США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін
У США ще не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що він не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея направила війська до Росії для можливого їхнього використання у війні в Україні.
Але додав, що такий крок буде викликати занепокоєння, якщо це правда.
Розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 спецпризначенців на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, для участі у війні в Україні.
Що передувало?
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
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Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
Хлеб сухой и воду.
Потом они скажут что это гражданские северо корейцы, а не военные.
А это меняет дело.
Ясно что это гражданские, поэтому их и обучают на полигоне. После их распылят по кацапским подразделениям. Были бы военные, они бы сразу пошли отдельными армейскими единицами
А от якщо це правда і північна корея пішла війною проти України, от тоді, і тільки тоді він вжарить на повну цілим занепокоєнням!
Просто термоядерна реакція!
Цель игры - не трожьте, дайте мне спокойно умереть.
Американская цивилизация подошла к закату. Их звездный час завершил Рейган. Остальные прожирают то что создали Рузвельт, Никсон и Картер. Нет ничего вечного. Но музыка на Титанике еще звучит.
Вони можуть тільки в стурбованість, або в занепокоєність.
Ще можуть колупатися в сраці, а потім робити вигляд, ніби нічого не сталося.
кацапи, як завжди брешуть.
дуже багато ризиків, для ьіна, відправляти своїх рабів за межи концтабору.
ракоми тушить будут. Не искру, не пламя, так ураган огня.
"Гроші можна скидати на монобанку в описі відео". 😁
А саме цікава його мотивація, щоб ********** не попали до терористів, це п..ц то чомусь у орків чи білорусів не можуть попасти а у нас могли.
А ви будете струрбовані і непевні