Ким Чен Ын послал на войну в Украину элитное подразделение "боевых рабов", - Bild
Северная Корея, вероятно, отправила в Россию на войну против Украины элитное подразделение "боевых рабов", бойцы которого готовились к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов Ким Чен Ына.
Об этом пишет Bild, передает Цензор.НЕТ.
Издание ссылается на информацию южнокорейской разведки, которая сообщила, что накануне визита Сергея Шойгу в Пхеньян, с 8 по 13 сентября, в Россию переправили 1 500 северокорейских солдат.
Спутники зафиксировали четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых военнослужащие КНДР прибыли из портов Чхонджин и Хамхин во Владивосток.
Кроме того, между Владивостоком и Пхеньяном стало расти количество перелетов АН-124, на борту которых, предположительно, также находились военные КНДР. Теперь, как сообщается, по меньшей мере 400 из них тренируются в казармах под Хабаровском.
По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта, а также замаскировали под бурятов и якутов.
Отмечается, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии, который считается одним из самых жестоких в мире. Эти бойцы ранее охраняли отца диктатора Ким Чен Ира.
Издание Bild называет их "боевыми рабами", поскольку бойцов растили в информационном вакууме, без какого-либо внешнего воздействия (ни интернета, ни западного телевидения, ни мобильных телефонов, - ред.)
"Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Очевидно, их также отправили на войну в Украине", - добавляет Bild.
Военные КНДР в России
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.
Впоследствии стало известно, что их задержали.
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ІДІЛ не здався, хоча сили були абсолютно нерівні. Будь-яка притомна людина розуміє, що в таких умовах перемогти неможливо, але не фанатик. Він йде до кінця, навіть якщо це неминуча смерть.
Саме таких бійців і не вистачає *****. Русня ж хитра, не сильно охоча до раю.
З цих будуть робити штурмову піхоту.
проти дрона нєт прійома !
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Питання одне - чому пан рьопке не уточняє де ж поділися тисячі рускіх спецназовцев та вдв-шників, що навчали цих півне-корейців спецназу???
Але якщо то рьопке, то це потрібно перевіряти, бо воно хайпожер.
bild = рьопке
до контактного бою (стрілецькою зброєю) ще дожити треба
єдине, щоб наші не розслаблялись в спостереженні
на відео видачі корейцям кацапської форми пацани 18-ти років
гівна вони варті
А гроші на цих істотах,заробить хороші.ніхто в Кореї навіть не подумає,про якусь компенсацію,за вбитого..-напишуть-- загинув ,як герой з США,,дадуть грамоту родині і ложку рису.
вони - п***ідори-камікадзе..
Втім може бути і так, що корейці будуть таким же пшиком як і кадиріаці.
москва-орда хла потребує ще більше жорстокості та нелюдськості..
таких,
що їх будуть боятись і кадировці,.. і вагнеровці..
А втрата сіл і містечок проходить зараз по такому принципі, масовані скиди кабів і арта по опорним пунктам і дальше орки вже посилають малі групи, що і якраз займають позиції, бої ближні є.
І якщо такий туризм з Кореї стане масовим то це буде проблема, навіть відсутність бойового досвіду при постійному вишколу на полігонах дає в бою перевагу це автоматизм дій і злагодженість якої у нас немає.
Ворога не можна недооцінювати, це потім завершується великими втратами.
Звідти їм поставляють ******* електроніку і компютери та товари подвійного призначення вироблені на заході.
В них навіть є ракетний комплекс аналог Вільхи причому також є ракети як з навігаційним так із лазерним наведенням.
Тому не ****..ть х..ню на заході зїхали зглузду, вони в своїй погоні за прибутком будь якою ціною вигодували багатьох тоталітарних монстрів.
Але це не заважало йому, наробити стільки зброї, що наші корупціонери, ще 30 років мали що продавати а амери витрачали міліарди долларів на утилізацію.
А совок розвалився перше, амери опустили ціну на нафту. Друге за Брежнєва сформувалась партноменклатурна еліта яка вже хотіла вільно витрачати свої статки і тому розвалила совок, спецслужби знали всіх організаторів протестів і легко могли це подавати ще в зачинку але вони підтримували.
І зараз ця еліта дальше керує на постсовку в тому числі і в нас. Той же клан Кравчука, Кучми, Звягільского і т.д.
А потім їх залишили при владі патріотичні сили та ті розікрали заводи все розпродали, до чого тільки мали доступ.
Є факти залишення позицій непідготовленими бійцями яких специфічним чином мобілізували, зараз командири масово жаліються в соцмережах, що це розкладає бойові підрозділи, є багато фактів що бойові бригади не укомплектовані і на позиціях замість до прикладу 10 чол. тримають 5-6, частково через те що новачків відправляють впершу чергу в новостворені бригади а частково через те що мобілізовують реально хворих, які потім по госпіталях сидять а штат заповнений.
А потім коли залишать позиції, так як у людей, яких силою пихали в буси, низький бойовий дух. Відправляти елітні підрозідли в лоб відбивати позиції, під обстрілом ворожої арти і коли орки вже закріпились.