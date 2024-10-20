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Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні, - голова ПА НАТО Конноллі

Конноллі про можливу участь солдатів армії КНДР у війні в Україні на боці РФ

Голова Парламентської асамблеї НАТО і конгресмен від штату Вірджинія Джеррі Конноллі прокоментував можливу участь солдатів армії КНДР у війні в Україні на боці Росії. На його думку, це показує певну слабкість РФ. Водночас Північна Корея хоче отримати бойовий досвід.

Про це Конноллі заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. У них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою", - заявив голова ПА НАТО.

Також, на його думку, залучення Росією  північнокорейських військ для війни проти України свідчить про слабкість країни-агресорки.

"З точки зору України та НАТО – це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції "Барбароса" після 1941-го", - заявив Конноллі.

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Крім цього, він зауважив, що під час Корейської війни Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї. А зараз, як зазначив глава ПА НАТО, це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська.

Така ж ситуація і з Китаєм.

"Ранні комуністичні революціонери на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхні соратники – багато хто з них отримували вишкіл у Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить", - зазначив Конноллі.

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Автор: 

Китай (4699) КНДР (1250) НАТО (6543) росія (66037)


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Топ коментарі
+27
А НАТО не хоче в Украіні отримати боиовии досвід?
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20.10.2024 16:37 Відповісти
+8
Може вони і отримають цей досвід, але вже нікому його не передадуть.
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20.10.2024 16:41 Відповісти
+4
Дали можливість "союзникам" потренуватись, де тут слабкість?
Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
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20.10.2024 16:38 Відповісти
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А НАТО не хоче в Украіні отримати боиовии досвід?
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20.10.2024 16:37 Відповісти
НАТО вже отримало
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20.10.2024 17:26 Відповісти
Дали можливість "союзникам" потренуватись, де тут слабкість?
Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
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20.10.2024 16:38 Відповісти
Може вони і отримають цей досвід, але вже нікому його не передадуть.
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20.10.2024 16:41 Відповісти
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20.10.2024 16:41 Відповісти
Зелений обіцяв закінчити війну, а якщо не закінчить то піде!
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20.10.2024 16:48 Відповісти
Тобто, какаяразніца.
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20.10.2024 17:07 Відповісти
А вам, пане, все Порошенко винний? І це на шостому році царювання однієї неголеної особи? А вона, ця особа, чи її хазяїн дєрьмак вам нічого не винні? Нє?

До того ж наведіть, будьте ласкаві, посилання на публікацію в ЗМІ чи якесь джерело від БПП/"ЄС", звідки ви взяли ось це: "Петро Порошенко обіцяє, що у разі обрання його президентом лише під кінець його другої каденції Україна може стати кандидатом у члени ЄС та отримати план дій щодо членства в НАТО"

Гроші скінчились, на заробітки прийшов?
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20.10.2024 16:52 Відповісти
От я теж не пригадю цього. Пруф скиньте...
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20.10.2024 17:09 Відповісти
А у ваших, значить пишуть? А ви не цікавились хто пише: Подоляк/Литвин чи ФСБ? Хоча для декого це одне й те саме, а для таких, як ви - "какая разніца"...
А по суті мого прохання відповіді так і немає, бо інтернет щось ні про що подібне не знає... 🤔
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20.10.2024 17:26 Відповісти
и шо? что противопоставлять этому собираетесь?! хотя, скорее всего ничего
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20.10.2024 16:56 Відповісти
"Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні..." Джерело: https://censor.net/ua/n3515819
НАТО дає "добро".
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20.10.2024 16:58 Відповісти
Яка глибока думка)
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20.10.2024 17:03 Відповісти
напсравді, хоча б південна корея могла сформувати аналогічний батальйон і пислати його сюди. Бо потім ці з бойовим досвідом посунуть на них, і не можу сказати, що це мене дуже засмутить.
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20.10.2024 17:12 Відповісти
Північній Кореї потрібен досвід швидкого копання могил.
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20.10.2024 17:15 Відповісти
Лише у вигляді чорних пакетів
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20.10.2024 17:15 Відповісти
головне шо цей дід розуміє чому КНДР планує участь свої військових у війні проти України. все інше не важливо
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20.10.2024 17:18 Відповісти
Україна їм що полігон для тренувань тим виродкам косооким. До чого дожилися далі хто вбивати українців приїде китайці чи індуси. Це що виходить тільки дві країни боряться з віссю зла і не соромно американцям та країнам західної Європи за спиною сієсти свої щоденні вести про Ізраїль діло буде там впрягаються а от в України справи куди складніші свого озброєння катма так ще й партнери непродають наочний приклад Південна Кореє яка Іраку продала свою ЗРС (зенітно- ракетну систему) аналог Петріота, вдумайтесь іракцям навіть продають а українцям тільки генератори.
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20.10.2024 17:29 Відповісти
Коли потраплять під перший залп Хаймерсу......бойовий досвід отримають незабутній!
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20.10.2024 18:25 Відповісти
Какой опыт может получить сиволапая пехота? Бегать быстрее норматива? Лазить не поднимая попу?
Ценный опыт должны получить офицеры штабисты. Планирование операций и игра с реальным противником. А никто в Ген штаб узкоглазых не возьмёт. Никто корейскому полку участок фронта не выделит. Их распылят по военным частям 1-2 на роту. И какой опыт? Как русские ******. Как в самое пекло толкают узкоглазых. Они вернутся зная как по три автомата таскать и потные носки всего отделения стирать.
Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора. Источник:
Опять херня. Это свидетельствует только о наличии денег у кацапов. ***** важно не начинать войну. Вести военную операцию. Народ не должен чувствовать тяготы. Война где то там. Простой кацап её не видит. А значит вести можно долго. Пока деньги есть.
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20.10.2024 18:28 Відповісти
А може і ми б предоставили для різрих військових різних країн полігон з москалями ?
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20.10.2024 19:02 Відповісти
 
 