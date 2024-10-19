РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5589 посетителей онлайн
Новости
1 543 7

Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области, применяя тактику "выжженной земли", - Сибига

Сибіга про тактикуросіян в Курській області

Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области РФ.

Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты, применяя тактику "выжженной земли".

"В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиаудары без всякого сожаления к гражданскому населению. Типичная российская тактика выжженной земли, которую они теперь применяют к собственным селам и городам", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что РФ пренебрегает человеческой жизнью - как внутри страны, так и за рубежом.

Смотрите также: Десантники 95-й бригады уничтожили 3 российских БТРа на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27807) россия (96157) Сибига Андрей (488) Курск (1145)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А яка різниця: чи хахли, чи свої - норот-то адін!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:33 Ответить
Невже це когось дивує??!!
показать весь комментарий
19.10.2024 19:35 Ответить
Для Московії це нормально !
показать весь комментарий
19.10.2024 19:39 Ответить
Вони випалюють наші ЗСУ в тих селищах. Тому радіти особливо нічому.
показать весь комментарий
19.10.2024 19:40 Ответить
Всіх разом. В Німеччині публікують відомості, що бої дуже сильні там йдуть. Росіяни пишуть, що вони наступають сильно і хочуть роздробити і оточити українське угруповання в декількох місцях. Українці не пишуть нічого майже. Тільки вчора було відео про підірваних три бронетранспортери з піхотою росіян.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:05 Ответить
Зазвичай, після таких вкидів у ЗМІ щодо "випаленої землі" від будь якої розмовляючої голови від зеленої влади, подалі слід очікувати відступи ЗСУ з зазначених територій.
показать весь комментарий
19.10.2024 20:27 Ответить
эта типичная паскудная пословица этих пидоров-бей своих чтобы чужие боялись,показывает всю гнусность их поганого нутра!
показать весь комментарий
19.10.2024 20:53 Ответить
 
 