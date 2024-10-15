18 військових із КНДР вже втекли з позицій РФ на кордоні Брянщини та Курщини, - ЗМІ
Із позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.
Про це "Суспільному" повідомили джерела у розвідці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.
Співрозмовник видання додав, що мотиви втечі північнокорейських військових поки не встановлені, а росіяни вже розпочали їхні пошуки.
Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування, додало джерело "Суспільного" у розвідці.
Що передувало?
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
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На запитання - чиї це собаки? Отримали відповідь - нічийні - беріть і їште...
Ну тоді ми погнали... 🤣
Ну і кому вірити? 😁
татаров в Київі вбиває корейців
поки ви були не тут
куди вони побіжать ? вони працювати то приїжджають, нікуди не бігають.
у них рідня там і діти
маячня не пишіть, соромно за вас.
так вони самоліквідуються.
До речі, "доречі" потрібно писати окремо згідно українського правопису.
Це - ІПСО.
В єрьмаківсько- подоляцькому ЦПД сьогодні сказали, що корейців не існує.
То нема, що обговорювати.
Розходимось...
Щодо участі у складі підрозділів РОВ добровольців з країн Африки, які виявили бажання взяти участь у так званій СВО.
Далі текст мовою оригіналу
Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:
-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;-низкий уровень обучаемости и эффективности;-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.
Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"
Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…"
Если Северная Корея начнет отправлять своих военных в Украину, а там в армии миллион двести тысяч и еще полмиллиона резерва, это почти неиссякаемый источник живой силы. Даже при потерях, скажем, тысячу убитых в день, хватит на несколько лет. Боятся Киму нечего, Южная Корея нападать на него точно не собирается, Штаты так уж тем более. А платить ему за живую силу будут поголовно или по весу, точно не знаю, но точно - долларами.
Что ж за историческая роль такая выпала украинцам, все это говно разгребать, да еще с такими мудаковатыми и трусливыми союзниками. Беда…
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Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
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После того как КНДР вступила в войну против Украины хотелось бы уточнить:. Я не понял а Украина что, должна собрать вокруг себя всех отморозов Мира и отбиваться одна? Россия угрожает Европе и США. КНДР угрожает Японии, Южной Кореи и США. Ну хотя бы оружия давали без условий.
А то, туда не бей, сюда не ходи, этого не дадим, а этого мало. Да вы ******. Да вы ещё больше *******, если не дай бог Украина падёт. Русские забреют в свою армию ещё и украинцев, как забрили чеченов и бурят и погонят их против поляков и эстонцев, а там и очередь немцев придет.
Хочется сказать гражданам стран НАТО. НАТО вас не защитит. Потому что нет никакого НАТО. Это бюрократический фейк. Вас даже ваши армии хер защитят, потому что разбегутся от одного вида диких бурят. Поэтому требуйте от своих правительств безусловной помощи Украине и ВСУ.