Десантники 95-й бригады уничтожили 3 российских БТРа на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной Житомирской десантно-штурмовой бригады демилитаризовали в Курской области три БТРа и взвод военных преступников из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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