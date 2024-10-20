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Новини Фото Війна
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Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який брав участь у ракетному обстрілі України. ФОТО

Служба розвідки Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера-ракетника, який перебував на російських позиціях неподалік лінії фронту на сході України і спостерігав за запусками ракет по українській території.

Про це повідомляє японська державно-громадська телерадіокомпанія NHK, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідувальна служба Південної Кореї проаналізувала знімок, який, ймовірно, був зроблений в районі Донецької області в невстановлену дату. Завдяки технології розпізнавання обличчя вдалося встановити, що з ймовірністю 80% один із людей на знімку, зробленому на Донеччині - це інженер, який у серпні минулого року супроводжував диктатора Кім Чен Ина  під час відвідин заводу з виробництва мобільних ракетних пускових установок.

Розвідка Південної Кореї ідентифікувала північнокорейського інженера, який брав участь у ракетному обстрілі України

Розвідка Південної Кореї вважає, що фото інженера-ракетника з КНДР зроблене на місці запуску північнокорейських балістичних ракет по Україні.

Читайте також: КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. бійців сил спецоперацій, - The Telegraph

У розвідці додають, що північнокорейські інженери, спрямовані до російських військ в Україні, схоже, підтримують запуск зброї північнокорейського виробництва, а також шукають нові технології.

Південна Корея вважає, що підтвердження присутності інженера-ракетника з КНДР на російських позиціях є ще одним доказом того, що Північна Корея почала брати безпосередню участь у російському вторгненні в Україну.

Читайте також: США не можуть підтвердити, що КНДР направила війська до Росії для війни проти України, - Остін

Автор: 

КНДР (1252) росія (66037) Південна Корея (469)


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Топ коментарі
+47
А в нас зато є потужна купа підписаних безпекових угод, комюніке саміту миру, потужний план Перемоги і потужна підготовка до наступного саміту
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20.10.2024 18:46 Відповісти
+26
Ні. Байден скаже - ах, так значить? Ану відправити пять авіаносців та вдарити по ину!
І ось тобі, Бубочка, щоб не плакав, ф-35 100 штук, 500млрд на кишенькові витрати, бери собі, дай Подоляку, ермаку і лисому з пікаловим.
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20.10.2024 18:31 Відповісти
+25
Ми маємо справу сьогодні з дикими кацапами і мразотою,
а наразі до нас прийдуть ще й косоокі істоти ,які воюватимуть за
миску рису від кацапів ,
я в шоці 😡
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20.10.2024 18:33 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
- Байден!???
- Альо, да, я.
- У нас тут ситуацiя.
- Зайдiть пiсля наших демократичних виборiв, будьласка.
- Бд*&^&$^%$^, *&^&%&5#@%xuy
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20.10.2024 18:26 Відповісти
Ні. Байден скаже - ах, так значить? Ану відправити пять авіаносців та вдарити по ину!
І ось тобі, Бубочка, щоб не плакав, ф-35 100 штук, 500млрд на кишенькові витрати, бери собі, дай Подоляку, ермаку і лисому з пікаловим.
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20.10.2024 18:31 Відповісти
А в нас зато є потужна купа підписаних безпекових угод, комюніке саміту миру, потужний план Перемоги і потужна підготовка до наступного саміту
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20.10.2024 18:46 Відповісти
А якщо коротко - в нас є потужна потужність!
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20.10.2024 19:35 Відповісти
А ще у нас є Кримська платформа. Коли збиралася крайній раз? Торік? Збіговисько імпотентних пустобрехів.
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20.10.2024 19:46 Відповісти
А саммит первый лядей и джентельменов ?
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21.10.2024 10:02 Відповісти
Так, до речі, Байден не є президентом України. Не Байден заглядав в глаза, не Байден дагаварівался пасрєдінє, не Байден зупиняв ракетну програму, не Байден розміновував Чонгар, не Байден смажив шашлики...
Так що своє " Бд*&^&$^%$^, *&^&%&5#@%xuy " запхай собі кудись...
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20.10.2024 19:39 Відповісти
А Байден що, повинен помагати Кварталу-95? Тим більше, що його на шашлики не запросили. Образився...
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20.10.2024 20:34 Відповісти
Як на мене з вірогідністю 80 відсотків всі корейці на одне обличчя
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20.10.2024 18:27 Відповісти
Будьте певні, що ми для них, корейців, так само схожі одне на одного

Якщо ідентифікували корейці, то вони знають, про що кажуть.
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20.10.2024 18:43 Відповісти
тут ти неправий - глянь на ''обличчя'' північнокорейців - худі голодні аж вилиці видно 💀
а тута - сита відкормлена пика
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20.10.2024 18:46 Відповісти
😁
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20.10.2024 19:34 Відповісти
Він же мабуть офіцер якийсь тому й відгодований.
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20.10.2024 20:48 Відповісти
І що наш миколаївський Кім?
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20.10.2024 18:53 Відповісти
не наш, а ваш
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20.10.2024 19:29 Відповісти
Він не мій, я мав на увазі Миколаїв, бо місто точно наше.
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20.10.2024 21:57 Відповісти
ну тіпа вузькоокі - знач буряти?
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20.10.2024 19:27 Відповісти
Ми маємо справу сьогодні з дикими кацапами і мразотою,
а наразі до нас прийдуть ще й косоокі істоти ,які воюватимуть за
миску рису від кацапів ,
я в шоці 😡
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20.10.2024 18:33 Відповісти
Тобто ОРДА проти европейців формується
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20.10.2024 18:40 Відповісти
орда проти нас, поки європейці і південна корея стурбовано жують соплі.
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20.10.2024 18:45 Відповісти
Ніколи орда не піде на Європу, бо вона в НАТО і має дуже ******* зброю і орда про це знає. "...Поки європейці і південна корея стурбовано жують соплі", а що їм робити, негайно будувати асфальтні дороги до орди? Чи напасти на них, бо один тут Лідор ********** всі гроші зарив в дороги, кликав всіх на шашлики і знищив ракетні програми?
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20.10.2024 18:56 Відповісти
був тут один недоумок під ніком Анатолій К, який обхаював Україну під кожною новиною. Поділля 16, я узнаю вас в гримі. Довелося перереєструватися, бо зарплата капає і треба відпрацьовувати? ну ну
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20.10.2024 19:25 Відповісти
А що в його дописі суперечить дійсності?
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20.10.2024 19:47 Відповісти
коли всі пости однобокі (тупі хахли самі все віддали, святі америкоси вам нічого не винні) -То це кацапська агентура, яка так працює. І я йому казав, близький час коли сбу постукає тобі у двері. Якщо українці були винні в чомусь, вони це спокутували своєю кров'ю, а ось що зробили ті і як спокутували, що відібрали нашу зброю за пусті обіцянки - то я поки не бачу.
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20.10.2024 20:07 Відповісти
Ви теж праві. Зі своєї точки зору. А те, що пости того дописувача всі однакові - може зациклило людину. Війна не кращим чином впливає на психічне здоров'я
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21.10.2024 19:20 Відповісти
Який розумний доумок чи окурок, суровий разоблачітєль. Я майже під кожною новиною повідомив, що після блокіровки свого попереднього ніка вибрав собі новий, а розмовляв я тут з 2018 року під ніком . А ще саме головне, що малороси Боневтік, татаров, єрмак, Бур'яна Безмозгла, арахамія не є вся Україна, бо Україна це ЗСУ, це наш цвіт нації, це наша мова, наша церква, традиції, які постійно обsирало шобло "95 кварталу". і брехало, мародерило і продовжує це робити сьогодні.
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20.10.2024 21:42 Відповісти
анатолий, ти уявляєш наскільки ти тупий і примітивний, коли я, не маючи жодного доступу до адмін ресурсу тебе безпомилково вичислив? і за що тебе нещасного забанили? за щиру роботу на кацапію? за що ти так ненавидиш ту бідну Україну що кожну хвилину свого бездарного життя ти витрачаєщ на її обхаювання??
СБУ, ну де ж ви!!! ваш клієнт досі на свободі!
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20.10.2024 23:41 Відповісти
Не сміши мої тапочки - вичислітєль. Саме головне, що я нікуди не ховався і не утаємничував свій нік. Задовго до Вашого "разоблаченія" і тут на Цензор нет повідомив, що змінив нік. Мене вумнику ніхто не забанив, просто втратив ноутбук, а паролі забувся і номер телефону давно змінив, бо був в окупації. Звичайно можна було відновити старий, але мені більше подобається новий. Тут є щось злочинного? Тільки тупе може цього не розуміти і назвати когось тупим, бо що воно ще може. Думаєш вкусив? Ні, мені просто смішно. Україну я люблю, я без неї ніхто, а пишу правду на мародерів, корупціонерів,малоросів, зрадників, які за допомогою брехні і маніпуляції дорвалися до влади. Тільки тупі і безсилі людішкі такі як ти мріють, щоб прийшли СБУ. Відповім і на цю ніби погрозу, що Конституція України дозволяє мені критикувати владу, також Конституція не забороняє Вам любити владу і навіть не забороняє цілувати її в дупу!
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21.10.2024 09:12 Відповісти
От тільки європейці воювати не бажають...та й україцям допомогають не сильно...і навіть від цього вже втомилися...
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20.10.2024 18:45 Відповісти
Чому європейці мають воювати за іншу країну?
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20.10.2024 19:04 Відповісти
тому що орда уже біля їх воріт. І громко стукає.
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20.10.2024 19:26 Відповісти
Хто стукає в хати європейців, кацапи? У якій такій країні? Невже я щось пропустив?
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20.10.2024 21:54 Відповісти
Бо корейці явно не проти України воюють - їм на Україну плювати.
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20.10.2024 19:49 Відповісти
Це 8 орда, все ще не виздихае в наших землях, як попереднi 7.
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20.10.2024 19:46 Відповісти
Наши предки, на протяжении 15 000 лет, отбились 7 раз от восточной орды (прототюрки-тюрки: 5 раз вторгались с востока туранце-гирканцы + 1 раз скифы; 1 раз вторгались тюрки, нащадки прототюрков: монголотатары. Сейчас отщепенцы восточных славян(кацапы) организовали в восьмой раз поход своего конгломерата, все той же орды(потомков туранце-гирканцев) с востока в наши земли... Но наша земля намолена, та орда в наших землях окончательно сгинет...Киев кацапов породил, Киев их и отпоет. ЗЫ... Кто такие туранце-гирканцы? Это бывшие лемурийцы... Лемурия... все , что от нее осталось - Филиппинские острова. Около 12 000 лет назад , космическое тело по касательной траектории с юго-востока на северо-запад, врезалось в землю в районе Филиппин и улетело дальше в космос. Пролетая, это тело создало за собой глубокий вакуум, куда устремился космический холод (-273). В том месте , где улетало тело в космос мамонты моментально замерзли , а земная кора проплыла по мантии в направлении касательного удара, бо получила вращательный импульс. Скажем, земля, которая была на месте современного Вьетнама, оказалась в Сибири. А старый северный полюс - это сейчас Исландия. Современный полюс , эта земля тогда была на месте современного Китая, потому ученые и находят в районе полюса тропическую давнюю растительность(ископаемую), как и мамонтов... Уцелевшие лемурийцы, после катастрофы ушли на территорию Китая, попав в рабство к аборигенам, но со временем освободились и ушли в сторону Запада. Эти люди и стали себя называть туранце-гирканцами, а я их зову , условно, далекими братьями филиппинцев... К нам эти братья зачастили ходить ордой...
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20.10.2024 20:16 Відповісти
Выдержка из истории. Времена прихода 7-ой орды(монголо-татар):
«…И подходят к нашим восточным границам ордынцы(7-ой раз) , разбивают вокруг свои яранги (юрты) и стоят табором. Попивают кумыс, а захмелев, затягивают свою любимую песню - «… ехари-ехари, яранга (юрта)»… Ордынцы - это все те же потомки Лемурийцев, а если вспомнить, что остатками затонувшей Лемурии являются Филиппинские острова, то и приходят к нам, даже язык не поворачивается вымолвить, извиняюсь за выражение , представители банановой республики… И вот находится же в этот момент на севере нашей страны идиот (козел А. Невский), который не желает платить налог своему государству, а везет дань хану. Не поленился же: вояж в Монголию длился 2 года, лишь бы сепарировать из метрополии, предав при этом не только одного человека - отца, которого отравили в Орде(тобто, тюфтяй не поквитался за отца), но и всю нацию - РУСЬ (предателей Руси даже татары невзлюбили: ибо предавший единожды - да предаст)... Да на фоне коллаборациониста Руси номер один Иуда Искариот выглядит божьим одуванчиком - ну, просто херувимом… Иуда хоть не довлел к садистским наклонностям: не выкалывал соотечественникам глаза, да не отрезал им носы-уши, порой вместе с головой, видишь ли, во время его (Невского) отсутствия восстали против татар - перестали им подчиняться-дань платить. Не хочется даже и думать что бы сделал А.Невский с Иисусом Христом, попадись он ему на пути со своей смиренной проповедью: «Кто против нас - тот не с нами». Очевидно, что он не оправдывался бы, переиначив фразу, мол, КТО НЕ С НАМИ - ТОТ ПРОТИВ ОРДЫ
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20.10.2024 20:24 Відповісти
12 000 лет назад, во время катастрофы, земная кора проплыла по мантии на 3000 км за 6 часов.
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20.10.2024 20:26 Відповісти
Сарана...
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20.10.2024 20:35 Відповісти
миска рису це дорого. будуть вимушених руцьким мірам до бродячої жизні колись домашніх собак під'їдати на окупованій території. не зря ж ***** своїми крєпостними тих так підгодовує.
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20.10.2024 18:42 Відповісти
І начхати їм на ескалацію
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20.10.2024 18:34 Відповісти
Шо, буряти закінчуются? Чи тувінці?
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20.10.2024 18:36 Відповісти
імпортозаміщення
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20.10.2024 18:41 Відповісти
під бурятів ці замасковані. ось буде загинувших бурятів більше ніж кількість бурятьського населення разом з новонародженими.
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20.10.2024 19:33 Відповісти
вгодована харя! видно не одну собаку з'їв в пончиковому ракетному дєлі )
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20.10.2024 18:38 Відповісти
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20.10.2024 18:43 Відповісти
не факт, їм видадуть паспорти бурятів.
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20.10.2024 19:32 Відповісти
Собаки їдять дохлих кацапів, кореці будуть їсти собак - нова ланка живлення, обертання дерьма в природі.
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20.10.2024 20:18 Відповісти
цікаво,а де знамениті бойові плавці Буданова? за 27 міс війни,жоден корабель пухлого Кіма не підірвався на японських морських мінах часів 2 СВ.....
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20.10.2024 18:44 Відповісти
Який корабель? РФ і КНДР мають спільний кордон.
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20.10.2024 19:05 Відповісти
Не хвилюйтеся!
В супереч будь яких міжнародних правил та законів, НІХТО КНДР співучасником війни НЕ ВІЗНАЄ.
То все "заблукали відпускники".
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20.10.2024 18:47 Відповісти
мені цікава відповідь південної кореї. Якщо у путіна тут щось вигорить, я дуже порадію за південну корею, якій "долг платежом будет красен", і які відчують всі переваги підтримки кацапами північної кореї. То краще б їм дзеркально відправити свою бригаду сюди проти цих тварей і припинити жувати соплі. Бо потім буде пізно.
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20.10.2024 18:48 Відповісти
Куди відправити свою південнокорейську бригаду, в Україну? А на якій підставі? Здається французи пропонували допомогу, а один Найвєлічайший Лідор сказав, що хай французські війська будуть у Франції. А ще великому дипломату відкрию тайну, що між північною кореєю і кацапами підписана угода про допомогу одне одному і навіть військами.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-kndr-uhoda-domovlenosti/32999441.html

Можливо в нас Президент щось підпеисав з Південною Кореєю, то скиньте будь ласка посилання на цей документ.
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20.10.2024 21:52 Відповісти
То для вдосконалення ракет надіслали спеціаліста і не одного. Перевіряють ракети у бою.
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20.10.2024 18:56 Відповісти
На втором фото на Порошенко похож
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20.10.2024 18:58 Відповісти

тобі варто зір провірити, бо схоже, що "-10"
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20.10.2024 19:06 Відповісти
мабуть Петро вигнав його з магазину в котрому він купляв "Київські торти" .???
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20.10.2024 19:24 Відповісти
Хотів вкрасти а як не вийшло - надкусив і втік.
Тепер на все життя образа на Рошен.
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20.10.2024 19:46 Відповісти
З однієї сторони, це дуже поганий прецидент, на який Захід не захоче відповідати.

З іншої, це ж як деградувала Роіся, що її консультують якісь кустарі з Ірану та КНДР...
За логікою наступними військовими інструкторами в армії РФ повинні бути пірати Сомалі.
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20.10.2024 19:01 Відповісти
чому деградувала? на війні всі засоби потрібні...
Хутьло ж виграти хоче, будь-яким чином, бо програш то його кінець голки в яйці, як там по їхнім казкам про кощея.. от він хто кощей, поки що безсметний
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20.10.2024 19:08 Відповісти
Та нічого ***** не станеться якщо він і програє! Срузький народ все схаває! Просто Оксана Марченко дуже хоче бути першою леді України. Кум їй обіцяв це! Не вдобно ж обіцянку кумі не виконати!
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20.10.2024 19:26 Відповісти
ні, якщо він зупиниться, то одне, а як програє -- то друге!
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20.10.2024 19:29 Відповісти
А у них є інші?
Судячи з того, кого залучають, вже ні.

А це і є деградація, коли країна, яка раніше експортувала зброю, хай і не саму продвинуту, тепер скуповує старий мотлох. Та ще й не має спеців, які б з цим мотлохом могли розібратися.
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20.10.2024 19:44 Відповісти
зауважте, які б погані і тупі вони не були, вони приїхали в росію, і не зассяли. Мало того що віддали найкращу зброю (а не мотлох), ще і людей відрядили. Не будемо порівнювати з нашими високоцивілізованими і багатими "партнерами" і харантами.
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20.10.2024 19:29 Відповісти
Це для них краща зброя. А взагалі-то це мотлох.
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20.10.2024 19:38 Відповісти
мотлох, який чудово нас вбиває
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20.10.2024 20:08 Відповісти
Вбивати можна і камнями.

До того ж, це ти про мотлох заговорив. Так от у порівнянні з тим, що отримуємо ми, це мотлох.
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20.10.2024 20:19 Відповісти
А життя північнокорейців оптом дешевші за курятину по вазі.

Тому нема сенсу порівнювати.

Хочеш таких союзників - будь таким, як вони, з відповідним відношенням до твоїх прав та життя.
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20.10.2024 19:41 Відповісти
Відгодований Не голодає. Значить любимчик Ина.
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20.10.2024 19:03 Відповісти
вони всі на одне лице, як їх можна індифікувати?
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20.10.2024 19:03 Відповісти
да, усі як буряти. американська розвітка в замішатєлсьві.
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20.10.2024 19:31 Відповісти
Воїн-інтернаціоналіст
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20.10.2024 19:19 Відповісти
Розвідка Південної Кореї цим викриттям ,засунула шнобель американського Остіна ,як і американську розвідку в лайно повне.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

Про це він https://www.c-span.org/video/?539374-1/secretary-austin-holds-news-conference-naples заявив на пресконференції в Неаполі в суботу,
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20.10.2024 19:21 Відповісти
один укормлений півн.кореєць ще не військо.
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20.10.2024 19:30 Відповісти
непогано, щоб південна корея не тільки статистом працювала. Бо якщо вона здатна лише на фіксацію, то коли всі удосконалені бомби і навчена орда посуне на них, мені їх шкода не буде. Я їх запитаю, то де ви були, коли ваші кровні родичи рівняли Україну із землею?
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20.10.2024 19:32 Відповісти
Південна Корея, на відміну від американських "друзів" України здатна фіксувати,а не брехати.А відносно північно-корейської орди,нікуди вона не посуне.
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20.10.2024 19:42 Відповісти
ще і як посуне. І даже півн. корейцям це чудово зрозуміло. Питання в часі і успіхах росії. Скільки часу вони ще зможуть відсидітися за нашими спинами.
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20.10.2024 20:10 Відповісти
Хіба Україна надає війскову допомогу Південній Кореї і вони відсиджуються за нашими спинами...???
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20.10.2024 21:12 Відповісти
а хотсь здійснив повномасшатбне вторгення в півд. корею?
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21.10.2024 00:02 Відповісти
яким чином Південна Корея відсиджується за спиною України , маючи сусідами Північну Корею і Китай, але при тому надаючи допомогу Україні ???
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21.10.2024 10:35 Відповісти
яку допомогу?
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21.10.2024 23:10 Відповісти
Мальовану---

Південна Корея виділить Україні цього року гуманітарну допомогу в розмірі $200 млн у рамках обіцяного пакета допомоги на суму $2,3 млрд, повідомляє "Ренхап" із посиланням на міністерство фінансів.

Згідно з ним, уряд Південної Кореї планує виділити початкові $200 млн цього року у вигляді гуманітарної допомоги для задоволення надзвичайних потреб України, а $2,1 млрд, що залишилися, з 2025 року буде надано у вигляді довгострокових позик під низькі відсотки через Фонд співробітництва в галузі економічного розвитку (EDCF).

Зазначається, що Південна Корея також пожертвує по $50 млн Світовому банку та Європейському банку реконструкції та розвитку на їхні проєкти з надання допомоги Україні. Після підтвердження, що https://suspilne.media/tag/kndr/ Північна Корея відправила спецпризначенців на допомогу Росії у війні проти України, уряд Південної Кореї розглядає різні можливі кроки у відповідь. Серед них - надання Україні летальної зброї, зокрема 155 мм артилерійських снарядів, а також можливість направлення військових радників або розвідувального персоналу.

Про це https://www.news1.kr/politics/diplomacy-defense/5575098 пише південнокорейське інформаційне агентство News1.kr.
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22.10.2024 10:54 Відповісти
а скільки рил може корея для пакетів поставити? країна ж невелика.
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20.10.2024 19:29 Відповісти
В 2024 году численность населения Северной Кореи увеличится на 138 708 человек и в конце года будет составлять 26 409 084 человека. Естественный прирост населения будет положительным и составит 138 708 человек.
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20.10.2024 19:48 Відповісти
5 млн рил.
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20.10.2024 19:49 Відповісти
и куча вопросов по карткам и считам
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20.10.2024 20:01 Відповісти
он на этом собаку съел
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20.10.2024 20:00 Відповісти
Здохніть, півночнокорейські виродки!
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20.10.2024 21:30 Відповісти
УЗКОГЛАЗАЯ ТВАРЬ
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21.10.2024 01:16 Відповісти
 
 