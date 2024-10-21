Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild

Северная Корея, вероятно, отправила в Россию на войну против Украины элитное подразделение "боевых рабов", бойцы которого готовились к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов Ким Чен Ына.

Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на информацию южнокорейской разведки, которая сообщила, что накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию переправили 1 500 северокорейских солдат.

Спутники зафиксировали четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых военнослужащие КНДР прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.

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Кроме того, между Владивостоком и Пхеньяном стало расти количество перелетов АН-124, на борту которых, предположительно, также находились военные КНДР. Теперь, как сообщается, по меньшей мере 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском.

По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов.

Отмечается, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии, который считается одним из самых жестоких в мире. Эти бойцы ранее охраняли отца диктатора Ким Чен Ира.





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Издание Bild называет их "боевыми рабами", поскольку бойцов растили в информационном вакууме, без какого-либо внешнего воздействия (ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов, - ред.)

"Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Очевидно, их также отправили на войну в Украине", - добавляет Bild.

Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

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