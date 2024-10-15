18 військових із КНДР вже втекли з позицій РФ на кордоні Брянщини та Курщини, - ЗМІ

Із позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Про це "Суспільному" повідомили джерела у розвідці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

Співрозмовник видання додав, що мотиви втечі північнокорейських військових поки не встановлені, а росіяни вже розпочали їхні пошуки.

Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування, додало джерело "Суспільного" у розвідці.

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Що передувало?

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

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