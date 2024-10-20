Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який брав участь у ракетному обстрілі України. ФОТО

Служба розвідки Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера-ракетника, який перебував на російських позиціях неподалік лінії фронту на сході України і спостерігав за запусками ракет по українській території.

Про це повідомляє японська державно-громадська телерадіокомпанія NHK, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідувальна служба Південної Кореї проаналізувала знімок, який, ймовірно, був зроблений в районі Донецької області в невстановлену дату. Завдяки технології розпізнавання обличчя вдалося встановити, що з ймовірністю 80% один із людей на знімку, зробленому на Донеччині - це інженер, який у серпні минулого року супроводжував диктатора Кім Чен Ина під час відвідин заводу з виробництва мобільних ракетних пускових установок.

Розвідка Південної Кореї вважає, що фото інженера-ракетника з КНДР зроблене на місці запуску північнокорейських балістичних ракет по Україні.

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У розвідці додають, що північнокорейські інженери, спрямовані до російських військ в Україні, схоже, підтримують запуск зброї північнокорейського виробництва, а також шукають нові технології.

Південна Корея вважає, що підтвердження присутності інженера-ракетника з КНДР на російських позиціях є ще одним доказом того, що Північна Корея почала брати безпосередню участь у російському вторгненні в Україну.

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