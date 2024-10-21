РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9876 посетителей онлайн
Новости Война
12 890 30

РФ задержала военных КНДР, пытавшихся сбежать с позиций на Курщине. Их могут бросить на штурмы против ВСУ, - СМИ

Росіяни затримали військових з КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині

Российские оккупанты задержали 18 солдат Северной Кореи, которые пытались сбежать с позиций армии РФ в Курской области. Теперь их могут привлечь к штурмовым действиям против Сил обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske и"Бабелю" рассказали источники в ГУР МО.

Отмечается, что около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полусотней россиян находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

Северокорейские солдаты после своего прибытия в РФ учили российских бойцов применять воздушные шары в военных целях, а те, взамен, учили представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины

Источник рассказал, что после обучения военнослужащих из КНДР оставили в лесном массиве в районе Колячек на несколько дней без еды и без указаний относительно дальнейших планов и намерений.

14 октября 18 северокорейцев решили самовольно покинуть позиции, чтобы найти российских командиров.

Однако уже через двое суток, 16 октября, пропавших с позиций солдат КНДР нашли и задержали россияне. Те успели отойти от места побега на 60 километров, их задержали в Комарчинском районе Брянской области.

В разведке сообщили журналистам, что сейчас все 40 солдат из КНДР, которые находились на прежних позициях, были переброшены в Льговский район Курской области для дальнейшего привлечения в штурмовых действиях на Курщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области, применяя тактику "выжженной земли", - Сибига

Ранее сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Что предшествовало?

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Читайте также: Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль созвал срочное совещание из-за северокорейских военных в РФ, - Bloomberg

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Читайте также: Северная Корея хочет получить боевой опыт на войне в Украине, - председатель ПА НАТО Коннолли

Автор: 

армия РФ (19674) КНДР (1226) Курск (1145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
А потім їх зʼїдять українські собаки
Треба попередити корейців листівками - ВАС ЗʼЇДЯТЬ НАШИ САБАКИ
показать весь комментарий
21.10.2024 11:23 Ответить
+10
Треба вже Україні мати гучномовці з закликом на Корейскій мові про здачу у полон та умови життя після.
За можливість втекти з Північної Кореї там багато знайтися може й тих хто підійме руки в гору.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:09 Ответить
+9
Північнокорейські солдати навчали бійців РФ застосовувати повітряні кулі.

Ще півроку війни і солдати Сомалі будуть навчати росіян застосовувати колесо.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Унсю, Хайн! Уйсумарта!!! Йу!!!
показать весь комментарий
21.10.2024 11:04 Ответить
Джерела у ГУР - таке собі.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:07 Ответить
Покажуть в яку сторону потрібно бігти! -- нігуя собі!
показать весь комментарий
21.10.2024 11:07 Ответить
Треба вже Україні мати гучномовці з закликом на Корейскій мові про здачу у полон та умови життя після.
За можливість втекти з Північної Кореї там багато знайтися може й тих хто підійме руки в гору.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:09 Ответить
Замість того, зоб допомагати СВОЇМ пораненим, звільненим з полону, давайТЕ усю шваль собі на шию вішати(
Разом із прокурворами, мсеками та радниками ОПи їрмакаки
показать весь комментарий
21.10.2024 11:15 Ответить
Не утримувати - на уранові копальні..
показать весь комментарий
21.10.2024 11:46 Ответить
Isolda то краще хай воюють проти ЗСУ по вашому. Головою не тільки їсти спробуйте..... може вийде.
показать весь комментарий
21.10.2024 13:06 Ответить
А ще можна пообіцяти смачну собачку на обід.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:18 Ответить
краще того виродка нашим собакам згодувати. Я проти вашої ідеї. У нас чудові собаки
показать весь комментарий
22.10.2024 00:31 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2024 11:10 Ответить
А Америка і далі їх на війні не бачить
показать весь комментарий
21.10.2024 11:10 Ответить
Надо кругом свинной тушинки раскидать,корейцы обожрутся с голодухи и с кустов вылазить не будут.А потом им предложить свободный выезд в Южною Корею.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:11 Ответить
тут доведеться притягувати для вирішення проблеми південних корейців. Перспектива - розвал дільниці фронту та самої держави чучхе.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:17 Ответить
Північнокорейські солдати навчали бійців РФ застосовувати повітряні кулі.

Ще півроку війни і солдати Сомалі будуть навчати росіян застосовувати колесо.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:17 Ответить
мабуть, колесо це занадто
показать весь комментарий
21.10.2024 13:13 Ответить
А потім їх зʼїдять українські собаки
Треба попередити корейців листівками - ВАС ЗʼЇДЯТЬ НАШИ САБАКИ
показать весь комментарий
21.10.2024 11:23 Ответить
ох... пані
В Кореї собак ,б"ють живцем,....не вбивають, а саме б"ють...живцем роблять відбивну...щоб кров розтікаласть в середені собаки,поки собака жива..тоді ніжніше м'ясо.....це вважається-делікатес.
показать весь комментарий
21.10.2024 11:51 Ответить
Тобто у вільний світ вони не тікали, а просто шукали харчі. А іксперди вже понесли, що вони всі розбіжуться на волю і не будуть воювати. Будуть, за миску баланди будуть...
показать весь комментарий
21.10.2024 11:37 Ответить
кинуть..на штурми..Кіму похєр на це мясо..тим більше )(уйлу.. це безправні навіть не раби, а просто істоти
показать весь комментарий
21.10.2024 11:45 Ответить
Формальна чисельність ЗС КНДР близько 1 млн. чол. Фактична - 5 млн. 4 млн. чол. - це т.зв. «резерв», тобто ті, хто відслужив (а служать там 10 років) і зобов'язані на першу вимогу стати в стрій. І під цей резерв є зброя, обмундирування та амуніція. Так, це не супер підготовлені солдати. Але я нагадаю, що за часів Корейської війни (1950-1953) 500 000 китайських «добровольців» у ватниках і з ППШ повністю змели суперозброєну армію ООН і переломили хід війни.
Війська КНДР на фронті повинні продемонструвати Заходу «можливості» РФ. У тому плані, що у РФ є військовий союзник, який готовий воювати на боці РФ. Так, зараз це 10 000 (що, до речі, зовсім не мало), але якщо треба, то будуть і сотні тисяч.
У нас таких союзників немає. А Захід займає страусину позицію «не помічаючи» корейських солдатів і прямого військового союзу РФ - КНДР ... природно, з благословення Китаю.
показать весь комментарий
21.10.2024 12:07 Ответить
Що за маячня. В корейській війні, вони спочатку тиснули южан, потім втрутилося США і погнали їх смачними тряпкаи. Якби не втрутився Китай ніякої КНДР би не було.
показать весь комментарий
21.10.2024 13:11 Ответить
Що саме є маячнею у моєму коменті?
показать весь комментарий
21.10.2024 13:29 Ответить
Що корейці змели якусь армію ООН, при тому що в ООН ніколи армії не було.
показать весь комментарий
21.10.2024 13:45 Ответить
Написав для стислості. Якщо ви цього не розумієте, то запитуйте. Так роблять адекватні співрозмовники.
показать весь комментарий
21.10.2024 14:47 Ответить
500 тис. китайців було на першому етапі, пізніше був мільйон.
показать весь комментарий
21.10.2024 13:54 Ответить
Так то вони за їжею пройшли 60 км . Довго собачки бігли . А ці роздули що втікли . Голод
показать весь комментарий
21.10.2024 13:54 Ответить
''Веселі'' військові пригоди смертників Кіма...
показать весь комментарий
21.10.2024 15:14 Ответить
що там пентагон, який не в курсі, що корейці вже тут? не повилазило?
і тепер нам треба бути готовим до куль з лайном, що будуть на нас пускати...а лайна в росії - та власне вся росія і є лайном...
показать весь комментарий
22.10.2024 00:34 Ответить
У Кіма величезна необстріляна армія. Для порівняння спецназ США всього 2000 осіб, а спецназ Північної Кореї 100 000 осіб. Зрозуміло що чучхеванський спецназ це звичайна а-ля совкова армія з совковою зброєю. Їх правда набагато краще годують та забезпечують за інші чучхеванські війська, що дає чучхеванським "спецназівцям" відчуття власної винятковості в чучхеванії Кіма. За цю винятковість вони платять відданістю. У нас теж таке було і зараз є в **********. Там десантура аж на вухах стоїть струнко перед тим як розтрощити головою цеглину, стрибнути в басейн і вмудритися не втопитись незважаючи на випитий літр горілки. Так от, Кім вирішив "обстріляти" своїх "відданих чучхеванів". Ті хто виживе отримають "підвищення", посилену пайку і будуть навчати "негідних великої честі" кацапським методам ведення війни. Тому вважаю що їх потрібно вбити всіх до одного і в полон не брати. Південні корейці будуть нам вдячні, бо виживші і повернуті з полону чучхевани будуть вчити чистому фашизму і звірству по відношенню до південних корейців.
показать весь комментарий
22.10.2024 20:22 Ответить
 
 