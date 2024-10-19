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Новини Відео Війна
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Десантники 95-ї бригади знищили 3 російські БТРи на Курщині. ВIДЕО

Бійці 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади демілітаризували у Курській області три БТРи та взвод військових злочинців зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 95 ОДШБр ведуть вогонь по окупантах в Курській області з БМП "Marder". ВIДЕО

Автор: 

95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Курськ (1157)


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Молодці хлопці! Смерть кацапам!
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19.10.2024 02:53 Відповісти
І контрольний від танка !
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19.10.2024 06:45 Відповісти
Кацапка? Гімн має трохи інший текст! і пишеться "Україна"...
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19.10.2024 14:54 Відповісти
Порушили правила дорожнього руху?
Їхали, мабуть, без ввімкненого ближнього світла фар по Курщині...?
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19.10.2024 10:33 Відповісти
Реєстраційні номери не відповідають ПДР
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19.10.2024 11:35 Відповісти
 
 