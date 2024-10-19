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Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області, застосовуючи тактику "випаленої землі", - Сибіга

Сибіга про тактикуросіян в Курській області

Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області РФ. 

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сибіги, у Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти, застосовуючи тактику "випаленої землі".

"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодного жалю до цивільного населення. Типова російська тактика випаленої землі, яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він додав, що РФ нехтує людським життям - як всередині країни, так і за кордоном.

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Автор: 

обстріл (29141) росія (66037) Сибіга Андрій (494) Курськ (1157)


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А яка різниця: чи хахли, чи свої - норот-то адін!
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19.10.2024 19:33 Відповісти
Невже це когось дивує??!!
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19.10.2024 19:35 Відповісти
Для Московії це нормально !
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19.10.2024 19:39 Відповісти
Вони випалюють наші ЗСУ в тих селищах. Тому радіти особливо нічому.
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19.10.2024 19:40 Відповісти
Всіх разом. В Німеччині публікують відомості, що бої дуже сильні там йдуть. Росіяни пишуть, що вони наступають сильно і хочуть роздробити і оточити українське угруповання в декількох місцях. Українці не пишуть нічого майже. Тільки вчора було відео про підірваних три бронетранспортери з піхотою росіян.
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19.10.2024 20:05 Відповісти
Зазвичай, після таких вкидів у ЗМІ щодо "випаленої землі" від будь якої розмовляючої голови від зеленої влади, подалі слід очікувати відступи ЗСУ з зазначених територій.
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19.10.2024 20:27 Відповісти
эта типичная паскудная пословица этих пидоров-бей своих чтобы чужие боялись,показывает всю гнусность их поганого нутра!
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19.10.2024 20:53 Відповісти
 
 