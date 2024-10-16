Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги", - Зеленський. ВIДЕО
Україна продовжить операції у визначених районах території Російської федерації.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.
"Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно. Тому ключем до реалізації 2-го пункту "Плану перемоги" є успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+7 Evgeny N
показати весь коментар16.10.2024 12:40 Посилання
+6 Jolli Rabbit
показати весь коментар16.10.2024 12:50 Посилання
+5 Микола Січень #486030
показати весь коментар16.10.2024 12:41 Посилання
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А здача населених пунктів на Донбасі за цей же час як вписується в цю тезу? 🤔
Крайні два оновлення діпстейту - без змін на курвщині.
Хоча там відстані - пішки за день пройти.
А пункт з курвськом - не єдиний у плані перемоги.
Та й взагалі там нічого не сказано було про обмін територіями.
Може, читав неуважно?
Я нічого не казав про обмін, а про те що пунктом із плану дебіломоги про Курську область незабаром можна буде підтертися, і лише.
А ще - про звільнення Харківщини. Тоді теж було стрімко.
Все що далі - тягучка в обидва боки.
То може покажете мені той пункт про курвську волость в незламному плані потужної перемоги? Я ж сліпий, не бачу.
Ти новину хоча б прочитав?
Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги"
Поки що не посипалось. Русня тисне, витискає. І не дивно, у них в усьому в рази перевага.
І все-таки, в самому плані є пункт про курвщину, про обмін територіями?
Бо зєля ще сказав, що мільйон державних дронів вже поставлені у війська.
Я не знаю що там є, спробуй розібратись у словесному поносі нарика сам.
Тобто в плані про курвщину нічого не сказано. Що сказав нарік, мені плювати. Це на папері не записано, підпису немає.
Та сказано, баран. Я ж тобі кажу, я не збираюсь розбирати словесні конструкції блазня, де в одних курський обосрамс є, в інших немає, в третіх взагалі не зрозуміло.
Факти будуть, або ти піздaбол?
Але ж ваше плем'я відчутно здалека.
Хоча, ви для нього ніколи своїм не станете.
Все будете як соловиний помьот. Поки за росію корчиться - сміються, як що не так - ату єго, жіда пархатого.
Тобто вже не кацап, а жид, і це ти оприділив по ніку? Яка ж ти фашня ******.
Кортить чергового ніку позбутись? Ну, нехай щастить.
Своїми кляузами не намагайся запугувати.
Думав, наступна ваша ітерація буде ближче, Але ні.
Що поробиш, такая уж порода. Гєни пальцєм нє раздавішь.
Це ж приємно, хіба ні?
але той не був нічим президентом...