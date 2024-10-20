Разведка Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера, участвовавшего в ракетных обстрелах Украины. ФОТО
Служба разведки Южной Кореи идентифицировала северокорейского инженера-ракетчика, который находился на российских позициях недалеко от линии фронта на востоке Украины и наблюдал за запусками ракет по украинской территории.
Об этом сообщает японская государственно-общественная телерадиокомпания NHK, информирует Цензор.НЕТ.
Разведывательная служба Южной Кореи проанализировала снимок, который, вероятно, был сделан в районе Донецкой области в неустановленную дату. Благодаря технологии распознавания лиц удалось установить, что с вероятностью 80% один из людей на снимке, сделанном в Донецкой области - это инженер, который в августе прошлого года сопровождал диктатора Ким Чен Ына во время посещения завода по производству мобильных ракетных пусковых установок.
Разведка Южной Кореи считает, что фото инженера-ракетчика из КНДР сделано на месте запуска северокорейских баллистических ракет по Украине.
В разведке добавляют, что северокорейские инженеры, направленные к российским войскам в Украине, похоже, поддерживают запуск оружия северокорейского производства, а также ищут новые технологии.
Южная Корея считает, что подтверждение присутствия инженера-ракетчика из КНДР на российских позициях является еще одним доказательством того, что Северная Корея начала принимать непосредственное участие в российском вторжении в Украину.
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- Альо, да, я.
- У нас тут ситуацiя.
- Зайдiть пiсля наших демократичних виборiв, будьласка.
- Бд*&^&$^%$^, *&^&%&5#@%xuy
І ось тобі, Бубочка, щоб не плакав, ф-35 100 штук, 500млрд на кишенькові витрати, бери собі, дай Подоляку, ермаку і лисому з пікаловим.
Так що своє " Бд*&^&$^%$^, *&^&%&5#@%xuy " запхай собі кудись...
Якщо ідентифікували корейці, то вони знають, про що кажуть.
а тута - сита відкормлена пика
а наразі до нас прийдуть ще й косоокі істоти ,які воюватимуть за
миску рису від кацапів ,
я в шоці 😡
СБУ, ну де ж ви!!! ваш клієнт досі на свободі!
«…И подходят к нашим восточным границам ордынцы(7-ой раз) , разбивают вокруг свои яранги (юрты) и стоят табором. Попивают кумыс, а захмелев, затягивают свою любимую песню - «… ехари-ехари, яранга (юрта)»… Ордынцы - это все те же потомки Лемурийцев, а если вспомнить, что остатками затонувшей Лемурии являются Филиппинские острова, то и приходят к нам, даже язык не поворачивается вымолвить, извиняюсь за выражение , представители банановой республики… И вот находится же в этот момент на севере нашей страны идиот (козел А. Невский), который не желает платить налог своему государству, а везет дань хану. Не поленился же: вояж в Монголию длился 2 года, лишь бы сепарировать из метрополии, предав при этом не только одного человека - отца, которого отравили в Орде(тобто, тюфтяй не поквитался за отца), но и всю нацию - РУСЬ (предателей Руси даже татары невзлюбили: ибо предавший единожды - да предаст)... Да на фоне коллаборациониста Руси номер один Иуда Искариот выглядит божьим одуванчиком - ну, просто херувимом… Иуда хоть не довлел к садистским наклонностям: не выкалывал соотечественникам глаза, да не отрезал им носы-уши, порой вместе с головой, видишь ли, во время его (Невского) отсутствия восстали против татар - перестали им подчиняться-дань платить. Не хочется даже и думать что бы сделал А.Невский с Иисусом Христом, попадись он ему на пути со своей смиренной проповедью: «Кто против нас - тот не с нами». Очевидно, что он не оправдывался бы, переиначив фразу, мол, КТО НЕ С НАМИ - ТОТ ПРОТИВ ОРДЫ …
В супереч будь яких міжнародних правил та законів, НІХТО КНДР співучасником війни НЕ ВІЗНАЄ.
То все "заблукали відпускники".
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-kndr-uhoda-domovlenosti/32999441.html
Можливо в нас Президент щось підпеисав з Південною Кореєю, то скиньте будь ласка посилання на цей документ.
тобі варто зір провірити, бо схоже, що "-10"
Тепер на все життя образа на Рошен.
З іншої, це ж як деградувала Роіся, що її консультують якісь кустарі з Ірану та КНДР...
За логікою наступними військовими інструкторами в армії РФ повинні бути пірати Сомалі.
Хутьло ж виграти хоче, будь-яким чином, бо програш то його кінець голки в яйці, як там по їхнім казкам про кощея.. от він хто кощей, поки що безсметний
Судячи з того, кого залучають, вже ні.
А це і є деградація, коли країна, яка раніше експортувала зброю, хай і не саму продвинуту, тепер скуповує старий мотлох. Та ще й не має спеців, які б з цим мотлохом могли розібратися.
До того ж, це ти про мотлох заговорив. Так от у порівнянні з тим, що отримуємо ми, це мотлох.
Тому нема сенсу порівнювати.
Хочеш таких союзників - будь таким, як вони, з відповідним відношенням до твоїх прав та життя.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.
Про це він https://www.c-span.org/video/?539374-1/secretary-austin-holds-news-conference-naples заявив на пресконференції в Неаполі в суботу,
Південна Корея виділить Україні цього року гуманітарну допомогу в розмірі $200 млн у рамках обіцяного пакета допомоги на суму $2,3 млрд, повідомляє "Ренхап" із посиланням на міністерство фінансів.
Згідно з ним, уряд Південної Кореї планує виділити початкові $200 млн цього року у вигляді гуманітарної допомоги для задоволення надзвичайних потреб України, а $2,1 млрд, що залишилися, з 2025 року буде надано у вигляді довгострокових позик під низькі відсотки через Фонд співробітництва в галузі економічного розвитку (EDCF).
Зазначається, що Південна Корея також пожертвує по $50 млн Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти з надання допомоги Україні. Після підтвердження, що https://suspilne.media/tag/kndr/ Північна Корея відправила спецпризначенців на допомогу Росії у війні проти України, уряд Південної Кореї розглядає різні можливі кроки у відповідь. Серед них - надання Україні летальної зброї, зокрема 155 мм артилерійських снарядів, а також можливість направлення військових радників або розвідувального персоналу.
Про це https://www.news1.kr/politics/diplomacy-defense/5575098 пише південнокорейське інформаційне агентство News1.kr.