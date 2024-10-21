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РФ затримала військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. Їх можуть кинути на штурми проти ЗСУ, - ЗМІ

Росіяни затримали військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині

Російській окупанти затримали 18 солдатів Північної Кореї, які намагалися втекти з позицій армії РФ у Курській області. Тепер їх можуть залучити до штурмових дій проти Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske та "Бабелю" розповіли джерела у ГУР МО.

Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею росіян перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

Північнокорейські солдати після свого прибуття до РФ навчали російських бійців застосовувати повітряні кулі у військових цілях, а ті, натомість, навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України 

Джерело розповіло, що після навчання військовослужбовців з КНДР залишили в лісовому масиві в районі Колячек на декілька днів без їжі та без вказівок щодо подальших планів та намірів.

14 жовтня 18 північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції, щоб знайти російських командирів. 

Однак вже за дві доби, 16 жовтня, зниклих з позицій солдатів КНДР знайшли та затримали росіяни. Ті встигли відійти від місця втечі на 60 кілометрів, їх затримали в Комарчинському районі Брянської області.

У розвідці повідомили журналістам, що нині усі 40 солдатів з КНДР, які перебували на попередніх позиціях, були перекинуті у Льговський район Курської області для подальшого залучення у штурмових діях на Курщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області, застосовуючи тактику "випаленої землі", - Сибіга 

Раніше повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Що передувало?

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Дивіться також: Зеленський закликав партнерів до сильної реакції на залучення військових КНДР у війну на боці РФ: треба реагувати та протидіяти

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Також читайте: Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль скликав термінову нараду через північнокорейських військових у РФ, - Bloomberg

Автор: 

армія рф (17821) КНДР (1250) Курськ (1157)


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Топ коментарі
+11
А потім їх зʼїдять українські собаки
Треба попередити корейців листівками - ВАС ЗʼЇДЯТЬ НАШИ САБАКИ
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21.10.2024 11:23 Відповісти
+10
Треба вже Україні мати гучномовці з закликом на Корейскій мові про здачу у полон та умови життя після.
За можливість втекти з Північної Кореї там багато знайтися може й тих хто підійме руки в гору.
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21.10.2024 11:09 Відповісти
+9
Північнокорейські солдати навчали бійців РФ застосовувати повітряні кулі.

Ще півроку війни і солдати Сомалі будуть навчати росіян застосовувати колесо.
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21.10.2024 11:17 Відповісти
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Унсю, Хайн! Уйсумарта!!! Йу!!!
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21.10.2024 11:04 Відповісти
Джерела у ГУР - таке собі.
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21.10.2024 11:07 Відповісти
Покажуть в яку сторону потрібно бігти! -- нігуя собі!
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21.10.2024 11:07 Відповісти
Треба вже Україні мати гучномовці з закликом на Корейскій мові про здачу у полон та умови життя після.
За можливість втекти з Північної Кореї там багато знайтися може й тих хто підійме руки в гору.
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21.10.2024 11:09 Відповісти
Замість того, зоб допомагати СВОЇМ пораненим, звільненим з полону, давайТЕ усю шваль собі на шию вішати(
Разом із прокурворами, мсеками та радниками ОПи їрмакаки
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21.10.2024 11:15 Відповісти
Не утримувати - на уранові копальні..
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21.10.2024 11:46 Відповісти
Isolda то краще хай воюють проти ЗСУ по вашому. Головою не тільки їсти спробуйте..... може вийде.
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21.10.2024 13:06 Відповісти
А ще можна пообіцяти смачну собачку на обід.
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21.10.2024 11:18 Відповісти
краще того виродка нашим собакам згодувати. Я проти вашої ідеї. У нас чудові собаки
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22.10.2024 00:31 Відповісти
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21.10.2024 11:10 Відповісти
А Америка і далі їх на війні не бачить
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21.10.2024 11:10 Відповісти
Надо кругом свинной тушинки раскидать,корейцы обожрутся с голодухи и с кустов вылазить не будут.А потом им предложить свободный выезд в Южною Корею.
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21.10.2024 11:11 Відповісти
тут доведеться притягувати для вирішення проблеми південних корейців. Перспектива - розвал дільниці фронту та самої держави чучхе.
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21.10.2024 11:17 Відповісти
Північнокорейські солдати навчали бійців РФ застосовувати повітряні кулі.

Ще півроку війни і солдати Сомалі будуть навчати росіян застосовувати колесо.
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21.10.2024 11:17 Відповісти
мабуть, колесо це занадто
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21.10.2024 13:13 Відповісти
А потім їх зʼїдять українські собаки
Треба попередити корейців листівками - ВАС ЗʼЇДЯТЬ НАШИ САБАКИ
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21.10.2024 11:23 Відповісти
ох... пані
В Кореї собак ,б"ють живцем,....не вбивають, а саме б"ють...живцем роблять відбивну...щоб кров розтікаласть в середені собаки,поки собака жива..тоді ніжніше м'ясо.....це вважається-делікатес.
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21.10.2024 11:51 Відповісти
Тобто у вільний світ вони не тікали, а просто шукали харчі. А іксперди вже понесли, що вони всі розбіжуться на волю і не будуть воювати. Будуть, за миску баланди будуть...
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21.10.2024 11:37 Відповісти
кинуть..на штурми..Кіму похєр на це мясо..тим більше )(уйлу.. це безправні навіть не раби, а просто істоти
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21.10.2024 11:45 Відповісти
Формальна чисельність ЗС КНДР близько 1 млн. чол. Фактична - 5 млн. 4 млн. чол. - це т.зв. «резерв», тобто ті, хто відслужив (а служать там 10 років) і зобов'язані на першу вимогу стати в стрій. І під цей резерв є зброя, обмундирування та амуніція. Так, це не супер підготовлені солдати. Але я нагадаю, що за часів Корейської війни (1950-1953) 500 000 китайських «добровольців» у ватниках і з ППШ повністю змели суперозброєну армію ООН і переломили хід війни.
Війська КНДР на фронті повинні продемонструвати Заходу «можливості» РФ. У тому плані, що у РФ є військовий союзник, який готовий воювати на боці РФ. Так, зараз це 10 000 (що, до речі, зовсім не мало), але якщо треба, то будуть і сотні тисяч.
У нас таких союзників немає. А Захід займає страусину позицію «не помічаючи» корейських солдатів і прямого військового союзу РФ - КНДР ... природно, з благословення Китаю.
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21.10.2024 12:07 Відповісти
Що за маячня. В корейській війні, вони спочатку тиснули южан, потім втрутилося США і погнали їх смачними тряпкаи. Якби не втрутився Китай ніякої КНДР би не було.
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21.10.2024 13:11 Відповісти
Що саме є маячнею у моєму коменті?
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21.10.2024 13:29 Відповісти
Що корейці змели якусь армію ООН, при тому що в ООН ніколи армії не було.
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21.10.2024 13:45 Відповісти
Написав для стислості. Якщо ви цього не розумієте, то запитуйте. Так роблять адекватні співрозмовники.
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21.10.2024 14:47 Відповісти
500 тис. китайців було на першому етапі, пізніше був мільйон.
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21.10.2024 13:54 Відповісти
Так то вони за їжею пройшли 60 км . Довго собачки бігли . А ці роздули що втікли . Голод
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21.10.2024 13:54 Відповісти
''Веселі'' військові пригоди смертників Кіма...
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21.10.2024 15:14 Відповісти
що там пентагон, який не в курсі, що корейці вже тут? не повилазило?
і тепер нам треба бути готовим до куль з лайном, що будуть на нас пускати...а лайна в росії - та власне вся росія і є лайном...
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22.10.2024 00:34 Відповісти
У Кіма величезна необстріляна армія. Для порівняння спецназ США всього 2000 осіб, а спецназ Північної Кореї 100 000 осіб. Зрозуміло що чучхеванський спецназ це звичайна а-ля совкова армія з совковою зброєю. Їх правда набагато краще годують та забезпечують за інші чучхеванські війська, що дає чучхеванським "спецназівцям" відчуття власної винятковості в чучхеванії Кіма. За цю винятковість вони платять відданістю. У нас теж таке було і зараз є в **********. Там десантура аж на вухах стоїть струнко перед тим як розтрощити головою цеглину, стрибнути в басейн і вмудритися не втопитись незважаючи на випитий літр горілки. Так от, Кім вирішив "обстріляти" своїх "відданих чучхеванів". Ті хто виживе отримають "підвищення", посилену пайку і будуть навчати "негідних великої честі" кацапським методам ведення війни. Тому вважаю що їх потрібно вбити всіх до одного і в полон не брати. Південні корейці будуть нам вдячні, бо виживші і повернуті з полону чучхевани будуть вчити чистому фашизму і звірству по відношенню до південних корейців.
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22.10.2024 20:22 Відповісти
 
 