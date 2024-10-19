Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області, застосовуючи тактику "випаленої землі", - Сибіга

Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області РФ.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, у Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти, застосовуючи тактику "випаленої землі".

"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодного жалю до цивільного населення. Типова російська тактика випаленої землі, яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що РФ нехтує людським життям - як всередині країни, так і за кордоном.

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