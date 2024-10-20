США не могут подтвердить, что КНДР направила войска в Россию для войны против Украины, - Остин
В США еще не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что он не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию для возможного их использования в войне в Украине.
Но добавил, что такой шаг будет вызывать беспокойство, если это правда.
Разведывательное агентство Южной Кореи сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 спецназовцев на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, для участия в войне в Украине.
Что предшествовало?
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
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Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
Хлеб сухой и воду.
Потом они скажут что это гражданские северо корейцы, а не военные.
А это меняет дело.
Ясно что это гражданские, поэтому их и обучают на полигоне. После их распылят по кацапским подразделениям. Были бы военные, они бы сразу пошли отдельными армейскими единицами
А от якщо це правда і північна корея пішла війною проти України, от тоді, і тільки тоді він вжарить на повну цілим занепокоєнням!
Просто термоядерна реакція!
Цель игры - не трожьте, дайте мне спокойно умереть.
Американская цивилизация подошла к закату. Их звездный час завершил Рейган. Остальные прожирают то что создали Рузвельт, Никсон и Картер. Нет ничего вечного. Но музыка на Титанике еще звучит.
Вони можуть тільки в стурбованість, або в занепокоєність.
Ще можуть колупатися в сраці, а потім робити вигляд, ніби нічого не сталося.
кацапи, як завжди брешуть.
дуже багато ризиків, для ьіна, відправляти своїх рабів за межи концтабору.
ракоми тушить будут. Не искру, не пламя, так ураган огня.
"Гроші можна скидати на монобанку в описі відео". 😁
А саме цікава його мотивація, щоб ********** не попали до терористів, це п..ц то чомусь у орків чи білорусів не можуть попасти а у нас могли.
А ви будете струрбовані і непевні