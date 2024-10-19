Десантники 95-ї бригади знищили 3 російські БТРи на Курщині. ВIДЕО
Бійці 95-ї окремої Житомирської десантно-штурмової бригади демілітаризували у Курській області три БТРи та взвод військових злочинців зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Їхали, мабуть, без ввімкненого ближнього світла фар по Курщині...?