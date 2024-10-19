Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області, застосовуючи тактику "випаленої землі", - Сибіга
Росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області РФ.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Сибіги, у Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти, застосовуючи тактику "випаленої землі".
"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодного жалю до цивільного населення. Типова російська тактика випаленої землі, яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Він додав, що РФ нехтує людським життям - як всередині країни, так і за кордоном.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар19.10.2024 19:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Olena Teslenko
показати весь коментар19.10.2024 19:35 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Владимир Сухов #378743
показати весь коментар19.10.2024 19:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Ksenia VB
показати весь коментар19.10.2024 19:40 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар19.10.2024 20:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владимир Кравченко #484733
показати весь коментар19.10.2024 20:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
илья фёдоров #571810
показати весь коментар19.10.2024 20:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль