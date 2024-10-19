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Десантники 95-й бригады уничтожили 3 российских БТРа на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 95-й отдельной Житомирской десантно-штурмовой бригады демилитаризовали в Курской области три БТРа и взвод военных преступников из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Курск (1145)


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