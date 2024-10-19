Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области, применяя тактику "выжженной земли", - Сибига
Россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты в Курской области РФ.
Об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Сибиги, в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты, применяя тактику "выжженной земли".
"В Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты. Артиллерийские и авиаудары без всякого сожаления к гражданскому населению. Типичная российская тактика выжженной земли, которую они теперь применяют к собственным селам и городам", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что РФ пренебрегает человеческой жизнью - как внутри страны, так и за рубежом.
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