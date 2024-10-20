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США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін

Остін наразі не може підтвердити повідомлення про надсилання Північною Кореєю військ до Росії

У США ще не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що він не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея направила війська до Росії для можливого їхнього використання у війні в Україні.

Але додав, що такий крок буде викликати занепокоєння, якщо це правда.

Розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 спецпризначенців на Далекий Схід Росії для навчання та акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, для участі у війні в Україні.

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Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Автор: 

КНДР (1250) росія (66037) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+32
Скоріше за все не хочуть. США обрали позицію страуса і вигляд мають не дуже презентабельний.

Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
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20.10.2024 08:42 Відповісти
+21
Остіну-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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20.10.2024 08:39 Відповісти
+20
щоб побачити, треба для початку вийняти голову з дупи.
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20.10.2024 08:42 Відповісти
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20.10.2024 08:37 Відповісти
Скоріше за все не хочуть. США обрали позицію страуса і вигляд мають не дуже презентабельний.

Дивно, що вони стурбовані, що все більше країн охоплюють війни, а до влади приходять диктатори, а.ті, що вже вросли у владні крісла об'єднуються в усіляки брікси і пруться під дах Китаю. Все це відбувпється саме на тлі того, що США перестали і на словах і на ділі бути країною на рігучу і адекватну, співмірну допомогу можна сподіватись.
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20.10.2024 08:42 Відповісти
Сусіди ж кажуть!
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20.10.2024 08:39 Відповісти
Хто наізжає?
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20.10.2024 08:57 Відповісти
Остіну-якщо ховати голову у пісок то обов'язково постраждає власна дупа...
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20.10.2024 08:39 Відповісти
Чувак був чимось занепокоєний...

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20.10.2024 09:24 Відповісти
щоб побачити, треба для початку вийняти голову з дупи.
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20.10.2024 08:42 Відповісти
Голимая игра слов.
Хлеб сухой и воду.
Потом они скажут что это гражданские северо корейцы, а не военные.
А это меняет дело.
Ясно что это гражданские, поэтому их и обучают на полигоне. После их распылят по кацапским подразделениям. Были бы военные, они бы сразу пошли отдельными армейскими единицами
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20.10.2024 10:41 Відповісти
та да, зразу ж видно, що https://youtu.be/lDepcetrqKc?t=185 то цивільні, яких просто вивезли на росію для злажування , а потім зразу повернуть на родіну.
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20.10.2024 10:50 Відповісти
Виявляється, що навіть розкошелитися на малесеньке занепокоєння в Остіна немає ні сил ні підстав.
А от якщо це правда і північна корея пішла війною проти України, от тоді, і тільки тоді він вжарить на повну цілим занепокоєнням!

Просто термоядерна реакція!
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20.10.2024 08:45 Відповісти
Тому що США грають свою гру.
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20.10.2024 08:46 Відповісти
Гра називається-"Нікчема та ще нікчемніший".
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20.10.2024 09:47 Відповісти
а ще ,,ескалація-стурбованість-занепокоєння"
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20.10.2024 10:04 Відповісти
Нет.
Цель игры - не трожьте, дайте мне спокойно умереть.
Американская цивилизация подошла к закату. Их звездный час завершил Рейган. Остальные прожирают то что создали Рузвельт, Никсон и Картер. Нет ничего вечного. Но музыка на Титанике еще звучит.
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20.10.2024 10:45 Відповісти
А ми навіщо на цей Титанік перед самим айсбергом заскочили? Хочемо з ними підтип на дно?
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20.10.2024 11:25 Відповісти
А мы, свободолюбивые жители города Помпеи, не хотим жить в рабстве. У нас европейский путь развития. Поэтому мы и взяли билеты на современнейший круизный лайнер рейсом в светлое будущее. Знаете? Титаником называется. В первый рейс пойдет
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20.10.2024 21:35 Відповісти
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20.10.2024 08:47 Відповісти
США не можуть... Джерело:

Вони можуть тільки в стурбованість, або в занепокоєність.
Ще можуть колупатися в сраці, а потім робити вигляд, ніби нічого не сталося.

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20.10.2024 08:52 Відповісти
крім занепокоєння робити нічого не можуть . так просрати авторитет треба талант .
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20.10.2024 08:53 Відповісти
то. може, тих півтора метрових замінників кадировців, не існує.
кацапи, як завжди брешуть.
дуже багато ризиків, для ьіна, відправляти своїх рабів за межи концтабору.
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20.10.2024 08:55 Відповісти
та да, https://youtu.be/lDepcetrqKc?t=185 це просто росіянин поїхав на рибалку, заблукав і випадково перешов корейський кордон.
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20.10.2024 09:29 Відповісти
Ех, не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та..
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20.10.2024 08:57 Відповісти
гАмерика готова віддатися Трампону, грайливо пускаючи бісики перед старим пройдисвітом.

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20.10.2024 09:02 Відповісти
Стосовно - не можуть - є сумніви ,враховуючи можливості США. Більш ймовірне - не хочуть.
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20.10.2024 08:58 Відповісти
вони тепер усі буряти
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20.10.2024 08:58 Відповісти
Мало того що погано бачать так ще й постійна "занепокоєнність" з "стурбованістю" можуть привести до інфаркту.
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20.10.2024 08:59 Відповісти
Та ладно... Просто не хочуть визнавати прецедент, який ставить союзників у незручну позицію.
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20.10.2024 09:42 Відповісти
Наши внуки нашими детям за нас отомстят. Мир уже загорелся. И европейскую цивилизацию уже рвут на части. И вызнают, и поставят раком и тушить будут. Не искру, не пламя, так ураган огня.
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20.10.2024 10:55 Відповісти
Покайтеся!!! Апокаліпсис настав!!!

"Гроші можна скидати на монобанку в описі відео". 😁
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20.10.2024 12:02 Відповісти
Та підтверджуйте чи не підтверджуйте-плювати. Все давно зрозуміло. США- це "мильна бульбашка" наповнена нікчемами.
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20.10.2024 09:45 Відповісти
🙈🙉🙊 , а якщо що то як вдарим занепокоєнням то стурбованістю ай я яй, буде саме сурове занепокоєння!
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20.10.2024 09:54 Відповісти
Швидше до окуліста.
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20.10.2024 09:58 Відповісти
Нічого не бачать, можно зразу до Хмельницької МСЕК оформлять інвалідність.
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20.10.2024 11:26 Відповісти
так може і росія не нападала?
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20.10.2024 09:59 Відповісти
Україна сама себе бомбить. І взагалі це зе у всьому винуватий
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20.10.2024 16:53 Відповісти
Тому що тоді прийдеться щось роботи з Китаєм який поставляє в КНДР товари подвійного призначення західного виробництва, та припринити програми ООН по поставці зернових в Корею і т.д.
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20.10.2024 10:03 Відповісти
Підтвердять тоді коли перші корейці попадуть в полон! Єх США США я думав що після ганебної втечі з Афганістану ви зробите якісь висновки а ні ваша ганьба продовжується і посилюється на жаль!
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20.10.2024 10:51 Відповісти
Афганістан був , не вилікуваний від корупції , так , як і зараз Україна !А навіщо кидати гроші на вітер , щоб , якесь бидло ставало мільярдерами і мультіміліонерами? Щоб 42 річним прокурорам , платники податків інших держав платили самошедші пенсії , а воно при цьому обдирати , тих , хто не хоче вмирати за їх 40квартир 70 земельних ділянок і 3 Тесли на однією рило ?
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21.10.2024 02:59 Відповісти
Куколди, от і вмикають дурника ніби не можуть щось там підтвердити.
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20.10.2024 11:01 Відповісти
Буданов,-балабол-нарцис!.Доведено Остіном та всією розвідкою США...)))
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20.10.2024 11:15 Відповісти
https://x.com/i/status/1847876182882005158 Коли говорять про мудрість партнерів, то не забуваємо програму з демілітаризації України, яку впроваджували пару десятків років.
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20.10.2024 11:16 Відповісти
Треба згадати не тільки ядерку а спонсурування знищення запасів совка, фактично тиск штатів, про це детально написано в книзі Обами. Що якби не його програма яку він привіз ще будучи сенатором то Україна утилізовувала лишні ********** ще 60 років.

А саме цікава його мотивація, щоб ********** не попали до терористів, це п..ц то чомусь у орків чи білорусів не можуть попасти а у нас могли.
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20.10.2024 11:53 Відповісти
Імпотентні куколди. Та визнайте вже, що ваша гегемонія і місія світового поліцейсткого фсьо, і не парте мізки іншим країнам! Кобила сдохла - то злазьте, вона далі не поїде.
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20.10.2024 11:28 Відповісти
Там скороко вам на Аляску мокші з комуняками десантуються.
А ви будете струрбовані і непевні
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20.10.2024 11:46 Відповісти
Так вони роблять те про що тільки ******* натовські супермени,заміщують козломордих в глибокому тилу,а кацапи звільнивщихся ваньок на передову
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20.10.2024 12:10 Відповісти
навіть, якщо ці корейці будуть маршем ходити з портретами свого ИНа не тільки по РФ, а й по окупованій чистині України, США не помітять. Бо це ж реагувати треба. Навіщо воно їм. Помирати будуть українці. Головне, що ЯЗ видурили.
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20.10.2024 12:23 Відповісти
Та видурить то видурили, але б росіян це б не зупинило в своїй агресії!
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20.10.2024 15:03 Відповісти
А ви точно перевіряли?
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20.10.2024 19:27 Відповісти
Схоже, США варто користуватися послугами естонської розвідки. Останнім часом вона бачать значно більше, ніж американська
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20.10.2024 15:04 Відповісти
у остіна повилазило мабуть. Хворіє чувак. То хай лікується
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20.10.2024 16:57 Відповісти
А якби могли підтвердити-що це змінило б? В черговий раз виразили б своє занепокоєння? З США вже всі сміються.
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21.10.2024 09:20 Відповісти
 
 