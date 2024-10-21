Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало в понеділок російського посла у Сеулі Георгія Зінов'єва, щоб висловити обурення у зв'язку з відправкою КНДР своїх солдатів для участі у війні Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap.

За словами офіційних осіб, перший заступник міністра закордонних справ Кім Хонг Кюн висловив позицію уряду під час зустрічі з послом Росії Георгієм Зінов'євим.

Своєю чергою Зінов'єв повідомив Yonhap News, що зустрівся з Кімом, але відмовився відповідати на подальші запитання.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збереться на засідання 21 жовтня для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

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