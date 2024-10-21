США разом із союзниками вивчають ситуацію щодо військових Північної Кореї в РФ, - Білий дім

США разом із союзниками вивчають повідомлення про можливе перекидання північнокорейських військових до Росії з метою їх залучення у війну проти України.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, безумовно, продовжуємо вивчати ці повідомлення, і ми спілкуємося з нашими союзниками й партнерами про те, що бачать вони", - зауважив представник адміністрації США. Він зазначив, що впродовж ближчих днів Сполучені Штати оприлюднять інформацію про це.

Водночас Кірбі підкреслив, що це знову вказує на те, в якому відчаї перебуває Путін, а також наскільки зростає рівень ізоляції навколо його режиму, що він змушений звертатися по допомогу в КНДР. Радник Байдена зауважив, що росіяни останнім часом втрачають на полі бою понад 1,2 тисячі військових щодня вбитими й пораненими. І це, за його словами, є історичною кількістю.

"Я думаю, це все демонструє й доводить, що Путін стає дедалі більш відчайдушним і більш ізольованим на світовій арені", - зазначив представник Білого дому.

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Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.