Північна Корея хоче отримати бойовий досвід на війні в Україні, - голова ПА НАТО Конноллі
Голова Парламентської асамблеї НАТО і конгресмен від штату Вірджинія Джеррі Конноллі прокоментував можливу участь солдатів армії КНДР у війні в Україні на боці Росії. На його думку, це показує певну слабкість РФ. Водночас Північна Корея хоче отримати бойовий досвід.
Про це Конноллі заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. У них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою", - заявив голова ПА НАТО.
Також, на його думку, залучення Росією північнокорейських військ для війни проти України свідчить про слабкість країни-агресорки.
"З точки зору України та НАТО – це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції "Барбароса" після 1941-го", - заявив Конноллі.
Крім цього, він зауважив, що під час Корейської війни Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї. А зараз, як зазначив глава ПА НАТО, це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська.
Така ж ситуація і з Китаєм.
"Ранні комуністичні революціонери на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхні соратники – багато хто з них отримували вишкіл у Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить", - зазначив Конноллі.
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Натомість наші "союзники" сюди ніколи на "навчання" з бойовими стрільбами не завітають.
То ще китайці потренуватись потім забажають. А що, у них теж одна з найбільших армій та без бойового досвіду.
До того ж наведіть, будьте ласкаві, посилання на публікацію в ЗМІ чи якесь джерело від БПП/"ЄС", звідки ви взяли ось це: "Петро Порошенко обіцяє, що у разі обрання його президентом лише під кінець його другої каденції Україна може стати кандидатом у члени ЄС та отримати план дій щодо членства в НАТО"
Гроші скінчились, на заробітки прийшов?
А по суті мого прохання відповіді так і немає, бо інтернет щось ні про що подібне не знає... 🤔
НАТО дає "добро".
Ценный опыт должны получить офицеры штабисты. Планирование операций и игра с реальным противником. А никто в Ген штаб узкоглазых не возьмёт. Никто корейскому полку участок фронта не выделит. Их распылят по военным частям 1-2 на роту. И какой опыт? Как русские
******.Как в самое пекло толкают узкоглазых. Они вернутся зная как по три автомата таскать и потные носки всего отделения стирать.
Также, по его мнению, привлечение Россией северокорейских войск для войны против Украины свидетельствует о слабости страны-агрессора. Источник:
Опять херня. Это свидетельствует только о наличии денег у кацапов. ***** важно не начинать войну. Вести военную операцию. Народ не должен чувствовать тяготы. Война где то там. Простой кацап её не видит. А значит вести можно долго. Пока деньги есть.