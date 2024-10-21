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Новини
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Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України

Російський посол у Південній Кореї Георгій Зінов’єв

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало в понеділок російського посла у Сеулі Георгія Зінов'єва, щоб висловити обурення у зв'язку з відправкою КНДР своїх солдатів для участі у війні Росії проти України. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap.

За словами офіційних осіб, перший заступник міністра закордонних справ Кім Хонг Кюн висловив позицію уряду під час зустрічі з послом Росії Георгієм Зінов'євим.

Своєю чергою Зінов'єв повідомив Yonhap News, що зустрівся з Кімом, але відмовився відповідати на подальші запитання.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Рада Безпеки Організації об'єднаних націй збереться на засідання 21 жовтня для обговорення безпекової ситуації в Україні, пов’язаної, зокрема, з військовою підтримкою Росії з боку Північної Кореї, Ірану, а також Китаю.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Також читайте: Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду через північнокорейських військових у РФ, - Bloomberg

Автор: 

КНДР (1250) посол (1108) росія (66037) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+7
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21.10.2024 09:54 Відповісти
+6
Висловити обурення -це дуже потужно. А взагалі якщо вдуматися, то це якийсь сюр
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21.10.2024 09:54 Відповісти
+6
Звичайно сюр, північна корея виконує умови договору, підписаного з рашкою,
на відміну від наших горе союзників...
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21.10.2024 09:58 Відповісти
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Висловити обурення -це дуже потужно. А взагалі якщо вдуматися, то це якийсь сюр
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21.10.2024 09:54 Відповісти
Звичайно сюр, північна корея виконує умови договору, підписаного з рашкою,
на відміну від наших горе союзників...
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21.10.2024 09:58 Відповісти
У України немає союзників, є тільки партнери.
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21.10.2024 10:05 Відповісти
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21.10.2024 09:54 Відповісти
З того світу пишеш, чортяка русьнява ?
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21.10.2024 11:42 Відповісти
Це все офіціоз - от якби 10 тис південнокореиських солдат приіхало в Украіну - це було б насправді потужно - а так - балачки
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21.10.2024 09:58 Відповісти
Не посла треба викликати, а свої батальйони формувати і до нас, для здобуття військового досвіду присилати. Хоч якась буде допомога і нам.
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21.10.2024 10:01 Відповісти
Цікаво, МЗС України, якось відреагувала на участь КНДР у війні проти України?
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21.10.2024 10:03 Відповісти
Молоток виявився надійніше чим висловлювання "обурення".
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21.10.2024 10:13 Відповісти
Цікаво, а який формальний привід для обурення у Південної Кореї?
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21.10.2024 10:20 Відповісти
Просто не хочуть виглядати нікчемними слизняками,як вся оця імпотентна братія на чолі з США.
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21.10.2024 10:28 Відповісти
Вони з ними одної крові !
Об"єднання Кореї - справа часу і процес цілком природній та закономірний
Ми вже мали так роз"єднану Німетчину , В"єтнам , ще може хто згадає
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21.10.2024 10:34 Відповісти
Животное ,идешнах за хрюсским кораблем мац ква
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21.10.2024 11:44 Відповісти
це їх територія. Це як би наш крим відправили воювати за захоплення південної кореї
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22.10.2024 00:45 Відповісти
А сенсу? Він скаже "їх там нєт" , відригне й піде назад до себе пошоптуючи "дібіли б7ядь"....
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21.10.2024 11:02 Відповісти
А вони злякались і вигнали всіх И-новців додому. Чим розвинутіше технологічно тим більша деградація морально.
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21.10.2024 11:21 Відповісти
ви зброю дайте а не послів викликайте
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21.10.2024 12:37 Відповісти
візівалі?
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21.10.2024 13:13 Відповісти
сподіваюся у них знайдуться яйця (порівняно з евр/амер шоблою) і вони відправлять сюди війська
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22.10.2024 00:46 Відповісти
 
 