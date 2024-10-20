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США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин

Остін наразі не може підтвердити повідомлення про надсилання Північною Кореєю військ до Росії

В США еще не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что он не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию для возможного их использования в войне в Украине.

Но добавил, что такой шаг будет вызывать беспокойство, если это правда.

Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 спецназовцев на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, для участия в войне в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР перебросила в Россию 1,5 тыс. бойцов сил спецопераций, - The Telegraph

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

Автор: 

КНДР (1224) россия (96157) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+32
Скоріше за все не хочуть. США обрали позицію страуса і вигляд мають не дуже презентабельний.

Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
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20.10.2024 08:42 Ответить
+21
Остіну-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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20.10.2024 08:39 Ответить
+20
щоб побачити, треба для початку вийняти голову з дупи.
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20.10.2024 08:42 Ответить
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Або не хочуть
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20.10.2024 08:37 Ответить
Скоріше за все не хочуть. США обрали позицію страуса і вигляд мають не дуже презентабельний.

Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
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20.10.2024 08:42 Ответить
Сусіди ж кажуть!
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20.10.2024 08:39 Ответить
Хто наізжає?
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20.10.2024 08:57 Ответить
Остіну-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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20.10.2024 08:39 Ответить
Чувак був чимось занепокоєний...

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20.10.2024 09:24 Ответить
щоб побачити, треба для початку вийняти голову з дупи.
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20.10.2024 08:42 Ответить
Голимая игра слов.
Хлеб сухой и воду.
Потом они скажут что это гражданские северо корейцы, а не военные.
А это меняет дело.
Ясно что это гражданские, поэтому их и обучают на полигоне. После их распылят по кацапским подразделениям. Были бы военные, они бы сразу пошли отдельными армейскими единицами
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20.10.2024 10:41 Ответить
та да, зразу ж видно, що https://youtu.be/lDepcetrqKc?t=185 то цивільні, яких просто вивезли на росію для злажування , а потім зразу повернуть на родіну.
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20.10.2024 10:50 Ответить
Виявляється, що навіть розкошелитися на малесеньке занепокоєння в Остіна немає ні сил ні підстав.
А от якщо це правда і північна корея пішла війною проти України, от тоді, і тільки тоді він вжарить на повну цілим занепокоєнням!

Просто термоядерна реакція!
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20.10.2024 08:45 Ответить
Тому що США грають свою гру.
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20.10.2024 08:46 Ответить
Гра називається-"Нікчема та ще нікчемніший".
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20.10.2024 09:47 Ответить
а ще ,,ескалація-стурбованість-занепокоєння"
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20.10.2024 10:04 Ответить
Нет.
Цель игры - не трожьте, дайте мне спокойно умереть.
Американская цивилизация подошла к закату. Их звездный час завершил Рейган. Остальные прожирают то что создали Рузвельт, Никсон и Картер. Нет ничего вечного. Но музыка на Титанике еще звучит.
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20.10.2024 10:45 Ответить
А ми навіщо на цей Титанік перед самим айсбергом заскочили? Хочемо з ними підтип на дно?
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20.10.2024 11:25 Ответить
А мы, свободолюбивые жители города Помпеи, не хотим жить в рабстве. У нас европейский путь развития. Поэтому мы и взяли билеты на современнейший круизный лайнер рейсом в светлое будущее. Знаете? Титаником называется. В первый рейс пойдет
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20.10.2024 21:35 Ответить
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20.10.2024 08:47 Ответить
США не можуть... Джерело:

Вони можуть тільки в стурбованість, або в занепокоєність.
Ще можуть колупатися в сраці, а потім робити вигляд, ніби нічого не сталося.

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20.10.2024 08:52 Ответить
крім занепокоєння робити нічого не можуть . так просрати авторитет треба талант .
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20.10.2024 08:53 Ответить
то. може, тих півтора метрових замінників кадировців, не існує.
кацапи, як завжди брешуть.
дуже багато ризиків, для ьіна, відправляти своїх рабів за межи концтабору.
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20.10.2024 08:55 Ответить
та да, https://youtu.be/lDepcetrqKc?t=185 це просто росіянин поїхав на рибалку, заблукав і випадково перешов корейський кордон.
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20.10.2024 09:29 Ответить
Ех, не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та..
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20.10.2024 08:57 Ответить
гАмерика готова віддатися Трампону, грайливо пускаючи бісики перед старим пройдисвітом.

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20.10.2024 09:02 Ответить
Стосовно - не можуть - є сумніви ,враховуючи можливості США. Більш ймовірне - не хочуть.
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20.10.2024 08:58 Ответить
вони тепер усі буряти
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20.10.2024 08:58 Ответить
Мало того що погано бачать так ще й постійна "занепокоєнність" з "стурбованістю" можуть привести до інфаркту.
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20.10.2024 08:59 Ответить
Та ладно... Просто не хочуть визнавати прецедент, який ставить союзників у незручну позицію.
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20.10.2024 09:42 Ответить
Наши внуки нашими детям за нас отомстят. Мир уже загорелся. И европейскую цивилизацию уже рвут на части. И вызнают, и поставят раком и тушить будут. Не искру, не пламя, так ураган огня.
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20.10.2024 10:55 Ответить
Покайтеся!!! Апокаліпсис настав!!!

"Гроші можна скидати на монобанку в описі відео". 😁
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20.10.2024 12:02 Ответить
Та підтверджуйте чи не підтверджуйте-плювати. Все давно зрозуміло. США- це "мильна бульбашка" наповнена нікчемами.
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20.10.2024 09:45 Ответить
🙈🙉🙊 , а якщо що то як вдарим занепокоєнням то стурбованістю ай я яй, буде саме сурове занепокоєння!
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20.10.2024 09:54 Ответить
Швидше до окуліста.
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20.10.2024 09:58 Ответить
Нічого не бачать, можно зразу до Хмельницької МСЕК оформлять інвалідність.
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20.10.2024 11:26 Ответить
так може і росія не нападала?
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20.10.2024 09:59 Ответить
Україна сама себе бомбить. І взагалі це зе у всьому винуватий
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20.10.2024 16:53 Ответить
Тому що тоді прийдеться щось роботи з Китаєм який поставляє в КНДР товари подвійного призначення західного виробництва, та припринити програми ООН по поставці зернових в Корею і т.д.
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20.10.2024 10:03 Ответить
Підтвердять тоді коли перші корейці попадуть в полон! Єх США США я думав що після ганебної втечі з Афганістану ви зробите якісь висновки а ні ваша ганьба продовжується і посилюється на жаль!
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20.10.2024 10:51 Ответить
Афганістан був , не вилікуваний від корупції , так , як і зараз Україна !А навіщо кидати гроші на вітер , щоб , якесь бидло ставало мільярдерами і мультіміліонерами? Щоб 42 річним прокурорам , платники податків інших держав платили самошедші пенсії , а воно при цьому обдирати , тих , хто не хоче вмирати за їх 40квартир 70 земельних ділянок і 3 Тесли на однією рило ?
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21.10.2024 02:59 Ответить
Куколди, от і вмикають дурника ніби не можуть щось там підтвердити.
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20.10.2024 11:01 Ответить
Буданов,-балабол-нарцис!.Доведено Остіном та всією розвідкою США...)))
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20.10.2024 11:15 Ответить
https://x.com/i/status/1847876182882005158 Коли говорять про мудрість партнерів, то не забуваємо програму з демілітаризації України, яку впроваджували пару десятків років.
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20.10.2024 11:16 Ответить
Треба згадати не тільки ядерку а спонсурування знищення запасів совка, фактично тиск штатів, про це детально написано в книзі Обами. Що якби не його програма яку він привіз ще будучи сенатором то Україна утилізовувала лишні ********** ще 60 років.

А саме цікава його мотивація, щоб ********** не попали до терористів, це п..ц то чомусь у орків чи білорусів не можуть попасти а у нас могли.
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20.10.2024 11:53 Ответить
Імпотентні куколди. Та визнайте вже, що ваша гегемонія і місія світового поліцейсткого фсьо, і не парте мізки іншим країнам! Кобила сдохла - то злазьте, вона далі не поїде.
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20.10.2024 11:28 Ответить
Там скороко вам на Аляску мокші з комуняками десантуються.
А ви будете струрбовані і непевні
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20.10.2024 11:46 Ответить
Так вони роблять те про що тільки ******* натовські супермени,заміщують козломордих в глибокому тилу,а кацапи звільнивщихся ваньок на передову
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20.10.2024 12:10 Ответить
навіть, якщо ці корейці будуть маршем ходити з портретами свого ИНа не тільки по РФ, а й по окупованій чистині України, США не помітять. Бо це ж реагувати треба. Навіщо воно їм. Помирати будуть українці. Головне, що ЯЗ видурили.
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20.10.2024 12:23 Ответить
Та видурить то видурили, але б росіян це б не зупинило в своїй агресії!
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20.10.2024 15:03 Ответить
А ви точно перевіряли?
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20.10.2024 19:27 Ответить
Схоже, США варто користуватися послугами естонської розвідки. Останнім часом вона бачать значно більше, ніж американська
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20.10.2024 15:04 Ответить
у остіна повилазило мабуть. Хворіє чувак. То хай лікується
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20.10.2024 16:57 Ответить
А якби могли підтвердити-що це змінило б? В черговий раз виразили б своє занепокоєння? З США вже всі сміються.
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21.10.2024 09:20 Ответить
 
 