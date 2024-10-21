РФ задержала военных КНДР, пытавшихся сбежать с позиций на Курщине. Их могут бросить на штурмы против ВСУ, - СМИ

Российские оккупанты задержали 18 солдат Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций армии РФ в Курской области. Теперь их могут привлечь к штурмовым действиям против Сил обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske и"Бабелю" рассказали источники в ГУР МО.

Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней россиян находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Северокорейские солдаты после своего прибытия в РФ учили российских бойцов применять воздушные шары в военных целях, а те, взамен, учили представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя.

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Источник рассказал, что после обучения военнослужащих из КНДР оставили в лесном массиве в районе Колячек на несколько дней без еды и без указаний относительно дальнейших планов и намерений.

14 октября 18 северокорейцев решили самовольно покинуть позиции, чтобы найти российских командиров.

Однако уже через двое суток, 16 октября, пропавших с позиций солдат КНДР нашли и задержали россияне. Те успели отойти от места побега на 60 километров, их задержали в Комарчинском районе Брянской области.

В разведке сообщили журналистам, что сейчас все 40 солдат из КНДР, которые находились на прежних позициях, были переброшены в Льговский район Курской области для дальнейшего привлечения в штурмовых действиях на Курщине.

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Ранее сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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