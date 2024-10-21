РФ затримала військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. Їх можуть кинути на штурми проти ЗСУ, - ЗМІ

Російській окупанти затримали 18 солдатів Північної Кореї, які намагалися втекти з позицій армії РФ у Курській області. Тепер їх можуть залучити до штурмових дій проти Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske та "Бабелю" розповіли джерела у ГУР МО.

Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею росіян перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Північнокорейські солдати після свого прибуття до РФ навчали російських бійців застосовувати повітряні кулі у військових цілях, а ті, натомість, навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою.

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Джерело розповіло, що після навчання військовослужбовців з КНДР залишили в лісовому масиві в районі Колячек на декілька днів без їжі та без вказівок щодо подальших планів та намірів.

14 жовтня 18 північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції, щоб знайти російських командирів.

Однак вже за дві доби, 16 жовтня, зниклих з позицій солдатів КНДР знайшли та затримали росіяни. Ті встигли відійти від місця втечі на 60 кілометрів, їх затримали в Комарчинському районі Брянської області.

У розвідці повідомили журналістам, що нині усі 40 солдатів з КНДР, які перебували на попередніх позиціях, були перекинуті у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмових діях на Курщині.

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Раніше повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

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