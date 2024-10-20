Разведка Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера, участвовавшего в ракетных обстрелах Украины. ФОТО

Служба разведки Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера-ракетчика, который находился на российских позициях недалеко от линии фронта на востоке Украины и наблюдал за запусками ракет по украинской территории.

Об этом сообщает японская государственно-общественная телерадиокомпания NHK, информирует Цензор.НЕТ.

Разведывательная служба Южной Кореи проанализировала снимок, который, вероятно, был сделан в районе Донецкой области в неустановленную дату. Благодаря технологии распознавания лиц удалось установить, что с вероятностью 80% один из людей на снимке, сделанном в Донецкой области - это инженер, который в августе прошлого года сопровождал диктатора Ким Чен Ына во время посещения завода по производству мобильных ракетных пусковых установок.

Разведка Южной Кореи считает, что фото инженера-ракетчика из КНДР сделано на месте запуска северокорейских баллистических ракет по Украине.

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В разведке добавляют, что северокорейские инженеры, направленные к российским войскам в Украине, похоже, поддерживают запуск оружия северокорейского производства, а также ищут новые технологии.

Южная Корея считает, что подтверждение присутствия инженера-ракетчика из КНДР на российских позициях является еще одним доказательством того, что Северная Корея начала принимать непосредственное участие в российском вторжении в Украину.

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