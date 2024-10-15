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Новини Війна
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18 військових із КНДР вже втекли з позицій РФ на кордоні Брянщини та Курщини, - ЗМІ

Військові КНДР вже тікають з позицій армії РФ

Із позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї. 

Про це "Суспільному" повідомили джерела у розвідці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. 

Співрозмовник видання додав, що мотиви втечі північнокорейських військових поки не встановлені, а росіяни вже розпочали їхні пошуки.

Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування, додало джерело "Суспільного" у розвідці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ формує "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР, - ЗМІ 

Що передувало?

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Також читайте: Путін вніс до Держдуми законопроєкт про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з КНДР

Автор: 

армія рф (17749) Брянськ (133) КНДР (1247) Курськ (1150)


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Топ коментарі
+36
По КНДР загроза реальна, досить значна кількість особового складу (як рядового так і офіцерського уже знаходиться в рф на полігонах.Одна з причин це необхідність здобуття ними реального досвіду бойових дій у ******** війні щоб потім цей досвід застосувати у війні проти Південної Кореї. Вороги обʼєднуються, а наші союзники лише втомлюються від війни.
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15.10.2024 16:42
+17
незабаром почуємо що
татаров в Київі вбиває корейців
поки ви були не тут
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15.10.2024 16:58
+14
Неочікувано для себе північно-корейці побачили зграю бездомних бродячих собак.
На запитання - чиї це собаки? Отримали відповідь - нічийні - беріть і їште...
Ну тоді ми погнали... 🤣
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15.10.2024 16:50
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15.10.2024 16:40 Відповісти
Неочікувано для себе північно-корейці побачили зграю бездомних бродячих собак.
На запитання - чиї це собаки? Отримали відповідь - нічийні - беріть і їште...
Ну тоді ми погнали... 🤣
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15.10.2024 16:50 Відповісти
А может и жареных рузких пошли по посадкам искать и жрать
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15.10.2024 17:44 Відповісти
Втекли - це таке - якби з роту кацапів положили
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15.10.2024 16:41 Відповісти
Якщо потраплять в полон, буде і доказ участі, і ганьба пончику, що його суперідейні так само хочуть жити, як і розбещені капіталізмом споживачі.
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15.10.2024 16:47 Відповісти
Звідки інфа. Вони там головами бетон ломають - а тут війна і вбивають.
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15.10.2024 16:42 Відповісти
От би нашим таких спіймати... Це було б гучно.
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15.10.2024 16:42 Відповісти
По КНДР загроза реальна, досить значна кількість особового складу (як рядового так і офіцерського уже знаходиться в рф на полігонах.Одна з причин це необхідність здобуття ними реального досвіду бойових дій у ******** війні щоб потім цей досвід застосувати у війні проти Південної Кореї. Вороги обʼєднуються, а наші союзники лише втомлюються від війни.
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15.10.2024 16:42 Відповісти
значить будуть воювати втомленими і наодинці
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15.10.2024 17:29 Відповісти
Скоріше втомлюються від зеленої влади, яка коли вони попереджали про вторгнення, пропонувала всім готуватися до шашликів.
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15.10.2024 20:58 Відповісти
родичі, вже, або розстріляні, або в таборах труда.
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15.10.2024 16:43 Відповісти
буде як з китайцями в 1919 , за цибулю будуть воювати , для них тут рай , а якщо в полон попадуть , то будуть схож1 на свого л1дера
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15.10.2024 16:45 Відповісти
Розстріляють сім'ю і батьків
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15.10.2024 17:35 Відповісти
Чучхе такому ж не навчав
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15.10.2024 16:46 Відповісти
Ще цієї нечисті нам не вистачало!
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15.10.2024 16:47 Відповісти
джерела у розвідці ? З тєлємарафону розвідники ?
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15.10.2024 16:48 Відповісти
В росії он 10+ років активного зомбування і натовпи рашистів лізуть сюди. А в КНДР 70+ років ще активнішого промивання мізків. Боюсь просто з цими Кімозомбі не буде, тим більше сюди напевно відправлятимуть самих чокнутих.
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15.10.2024 16:53 Відповісти
Одна 120 міна впала в 50м від корейців і 70 років зомбування як рукою зняло.
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15.10.2024 17:52 Відповісти
У северных корейцев последний шанс законно сделать ноги и получить гражданство ЕС, кто ж откажется..
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Далекувато з курвщини до європи, особливо коли не маєш грошей і не знаєш мови.
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15.10.2024 16:56 Відповісти
Свята Будданга скорочує шлях.
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15.10.2024 16:57 Відповісти
То спочатку злапати треба.
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15.10.2024 17:00 Відповісти
Їм в південну Корею.
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15.10.2024 17:23 Відповісти
їх там ненавидять як шпигунів.
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15.10.2024 17:32 Відповісти
Інформація про підготовку військових із КНДР до відправки в Україну - вигадка, - ЦПД

Ну і кому вірити? 😁
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15.10.2024 16:55 Відповісти
Дякуємо .
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15.10.2024 16:55 Відповісти
незабаром почуємо що
татаров в Київі вбиває корейців
поки ви були не тут
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15.10.2024 16:58 Відповісти
шайхет дорізає...
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15.10.2024 19:41 Відповісти
ну це ж маячня

куди вони побіжать ? вони працювати то приїжджають, нікуди не бігають.
у них рідня там і діти

маячня не пишіть, соромно за вас.
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15.10.2024 16:59 Відповісти
Коли перші з них у полон потраплять, за кого соромно буде?
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15.10.2024 17:02 Відповісти
поодинокі випадки можливі.

так вони самоліквідуються.
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15.10.2024 17:04 Відповісти
От і подивимось на практиці, чого варте оте легендарне чучхе.
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15.10.2024 17:06 Відповісти
Щось не додумав расейскій г-но штаб. Для цих "спасітєлєй рассєі" треба така ж кількість "тік-ток войск кадиравцов для заград-атрядоув", щоб не порозбігались і не косили під бурятів чи китайців-заробітчан.
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15.10.2024 17:02 Відповісти
Фіг там. ;Клятих капіталістів; вони вбиватимуть натхненно. За Вождя, за комунізм. Там мізки так промиті, що й первітину, як кацапам, перед атакою не треба.
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15.10.2024 17:06 Відповісти
Так в чому справа ,в раші і китаї мілліардерів доларових більше ніж в Америці і щось не чутно щоб хтось із них загинув від руки народного месника-комуняки, вихованого пупсом -Ином
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15.10.2024 17:25 Відповісти
Доречі де Легіони Макрона? Стільки шуму було,а був просто рекламний трюк під вибори.
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15.10.2024 17:09 Відповісти
Основна умова - це запит української влади. Але це, напевно, не входить в "план перемоги".
До речі, "доречі" потрібно писати окремо згідно українського правопису.
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15.10.2024 19:02 Відповісти
Та нє.
Це - ІПСО.
В єрьмаківсько- подоляцькому ЦПД сьогодні сказали, що корейців не існує.
То нема, що обговорювати.
Розходимось...
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15.10.2024 17:09 Відповісти
Вони заблукали.
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15.10.2024 17:10 Відповісти
повітря свободи
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15.10.2024 17:11 Відповісти
Побігли в РДК?
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15.10.2024 17:17 Відповісти
А Зеленський вже всі штани обісрав. Всім на Заході розповідає що воює з КНДР.
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15.10.2024 17:38 Відповісти
Походу увидели жрачку или свинью и побежали за ней. Кстати их можно будет всех переманить махая хлебом и куском мяса. А потом поставить в окопы против самих же рашистов. Корейцы же нихрена не понимают языка и все белые для них на одно лицо а значит им похрен против кого воевать
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15.10.2024 17:41 Відповісти
Навіщо транслювати неперевірені байки?
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15.10.2024 17:48 Відповісти
Іноземний легіон з британій штатів та румуній тут більш за все коментує про маячню))))
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15.10.2024 17:50 Відповісти
Они поняли , что смертники . Дома их не ждут .
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15.10.2024 17:50 Відповісти
"Афро... росіяни. Ну, або чорноруси, як завгодно.

Щодо участі у складі підрозділів РОВ добровольців з країн Африки, які виявили бажання взяти участь у так званій СВО.

Далі текст мовою оригіналу

Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:

-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;-низкий уровень обучаемости и эффективности;-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.

Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"

Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…"
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15.10.2024 17:50 Відповісти
То це вже ескалація чи ще ні?
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15.10.2024 17:52 Відповісти
вся эта история с чучхеками закончится знаменитым казусом армии царской россии 1814 года,так называемый заграничеый поход против Наполеона,когда за год походов по Европе дезертировало около 65% солдатиков.
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15.10.2024 18:31 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Если Северная Корея начнет отправлять своих военных в Украину, а там в армии миллион двести тысяч и еще полмиллиона резерва, это почти неиссякаемый источник живой силы. Даже при потерях, скажем, тысячу убитых в день, хватит на несколько лет. Боятся Киму нечего, Южная Корея нападать на него точно не собирается, Штаты так уж тем более. А платить ему за живую силу будут поголовно или по весу, точно не знаю, но точно - долларами.

Что ж за историческая роль такая выпала украинцам, все это говно разгребать, да еще с такими мудаковатыми и трусливыми союзниками. Беда…
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15.10.2024 18:39 Відповісти
Как версия. Они сбежали как рапорта подали ехать воевать или как там. Скорее родни нет у таких.
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15.10.2024 18:43 Відповісти
Треба багато напалму бодяжити... Дуже багато...
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15.10.2024 18:49 Відповісти
Может, что сбежали,это специальная ложная информация для украинцев.потому,что они в России на основания межгосударственного договора.
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15.10.2024 19:47 Відповісти
мабуть сироти
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15.10.2024 20:52 Відповісти
https://x.com/turkmendagz



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Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



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https://x.com/turkmendagz/status/1846254671188709674 27 мин

После того как КНДР вступила в войну против Украины хотелось бы уточнить:. Я не понял а Украина что, должна собрать вокруг себя всех отморозов Мира и отбиваться одна? Россия угрожает Европе и США. КНДР угрожает Японии, Южной Кореи и США. Ну хотя бы оружия давали без условий.

А то, туда не бей, сюда не ходи, этого не дадим, а этого мало. Да вы ******. Да вы ещё больше *******, если не дай бог Украина падёт. Русские забреют в свою армию ещё и украинцев, как забрили чеченов и бурят и погонят их против поляков и эстонцев, а там и очередь немцев придет.

Хочется сказать гражданам стран НАТО. НАТО вас не защитит. Потому что нет никакого НАТО. Это бюрократический фейк. Вас даже ваши армии хер защитят, потому что разбегутся от одного вида диких бурят. Поэтому требуйте от своих правительств безусловной помощи Украине и ВСУ.
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15.10.2024 21:49 Відповісти
Для них це непоганий шанс втекти до Південної Кореї!
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15.10.2024 22:17 Відповісти
 
 