Успішні операції Сил оборони на ворожій території - ключ до реалізації "Плану перемоги", - Зеленський. ВIДЕО

Україна продовжить операції у визначених районах території Російської федерації.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на засіданні ВР, представляючи свій "План перемоги", інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки Курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматися, коли ми тиснемо справді міцно. Тому ключем до реалізації 2-го пункту "Плану перемоги" є успішне продовження операції Сил оборони у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі", - зазначив глава держави.

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