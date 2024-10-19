Участь військ КНДР у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО, - Голова комітету з питань розвідки Палати представників Тернер у листі до Байдена

Голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, заявив, що участь північнокорейських військ, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, має бути червоною лінією для США і НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі конгресмена до президента США Джо Байдена.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати "червоною лінією" для США і НАТО.

"Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО", - написав він.

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У листі Тернер зауважує, що дані про направлення військ КНДР, якщо вони правдиві, є тривожними і свідчать про надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні.

"Північнокорейські війська, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, мають бути червоною лінією для США і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко і недвозначно", – йдеться в листі.

Крім того, через терміновість цього питання, Тернер закликав негайно провести брифінг у Комітеті з розвідки Палати представників щодо можливої ​​участі північнокорейських військ у війні в Україні.

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Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.