінією для США і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко і недвозначно", – йдеться в листі.

Крім того, через терміновість цього питання, Тернер закликав негайно провести брифінг у Комітеті з розвідки Палати представників щодо можливої ​​участі північнокорейських військ у війні в Україні.

Також читайте: Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду через північнокорейських військових у РФ, - Bloomberg

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Автор: 

Байден Джо (2893) КНДР (1250) Конгрес США (1236)


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Топ коментарі
+13
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19.10.2024 16:40 Відповісти
+12
пуйло вже обпісяло ту нату разом з сша - а вони досі в занепокоєнні .
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19.10.2024 16:46 Відповісти
+7
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
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19.10.2024 16:49 Відповісти
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19.10.2024 16:40 Відповісти
Показуха. Ні Китай, ні КНДР війну зі США не потягне. А особливо смішно читати про те як Китай хоче всю Европу захопити і США знищити.
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19.10.2024 17:27 Відповісти
КНДР не потягне, Китай-так. І Європу він захоплювати не стане, для цього в нього рашка є.
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19.10.2024 18:20 Відповісти
Китай тим більше ні. Рашкаинічого в Європі захоплювати не буде. Вона війну з НАТО не потягне.
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19.10.2024 18:22 Відповісти
Ти чого під британським прапорцем ховаешся, кацап?
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19.10.2024 20:14 Відповісти
Это все трусливая и нерешительная политика администрации обамы-байдена.А вы сидящие тут цензорята и дальше поливайте дерьмом республиканцев и Трампа ,приславших вам джавеллины и ввевших санкции ,что фактически заморозили сп-2 тогда как Обама вам одеяла прислал говоря что раша всегда будет хотеть изнасиловать Украину больше чем штаты ее защитить и звоня Турчинову ,чтобы запретить ему Крым оборонять потому,что это же эскалация При Трампе в мире ни одной новой войны не началось хоть и его ругали за то позволил Израилю сделать Иерусалим своей столицей говоря что такое решение приведет к большому конфликту.Но нет войны послетакого решенияпри Трампе не было в Израиле и даже на Украину пу не решался полномасштабно нападать,а как только пришел Байден сразу же попытка снять санкции с сп-2,разморозка ярдов зелёных Ирану и как следствие этого Иран силами своих прокси нападает на Израиль да и Путин как будто почувствовав слабину или что то зная вторгается полномасштабной войной в Украину.Но вы главное наслушавшись хороших русских и проплаченных соросом позитивных блогеров типа кушнаря и яковины у которых,что ни день так одни победы у Украины на фронте(аж смешно уже)ругайте Трампа обвиняя его во всех украинских бедах
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19.10.2024 20:33 Відповісти
ти не запарився ще тут про ті джавеліни пистіти? ти краще порахуй скільки вже зброї прислав в
Україну Байден, а тоді будеш пасть свою відкривати. тим паче, що Трампа Конгрес змусив передати ці джавеліни Україні і це була точно не ініціатива Трампа їх передавати. Більше того, Трамп вже не один раз публіічно говорив, що він припинить виділення допомоги Україні як тільки заїде в Білий Дім. І українці не мають нічого проти ні демократів, ні республіканців, тому що всі вони американці. Українці вдячні американському народу за надану Україні військову та гуманітарну допомогу.
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19.10.2024 21:14 Відповісти
Саме так. якщо Трамп зараз постійно говорить, що припинить допомогу Україні, то нинішня допомога від Байдена - це набагато більше, ніж анонсоване нічого від Трампа. ти смів би відкривати пасть на Байдена у тому випадку, коли Трамп зараз би на кожному кроці куєсосив би Байдена за те, що той виділяє Україні допомогу по крапельці... натомість що ми бачимо в реальності? а бачимо в реальності те, що Трамп куєсосить Байдена за те, що він виділяє Україні допомогу і що він це припинить як тільки заїде у Білий дім. і якщо ти так переживаєш за Україну, то ти зараз маєш куєсосити не Байдена, який надає Україні допомогу, а саме Трампа, який вже не раз сказав, що припинить надавати Україні допомогу. інакше, закрий свого піздака і не смерди тут.
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19.10.2024 22:43 Відповісти
Я маю багато чого проти і мої брати що воюють мають проти, особливо мають проти що США недостатньо надає допомоги Україні і поводить себе як боягузи і терпіли
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20.10.2024 00:00 Відповісти
то подзвони в Госдеп і пожалійся..
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20.10.2024 00:22 Відповісти
Бачу тебе все влаштовує в цій ситуації
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21.10.2024 18:04 Відповісти
а якщо не влаштовує, то що, я хіба можу вплинути на Госдеп? ні. ну то накуя тоді сотрясати повітря? та ще й в сторону американської влади. від цього краще точно не буде.
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21.10.2024 18:24 Відповісти
Ми вплинути не можемо бо ми не при владі, але невже ти не бачиш на яких куколдів і боягузливих тварин перетворились США і Європа ? Якби США і Європа не були такими слабкими дегенератами то диктаторські режими в КНДР і Ірані вже б не існували не скажеш чому проти них досих пір не проведено спец операцій і введенню військ ?
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26.10.2024 19:04 Відповісти
скажу. проведення спецоперації в Ірані і КНДР з введенням туди військ НАТО - це буде називатися агресія, тобто напад на ці країни. і накуя це Європі і Штатам? це ніякий не куколдизм, а здоровий глузд. а цей твій комент - це комент нездорової людини.
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26.10.2024 19:47 Відповісти
Це не агресія це знищення злочинних і терористичних режимів а небажання цього робити це куколдизм і терпільство
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02.11.2024 07:05 Відповісти
на кого напала КНДР, що ти пропонуєш її знищити? брязкають там собі зброєю, нехай брязкають. така у них політика тупа вже десятки років. постачають вони кацапам зброю, ну так кацапи репетують, що зброю і нам постачає Захід. ну а Іран за свою агресію вже отримує люлєй. вже практично винищили хамас, розібрали хезболу. працюють. по Ірану вже полетіло. у відповідь полетіло, а не як агресія. якщо КНДР полізе в Україну військами, то їх тут просто будуть знищувати як кацапів. Американці завжди приймуть правильне рішення після того як приймуть купу неправильних і невчасних. слова Черчіля. і не варто обзивати їх куколдами. Вони дійсно своїм кровним братам британцям не відразу почали допомагати у 2 Світовій війні. а ми їм ніякі не брати. навіть до падіння совка ворогами їм були.
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02.11.2024 15:04 Відповісти
Якби Японія не напала на США і німці не оголосили війну США то США б не допомагали Британії. Зараз КНДР відправила тисячі своїх військових воювати в Україну і це тільки початок їх буде більше це пряма агресія КНДР чому США і куколди і терпіли з Європи нічого з цим не роблять ? А хто винний що режим в КНДР десятиліттями існував і винищував масово власне населення і їм за це нічого не було невже не США з європою ?
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02.11.2024 19:55 Відповісти
Америка допомагала Британії ще до нападу Японії на Америку. тож твої порівняння якісь недолугі. навпаки, після нападу Японії на Амрику, Америка в першу чергу мала би думати більше про свою оборону, а не про допомогу Британії... а сьогодні корейські солдати тільки на території курщини, в Україні їх ше нема. на території курщини вони мають право бути, згідно договору із кацапами.

хто винен, що режим в КНДР існував? та китайці винні і совєти винні. це ж вони воювали з південними корейцями і американцями в Кореї. якби не совєти і не китайці, то не було би ніякої КНДР. чи на твою думку, Штати, щоб не бути терпілами повинні були роз'******* ракетами совок? )
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02.11.2024 20:31 Відповісти
Після розвалу совка пройшло купа років але США так і не знищило режим в КНДР і поводились США як терпіли і боягузи. Так на території курщини, але КНДР вступила у війну проти нас, а США і Європа нічого не роблять знову тільки стурбованість знову поводяться як дегенерати. До речі під час корейської війни генерали та макнамара говорили владі США яким чином можна виграти ту війну і знищити не тільки режим в КНДР а і в Китаї, бо в основному саме Китай відігравав основну роль в тій війні по поставкам м'яса .
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07.11.2024 22:07 Відповісти
Як червона ганчірка для бика? - Заходу поки пох
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19.10.2024 16:45 Відповісти
так,звісно
якщо що
то
румуни при порушенні кордону "малими літальними апаратами"
будуть підіймати в повітря не по два літаки
а по три!!
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19.10.2024 16:46 Відповісти
пуйло вже обпісяло ту нату разом з сша - а вони досі в занепокоєнні .
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19.10.2024 16:46 Відповісти
Не переживайте так за НАТО, пуйло і дивитися в їх бік боїться. Маємо те що маємо, бо нарід, тодішні 73% періоду 1991 року, 2010 року і 2019 року вибирали керувати країною малоросів, комуняк, маланців і чекали, щоб країна розвивалася? Ні, їх грабували і дурили про "браптів кацапів", які пів України знищили голодоморами, терорами і війнами по світу. Хавайте те, що побажали.
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19.10.2024 18:31 Відповісти
Корейців для війни путін має + гроші від нафти і газу, яку транспортує Україна своїми трубами, своєю територією путін має.............. Українців путін має чим і ким вбивати.
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19.10.2024 16:49 Відповісти
Обама получив Нобілівську після того як кацапи відібрали Крим
Гуттереша теж готують до Нобілівкі . Мабудь для цього він до раши у Казань зібрався

ТОБТО нобелівській комитет давно кишить фсбєшниками
Зниміть усі розові окуляри
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19.10.2024 16:52 Відповісти
Якими нікчемними і сцикливими виглядають ці США і ЄС. Позорище!

На нас чекають війна між Кореями, війна Китай з Тайванем, війна на близькому сході. Диктатори побачили, що США і ЄС слабаки і сцикуни.
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19.10.2024 16:51 Відповісти
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19.10.2024 16:53 Відповісти
не пару а десяток
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19.10.2024 17:00 Відповісти
В любом случае я не верю что сделать ЯО очень трудно и очень долго. Притом нам и не нужны межконтинентальные тяжелые ракеты для которых нужны громоздкие шахты, а ето уже будет ЯО нового поколения с носителями в виде дронов, способных незаметно запускаться с любого уголка страны. И ***** и его кремлевская нечисть должны понять что Украина будет бить не по рукам в виде корейских и арабских бабуинов которых оно собирает по всему миру и на которых ему глубоко насрать сколько их сдохнет, а Украина будет бить прямо по морде тоесть по моцкве, електростанциях и стратегических заводах. Я еще с самого начала говорил что нужно было выжигать все на Сосии от заводов до полей с зерном за которые ***** и покупает всех етих северокорейцев и оружие. Но все говорили мол низзя ето не по понятиям. Ну вот теперь встречайте армию косоглазых и воюйте с ними по понятиям. А Запад будет молча наблюдать потирая руки как украинцы еще и об корейцев стачиваются, убивая при етом двух зайцев.
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19.10.2024 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/@%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8B1%D0%BF @ЄвгенОстровський-*** https://www.youtube.com/watch?v=J2Sd9WC9jZE&lc=UgxekSC9JC2NhjxZkwV4AaABAg 1 час назад

Те, що українська ядерна риторика з'явилася на політичному ристалищі, це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! По вчорашнім опитуванням пана Давидюка, пана Мусієнко, і ще кількох українських публіцистів, український народ дає ЛЕГАЛЬНИЙ козир президенту для його використання - від 80 до 90 відсотків українців ЗА відновлення своєї ядерної зброї.... Наскільки правильно мислить народ України, свідчить шалене виття росіян орків на московських болотах
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19.10.2024 17:18 Відповісти
Маячня, ще й небезпечна, бо тепер кацапи будуть кратно нарощувати удари по цивільних об`єктах, волаючи на весь світ, що ******** лабораторії та скрите виробництво ЯЗ, бо дикунам всерівно що бомбити, для них головне зайвий привід. Бомби ми ніякої не зробимо, а жертви серед цивільних тільки зростуть.
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19.10.2024 18:45 Відповісти
А дотепер вони не нарощували, бо совість не дозволяла? Чи, може, добрість расєйскава сєрца?
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19.10.2024 19:49 Відповісти
Так
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19.10.2024 22:09 Відповісти
Може так і буде але це ще раз показує що США і Європа терпіли кончені
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20.10.2024 00:10 Відповісти
Тому що ти неосвідчений диванний експерт. В самому оптимістичному варіанти, років 10-15 і мільярди доларів + тотальна ізоліція від західного світу і санкції які вженуть Україну в стан КНДР. А в гіршому випадку нам миттево зіллють москалям примусові що вони знищать місця створення Української ЯО.

Це по перше, по друге. Ядерна зброя нічого не змінить у цій ситуації. Взагалі нічого. Ядерна зброя щось вирішує коли є паритет по кількості боеголовки. Причому мова не про тактичні, а саме стратегічні. У москалів десь 4000. Навіть якщо ми якимось дивом здобудемо одну, це нічого не змінить.
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19.10.2024 17:33 Відповісти
расскажи ето рашистам и ***** которые завыли когда Украина только заговорила о ЯО или когда ЗСУ подходили к курской АЕС. Но потом успокоились когда ************ Гросси из МАГАТЕ успокоил ***** что Украина не будет захватывать курскую АЕС. Да и нам никчему не нужны тысячи ядерных боеголовок бомбить розийские деревни в ******. Нам и несколько штук хватит чтобы долетели до моцквы и ****** где сосредоточено большинство розийского белого населения. Представь себе из Украины поднимаются сотни БПЛА и каждый 100-й с ядерной боеголовкой. Вот и поиграй в лотерею.
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19.10.2024 17:42 Відповісти
Байдуже що вони там виють. Вони виють тому що подібні заяви для них важіль нажиму на Захід.
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19.10.2024 17:46 Відповісти
Нам достатньо тактичних ядерних ракет і зразу пускати на рф
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20.10.2024 00:06 Відповісти
А в тебе вже полетять стратегічні.
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20.10.2024 08:32 Відповісти
Тоді і на РФ полетять стратегічні я готовий і за це
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21.10.2024 17:49 Відповісти
І світ буде відкинуто на роки розвитку назад. ***** надо.
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25.10.2024 12:15 Відповісти
Це взагалі дрібниці порівняно з тим, що РФ перестане існувати, для чого мені існування цього світу, якщо Україна не переможе у війні і не поверне свої кордони ??
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26.10.2024 13:31 Відповісти
Де вас ідіотів беруть?
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26.10.2024 13:38 Відповісти
Тобто краще програти війну чим застосування ядерної зброї?
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26.10.2024 13:57 Відповісти
Ти довбень. У ядерній війні програють всі.
Розміняти весь світ, на одну країну... Це лише тупоголові маргінали можуть.
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26.10.2024 14:18 Відповісти
Ця країна це наша країна моя рідна країна важливіша за весь світ, якщо виродки на чолі з США не хочуть нам забезпечити перемогу у війні в розбиття РФ то нехай відчують на собі наслідки ядерної війни все справедливо мені не потрібен світ в якому не враховується інтереси і успішне майбутнє України
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26.10.2024 18:59 Відповісти
Асгард - не точка в пространстве, не место. Чем здесь не Асгард? Асгард там, где асгардцы. (С)
Замініть "Асгард" на "Україна".
Че вже довбойобнутий фанатизм в дусі ***** - "Зачем нужен мир если в нем нет Росии (с)".

Цинічно, але одна країна не варта гибелі всього світу.
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26.10.2024 19:29 Відповісти
Ні Україна у нас тут де її територія тільки так ніяк інакше. Якщо світу начхати на Україну і на те як помирають українці чому Україні не має бути начхати на світ нехай світ горить в ядерному полум'ї якщо світ вважає, що Україною та її інтересами можна пожертвувати
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02.11.2024 07:08 Відповісти
Тому що проблеми і інтереси більшості переважають проблеми та інтереси меншості. Довбойоб.
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04.11.2024 22:02 Відповісти
Мені начхати на більшість лицемірних тварин у світі які готові здати Україну і яким начхати на інтереси України, мені цей світ без інтересів України не потрібен і саме так має мислити кожен українець що не потрібен світ де немає України
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07.11.2024 21:56 Відповісти
Бо ти ідіот-максималіст.
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15.11.2024 14:11 Відповісти
Ви повірили в казочки "зеленої команди"? Як там країна мрій Боневтіка? Багато поляків приїхало на роботу в Україну? А маріупольці вибирають жити в квартирах в місті чи в котеджах на березі моря? Через мільярдний ліс не видно досягнень Боневтіка Херпідовича?
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19.10.2024 18:34 Відповісти
Нічого не буде.
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19.10.2024 17:28 Відповісти
а участие рф в войне против Украины не ?
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19.10.2024 16:59 Відповісти
Ушатали своими красными линиями. А шо это значит, кроме дополнительного градуса обеспокоенности? Говоруны, ****
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19.10.2024 17:21 Відповісти
І які варіанти, оголосити війну КНДР? Не вийде, вона дуже далеко від нас. Якби можна було би щось запустити туди де корейці тренуються, знову таки. Це далеко всі нас нема що пускати.
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19.10.2024 17:36 Відповісти
Яка війна з КНДР якщо навіть Південна корея торгує з ними та Японія, над якої час від часу пускають ракети, вони постачають їм як обладнання так і різні прилади для промисловості.
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19.10.2024 17:50 Відповісти
Ні Японія ні Південна Корея майже не торгують з ними
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20.10.2024 00:02 Відповісти
Раніше торгували поки ЄС не почав накладати санкції в цьому році дані по екпорту Південна Корея - 20,2 %, Японія - 12,9 %.

А взагалі все попадає через Китай, навіть товари подвійного призначення, от витяг із звіту.
Some Chinese companies that have traded with North Korea have been accused of indirectly involving Western goods or technologies. For example, there have been cases where sanctioned items, including dual-use technologies (civilian items with potential military applications), might have originated from Western countries and were re-exported via China to North Korea.
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20.10.2024 09:56 Відповісти
а казали що у москалів свого гарматного мяса вистачає. Нам теж треба залучати іноземні легіони. Самостійно цю орду не подолати
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19.10.2024 18:00 Відповісти
За які гроші?
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19.10.2024 23:35 Відповісти
заморожені активи ***** для чого були "заморожені"?
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20.10.2024 09:09 Відповісти
щоб платити зарплати і пенсії
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20.10.2024 16:02 Відповісти
Участь військ КНДР у війні проти України показує що ху...лостан самостійно вже, як і ху... ло, ні на що не здатен, зараз вже і корейці землю потребують за поміч. Таке відчуття що ху...ло вже за уралом землю своєю не рахує
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19.10.2024 18:24 Відповісти
Что то мне кажется что пухляш зря хутину дал солдат. Я вообще не представляю как они воевать будут. У орков и зеков хоть какая то мотивация есть, а этих как под пули гнать будут? Они же толком и не воевали ни когда.
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19.10.2024 18:36 Відповісти
В Спортлото этот кадр не пробовал писать? С таким же успехом.
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19.10.2024 18:43 Відповісти
Це буде чергова, ну дуже велика стурбованість, ще й загорнута в червону стрічку?
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19.10.2024 18:50 Відповісти
задовбали вже своею веселкою-лініями , лінія одна - кольору лайна, х..ло вже в ній по вуха, разом з разом з бл..дським народом
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19.10.2024 18:57 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vstup-do-nato-ssha-zminili-svoyu-dumku-shchodo-ukrajini-povidomili-zmi-50459848.html США змінили свою позицію й готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

"Як повідомив Le Monde неназваний європейський чиновник, якщо на виборах президента США переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, Байден почне працювати над запрошенням України до Альянсу у перехідний період."

Мабуть наступна обіцянка буде "удари вглиб" - тільки з умовою, "якщо на виборах президента США переможе ...."

А що обіцяє Байден робити в перехідний період, якщо переможе інший кандидат?
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19.10.2024 19:00 Відповісти
США та НАТО висловлять не просто стурбованність, а дуже сильну стурбованність. А як ще повинна реагувати сама сильна держава у світі і самий сильний військово-політичний блок?
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19.10.2024 19:04 Відповісти
Байден вже усе, навіщо йому щось писати?
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19.10.2024 20:31 Відповісти
 
 