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Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги", - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжить операції у визначених районах території Російської федерації. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно. Тому ключем до реалізації 2-го пункту "Плану перемоги" є успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Курськ (1150) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+7
"...Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно." Джерело:

А здача населених пунктів на Донбасі за цей же час як вписується в цю тезу? 🤔
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16.10.2024 12:40
+6
Ключ к успіху на фронті- уряд народної довіри.
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16.10.2024 12:50
+5
Яке ж воно тупе.Це ще не "дно",а знизу вже стукають..
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16.10.2024 12:41
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16.10.2024 12:40 Відповісти
"...Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно." Джерело:

А здача населених пунктів на Донбасі за цей же час як вписується в цю тезу? 🤔
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16.10.2024 12:40 Відповісти
Яке ж воно тупе.Це ще не "дно",а знизу вже стукають..
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16.10.2024 12:41 Відповісти
Так захоплені теріторії у Курській області лише стрімко усихають, ти про що верзеш? Який успіх?
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16.10.2024 12:42 Відповісти
Руснявий контрнаступ почався 10 вересня.
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16.10.2024 13:08 Відповісти
І шо?
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16.10.2024 13:11 Відповісти
Те, що бачимо на мапі, на прикметник "стрімко" не тягне від слова зовсім.
Крайні два оновлення діпстейту - без змін на курвщині.
Хоча там відстані - пішки за день пройти.
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16.10.2024 13:14 Відповісти
Чверть від захопленого - то не стрімко? Якби чверть України захопили - то не стрімко?
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16.10.2024 13:57 Відповісти
Захоплювали все оте днів сім. "Звільнили" за місяць "контрнаступлєнія" лише п'яту частину.
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16.10.2024 14:18 Відповісти
"Захоплювали" коли там ніхто не захищав, повертають коли там кращі бригади ЗСУ.
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16.10.2024 15:19 Відповісти
Стрімко повертають? Вже Суджу звільнили?
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16.10.2024 15:22 Відповісти
На 25-30% відбили єдиний успіх України за 2 роки. Зводять нанівець план пердомоги Зеленого нарка.
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16.10.2024 15:27 Відповісти
Тобто наступ таки не стрімкий.
А пункт з курвськом - не єдиний у плані перемоги.
Та й взагалі там нічого не сказано було про обмін територіями.
Може, читав неуважно?
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16.10.2024 15:29 Відповісти
Стрімкий по міркам цієї війни. Україна втрачає єдине своє "досягнення" і невідворотнь його втратить остаточно.
Я нічого не казав про обмін, а про те що пунктом із плану дебіломоги про Курську область незабаром можна буде підтертися, і лише.
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16.10.2024 15:33 Відповісти
Стрімкий по міркам цієї війни. - це про окупацію Півдня. Тоді було реально стрімко.
А ще - про звільнення Харківщини. Тоді теж було стрімко.
Все що далі - тягучка в обидва боки.
То може покажете мені той пункт про курвську волость в незламному плані потужної перемоги? Я ж сліпий, не бачу.
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16.10.2024 15:36 Відповісти
То була маневрова війна. Зараз позиційна. І пройоб швидкий як для неї, ще свіжи усмішки і потужні радощі від вторгнення на Курщину, як вже все посипалось.
Ти новину хоча б прочитав?
Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги"
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16.10.2024 15:55 Відповісти
Посипалось - це вже про маневрову.
Поки що не посипалось. Русня тисне, витискає. І не дивно, у них в усьому в рази перевага.
І все-таки, в самому плані є пункт про курвщину, про обмін територіями?
Бо зєля ще сказав, що мільйон державних дронів вже поставлені у війська.
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16.10.2024 16:03 Відповісти
Ну тоді потім посипеться, а зараз лише стабільно програш і поразки.
Я не знаю що там є, спробуй розібратись у словесному поносі нарика сам.
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16.10.2024 16:07 Відповісти
От коли посиплеться, тоді й буде ваш зоряний час.
Тобто в плані про курвщину нічого не сказано. Що сказав нарік, мені плювати. Це на папері не записано, підпису немає.
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16.10.2024 16:12 Відповісти
Ваш зоряний час буде коли украндійців як бізонів перемочать.
Та сказано, баран. Я ж тобі кажу, я не збираюсь розбирати словесні конструкції блазня, де в одних курський обосрамс є, в інших немає, в третіх взагалі не зрозуміло.
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16.10.2024 16:25 Відповісти
Ні, саме ваш зоряний. Вєлікая побєда вєлікой родіни, как-нікак.
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16.10.2024 16:27 Відповісти
Не скалься, юродлівий.
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16.10.2024 16:31 Відповісти
Дивно, вам не подобається, коли вашу родіну вєлікой називають? Заради цього ж оце все і робиться, хіба ні? За мірками росії, тієї України там - плюнути й розтерти. Але ж треба доказать.
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16.10.2024 16:33 Відповісти
З чого ти, чувирло, вирішило, що я маю відношення до тої родини?
Факти будуть, або ти піздaбол?
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16.10.2024 16:35 Відповісти
Які можуть бути факти щодо аноніма з глузливим ніком червневої реєстрації?
Але ж ваше плем'я відчутно здалека.
Хоча, ви для нього ніколи своїм не станете.
Все будете як соловиний помьот. Поки за росію корчиться - сміються, як що не так - ату єго, жіда пархатого.
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16.10.2024 16:38 Відповісти
А до того що інші акаунти були забанені, твій тупорилий мозок не здатний додуматися?
Тобто вже не кацап, а жид, і це ти оприділив по ніку? Яка ж ти фашня ******.
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16.10.2024 16:44 Відповісти
Ага, ось і виліз на білий світ старий знайомий.
Кортить чергового ніку позбутись? Ну, нехай щастить.
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16.10.2024 16:48 Відповісти
Який ще знайомий? Я з таким як ти на одному гектарі срати не сяду, людожер.
Своїми кляузами не намагайся запугувати.
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16.10.2024 16:51 Відповісти
Ох, як же ж далеко вам до вєлікороссов, як далеко...
Думав, наступна ваша ітерація буде ближче, Але ні.
Що поробиш, такая уж порода. Гєни пальцєм нє раздавішь.
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16.10.2024 16:53 Відповісти
Ну якщо ти фашня і в тебе все генами вимірюється, то в мене для тебе погані новини... історично і культурно в тебе все погано закінчиться, як завжди.
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16.10.2024 16:59 Відповісти
Ну хто б сумнівався в намірах народа-побєдітєля фашізма.
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16.10.2024 17:00 Відповісти
Дурнику, ти настільки тупа сциклива мавпа, що навіть не здатне осягнути написане.
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16.10.2024 17:02 Відповісти
Та не пащекуйте, чудово ви все зрозуміли.
Це ж приємно, хіба ні?
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16.10.2024 17:04 Відповісти
Ключ к успіху на фронті- уряд народної довіри.
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16.10.2024 12:50 Відповісти
Без рабіновіча - мінус 20% довіри.
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16.10.2024 13:09 Відповісти
"как ето?.." От, жалко пацана.
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16.10.2024 12:56 Відповісти
Сук@, скрізь провали, а воно таке позитивне і брехливе.
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16.10.2024 12:56 Відповісти
м-да, бачив і сложніший випадок,
але той не був нічим президентом...
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Піди сам все виправ розумник))
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16.10.2024 16:43 Відповісти
 
 