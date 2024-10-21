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Новини Війна
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Кім Чен Ин послав на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів", - Bild

До Росії відправили елітний підрозділ

Північна Корея, ймовірно, відправила до Росії на війну проти України елітний підрозділ "бойових рабів", бійці якого готувалися до знищення "дияволів НАТО" і ворогів Кім Чен Ина.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

Видання посилається на інформацію південнокорейської розвідки, яка повідомила, що напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 до 13 вересня, до Росії переправили 1 500 північнокорейських солдатів.

Супутники зафіксували чотири десантні кораблі й три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких військовослужбовці КНДР прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

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Крім того, між Владивостоком і Пхеньяном стала зростати кількість перельотів АН-124, на борту яких, імовірно, також перебували військові КНДР. Тепер, як повідомляється, щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом.

За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи й російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.

Зазначається, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці бійці раніше охороняли батька диктатора Кім Чен Іра. 

Кім Чен Ин послав на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів"
Кім Чен Ин послав на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів"

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Видання Bild називає їх "бойовими рабами", оскільки бійців ростили в інформаційному вакуумі, без будь-якого зовнішнього впливу (ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів - ред.).

"Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" та ворогів "улюбленого лідера". Очевидно, їх також відправили на війну в Україні", - додає Bild.

Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

Також читайте: РФ затримала військових КНДР, які намагалися втекти з позицій на Курщині. Їх можуть кинути на штурми проти ЗСУ, - ЗМІ

Автор: 

КНДР (1252) Кім Чен Ин (173)


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Топ коментарі
+15
Будь-яке використання "бойових рабів" це небезпека для наших воїнів!
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21.10.2024 16:22 Відповісти
+13
З усією повагою до наших військових - учорашні трактористи, іженери, продавці чи менеджери у близькому конактному бою навряд чи можуть противстояти бойовим рабам, які тремуються вбивати все своє життя з дитинства. Тому краще ту мерзоту нищити на підході, не підпускаючи до наших окопів...це вам не доходяги зі штормz.
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21.10.2024 16:46 Відповісти
+10
Впевнений наші воїни зуміють надірвати дупи цим розбивачам цегли, раша теж показувала це марення, доки не стала воювати з Україною, де зганьбилася на весь світ.
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21.10.2024 16:20 Відповісти
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раби це страшне...
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21.10.2024 16:19 Відповісти
чергові "краби на галерах"
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21.10.2024 16:47 Відповісти
Впевнений наші воїни зуміють надірвати дупи цим розбивачам цегли, раша теж показувала це марення, доки не стала воювати з Україною, де зганьбилася на весь світ.
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21.10.2024 16:20 Відповісти
Я б не був таким впевненим. ІДІЛу ледь всією Коаліцією дупу надрали, афганські мусліми взагалі три імперії зі своїх гір вигнали.
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21.10.2024 16:28 Відповісти
Ігіл це не регулярна армія.
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21.10.2024 16:40 Відповісти
Це фанатики, які радо йдуть на смерть.
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21.10.2024 16:42 Відповісти
Таліби програли всі сутички армії США якщо що іділ знищила коаліція авіацією. На рахунок КНДР як армія голодних гоодранців щось зможе ?
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21.10.2024 17:15 Відповісти
І саме тому США втекли з Афганістану, покидавши купу зброї, якою зараз ********** таліби.
ІДІЛ не здався, хоча сили були абсолютно нерівні. Будь-яка притомна людина розуміє, що в таких умовах перемогти неможливо, але не фанатик. Він йде до кінця, навіть якщо це неминуча смерть.
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21.10.2024 17:21 Відповісти
Іділ знищили і його ідеологічні бійці розбіглись вже немає єдиної організації. Талібів коли були війська НАТО занепали просто під плінтус США контролювали 98 відсотків території. І США пішли не через талібів в яких вони виграли кожну сутичку і вбили в 40 раз більше чим зазнали власних витрат, а через те що їм не вдалось в Афганістані побудувати нормальної держави через погану якість населення
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21.10.2024 17:46 Відповісти
Тут не результат важливий, а факт, що фанатики запекло чинили спротив силі, що на порядки переважала їх.
Саме таких бійців і не вистачає *****. Русня ж хитра, не сильно охоча до раю.
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21.10.2024 17:49 Відповісти
Фанатики так вони будуть йти помирати не боятись себе підірвати, але тут головне якість а у фанатиків якість так собі як воїнів
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21.10.2024 17:51 Відповісти
Русня довела, що кількість компенсує якість.
З цих будуть робити штурмову піхоту.
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21.10.2024 17:52 Відповісти
Хватит нести уже этот бред про "голодных голодранцев"... Там армия имеет лучшее обеспечение и питание, чем во многих "цивилизованных" странах.
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21.10.2024 18:33 Відповісти
😂

проти дрона нєт прійома !

.
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21.10.2024 21:57 Відповісти
Яке забезпечення там армія застрягла в 60-70 роках минулого століття, країна бідна і убога раби недоїдають і мають стару техніку і не вміють воювати, кндр одна з найбільш бідних країнах світу, половина країни сидить в таборах і мріє втекти в південну Корею, яка армія в них снаряди і ракети 70 відсотків що вони передали кацапам це брак. От армія південної Кореї так одна з найбільш сильних у світі з новітньої зброєю нового покоління що здатне знищити армію кіма за місяць
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26.10.2024 13:41 Відповісти
не вигнали, а всі звідти самі пішли, бо той афганістан нахрін нікому не потрібен.
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22.10.2024 13:57 Відповісти
З усією повагою до наших військових - учорашні трактористи, іженери, продавці чи менеджери у близькому конактному бою навряд чи можуть противстояти бойовим рабам, які тремуються вбивати все своє життя з дитинства. Тому краще ту мерзоту нищити на підході, не підпускаючи до наших окопів...це вам не доходяги зі штормz.
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21.10.2024 16:46 Відповісти
Чергова істерика від рьопке.
Питання одне - чому пан рьопке не уточняє де ж поділися тисячі рускіх спецназовцев та вдв-шників, що навчали цих півне-корейців спецназу???
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21.10.2024 17:02 Відповісти
нажаль, знищення тих російських спецназівців коштувало немало україських життів.

Але якщо то рьопке, то це потрібно перевіряти, бо воно хайпожер.
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21.10.2024 17:06 Відповісти
рьопке = bild
bild = рьопке
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21.10.2024 18:27 Відповісти
По статистиці 85% вражень від далекобійної зброї. Так що цим рабам ще треба якось добігти до контактного бою. Дрони ніхто не відміня
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21.10.2024 17:07 Відповісти
саме так !

до контактного бою (стрілецькою зброєю) ще дожити треба

єдине, щоб наші не розслаблялись в спостереженні
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21.10.2024 22:00 Відповісти
Військові з КНДР це раби які недоїдають і живуть в найгірших умовах в світі це не противники нам взагалі
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21.10.2024 17:17 Відповісти
Е ні - недоїдають там звичайні громадяни, а елітні раби - їдять нормально і тренуються з дитинства. У блиижньому бою вони мають бути дуже і дуже небеспечними.
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21.10.2024 18:36 Відповісти
і саме їх, свою гвардію, пончик направить в Україну ?

на відео видачі корейцям кацапської форми пацани 18-ти років

гівна вони варті
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21.10.2024 22:03 Відповісти
Там немає елітних КНДР це країна абсурду найбільш бідна і убога країну світу армія там тренується по конспектах 60-70 років, і нічого не знає про ******* війну ця країна воювала як 70 років тому при великій війні її раби в більшості втечуть, також показовими є те якої убогої якості були снаряди від КНДР 70 відсотків просто брак.
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26.10.2024 13:37 Відповісти
А Захід вже втомився.
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21.10.2024 16:22 Відповісти
Будь-яке використання "бойових рабів" це небезпека для наших воїнів!
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21.10.2024 16:22 Відповісти
А що,в нас є якийсь вибір,вважає видання "Bild"?
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21.10.2024 16:26 Відповісти
Як мінімум тим, що вони не боятимуться FPV.
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21.10.2024 16:29 Відповісти
Тому що не встигнуть навчитись їх боятися ?
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21.10.2024 17:08 Відповісти
І це теж. Але ми чудово знаємо, що таке релігійні фанатики на прикладі ІДІЛ.
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21.10.2024 17:10 Відповісти
Насправді корейців готували як внутрішні війська для того щоб дубасити місцеве населення. На ******** війні рукопашні навички не мають великого значення. Вони можуть встигнути загинути не побачивши жодного солдата ЗСУ.
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21.10.2024 16:28 Відповісти
Якби у нас було вдосталь засобів ураження, то так. Але з ними якраз біда.
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21.10.2024 16:33 Відповісти
Подивіться фільм "38 паралель" ..
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21.10.2024 16:42 Відповісти
Так, можуть...але якщо дійде до близького контактного бою - навряд чи мобілізований умовний Петро, якого навчали 21 день, зможе вправно з таким тренованим все життя Кімчі впоратися...
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21.10.2024 16:48 Відповісти
Якщо - ключове слово
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21.10.2024 17:10 Відповісти
ЗСУ остаточно замаскують іх під бурятів...
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21.10.2024 16:32 Відповісти
https://ibb.co/2FQZcbY
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21.10.2024 16:36 Відповісти
Корейські раби проводять, мабуть, 20 останніх років у щоденних тренуваннях. А скільки часу мають бусифіковані інваліди навчитися воювати із цими "рабами"?
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21.10.2024 16:37 Відповісти
два місяці від сили. качки із барбершопів і качалок поробили собі інвалідність.
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21.10.2024 16:51 Відповісти
Хаймарсу на то пофіг
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21.10.2024 17:09 Відповісти
Яких тренуваннях це бідна і убога армія, яка застрягла в 60-70 роках 20 століття. Її боєздатність на рівні папуасів
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21.10.2024 17:19 Відповісти
Хто де та як їх виховав немає значення-бо вони теж смертні...
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21.10.2024 16:38 Відповісти
і навіщо їм той рай хла, якщо вони мають свій,... кімченого?
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21.10.2024 17:01 Відповісти
В Кіма армія ,півтора мільйона, може хоч кожен тиждень посилати по 10-15 тис...він чудово знає,що з Південною Кореєю .поки,що воювати не буде,
А гроші на цих істотах,заробить хороші.ніхто в Кореї навіть не подумає,про якусь компенсацію,за вбитого..-напишуть-- загинув ,як герой з США,,дадуть грамоту родині і ложку рису.
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21.10.2024 16:39 Відповісти
вони приходять загинути..
вони - п***ідори-камікадзе..
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21.10.2024 17:11 Відповісти
Це "бойові раби" замотивовані фанатики. Я би не починав знову хахікати як це було з чмобіками.
Втім може бути і так, що корейці будуть таким же пшиком як і кадиріаці.
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21.10.2024 16:42 Відповісти
Ну це після того, як північно-корейські "космонавти" на Сонце злітали, вони стали такі круті. Всі ці дешеві понти для низькопробного кіно. Тільки, що збільшиться навантаження на ЗСУ, більше витрат на дрони та **********.
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21.10.2024 16:48 Відповісти
орки покликали гоблінів на допомогу..
москва-орда хла потребує ще більше жорстокості та нелюдськості..
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21.10.2024 16:48 Відповісти
бєзупрєчниє ))
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21.10.2024 16:52 Відповісти
не розумію як ломання цегли, плитки, тощо длопомогає від арти, хаймарсів градів, дронів?
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21.10.2024 16:54 Відповісти
Не можна недооцінювати ворога, бо буде халепа. Маньяки та фанатикі завжди створюють неочікуваємі проблеми.
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21.10.2024 16:55 Відповісти
Кадри з офіційного повідомлення північнокорейського ТБ про смерть Кім Чен Іра (2011).

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21.10.2024 16:55 Відповісти
їііі-бать які кончені )))
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21.10.2024 16:57 Відповісти
Це початок цього шедевра. https://www.youtube.com/watch?v=WmjkX9wFIYA Повна версія (5 хвилин) на ютубі .

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21.10.2024 17:12 Відповісти
Насправді це все показуха, вони бояться не показати "скорботу", бо тоді табір і смерть.
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21.10.2024 17:24 Відповісти
Ну то таке , не будешь рыдать, закопают весте с подохшим 'лидером'.
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21.10.2024 19:10 Відповісти
московська «дєдовщина» зробить з них настоящих «воїнів»,
таких,
що їх будуть боятись і кадировці,.. і вагнеровці..
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21.10.2024 17:06 Відповісти
Всім диванним перемог..бам хочу нагадати що в наших мобілізованих військових дуже слабка підготовка з ближнього бою, тому за 1.5 місяців ніх.. не можна навчити.

А втрата сіл і містечок проходить зараз по такому принципі, масовані скиди кабів і арта по опорним пунктам і дальше орки вже посилають малі групи, що і якраз займають позиції, бої ближні є.

І якщо такий туризм з Кореї стане масовим то це буде проблема, навіть відсутність бойового досвіду при постійному вишколу на полігонах дає в бою перевагу це автоматизм дій і злагодженість якої у нас немає.

Ворога не можна недооцінювати, це потім завершується великими втратами.
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21.10.2024 17:18 Відповісти
Брехню говориш війська КНДР це крінж армія Південної Кореї за місяць здатна знищити всю армію КНДР. Це голодні раби які застрягли в середині 20 століття і не навчені воювати. А відступи відбуваються через те що авіація кацапів масово знищує укріплення повністю і проти ракет в полі без укріплень не посидиш, а не через штурмові групи кацапів які наші з легкістю знищують
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21.10.2024 17:23 Відповісти
Ще один диванний, ****...н. Голодних рабів там давно немає, з 2000 року туди ООН поставляє продукти, ми навіть пшеницю продавали в цій програмі. КНДР експортує багато чого, до 16 року активно торгувала з Японією та Пд. Корею, зараз в основному все через Китай.

Звідти їм поставляють ******* електроніку і компютери та товари подвійного призначення вироблені на заході.

В них навіть є ракетний комплекс аналог Вільхи причому також є ракети як з навігаційним так із лазерним наведенням.

Тому не ****..ть х..ню на заході зїхали зглузду, вони в своїй погоні за прибутком будь якою ціною вигодували багатьох тоталітарних монстрів.
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21.10.2024 17:32 Відповісти
Є там голодні раби КНДР максимально бідна і убога держава одна з найбільш бідних у світі, час там зупинився ще з середини 20 століття, їх ********** і ракети це лайно повне 70 відсотків якого просто не годиться для використання, і це мені розказували брати які воюють вже 3 рік і вони краще ситуацію знають чим ти
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21.10.2024 17:43 Відповісти
Совок також був бідний та убогий, де люди, рік навіть за телевізором в черзі стояли, а на х...ню під назвою Москвич пару років,

Але це не заважало йому, наробити стільки зброї, що наші корупціонери, ще 30 років мали що продавати а амери витрачали міліарди долларів на утилізацію.
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21.10.2024 17:52 Відповісти
І це допомогло совку ? В Афганістані совок зазнав нищівної поразки, жодну війну совок так і не виграв і розвалився
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26.10.2024 13:55 Відповісти
В Афганістані загинуло мілон афганців, країна на десятиліття опустилась в хаос.

А совок розвалився перше, амери опустили ціну на нафту. Друге за Брежнєва сформувалась партноменклатурна еліта яка вже хотіла вільно витрачати свої статки і тому розвалила совок, спецслужби знали всіх організаторів протестів і легко могли це подавати ще в зачинку але вони підтримували.
І зараз ця еліта дальше керує на постсовку в тому числі і в нас. Той же клан Кравчука, Кучми, Звягільского і т.д.
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26.10.2024 14:50 Відповісти
В Афганістані загинуло багато мирного населення майже всі вбиті совками це мирне населення проти моджахедів завжди обирались загалом війна була програна тисячі трупів і калік і мільярди доларів навіть трильйони в пусту. Так США теж доклалась до розвалу совка. Ніяка еліта його не розвалювали а протести якби влада там пролила кров з ними було б те що стало з чаушеску
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26.10.2024 19:09 Відповісти
Комуністи самі совок розвалили, спецслужби це все і організували ті протести. В моєму місті всі знали що до чого верхівку 5 чоловік заарештовуєш ще на початку і ніодин чоловік б не вийшов але була дана вказівка не чіпати а деякі обкомівці із зв'язками в москві і допомагали.

А потім їх залишили при владі патріотичні сили та ті розікрали заводи все розпродали, до чого тільки мали доступ.
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26.10.2024 23:01 Відповісти
Про малі штурмові групи які просочуються і так закріпляються в населених пунктах вже давно всі військові говорять але б..ть один ****...н тут їх легко знищує на дивані.
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21.10.2024 17:34 Відповісти
Просочуються і займають пусті позиції наших, які були розроблені авіацією кацапів. І так завжди тільки стерши населений пункт під нуль зробивши з нього поле, вони щось можуть займати
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21.10.2024 17:40 Відповісти
В дечому так а в дечому нетак.
Є факти залишення позицій непідготовленими бійцями яких специфічним чином мобілізували, зараз командири масово жаліються в соцмережах, що це розкладає бойові підрозділи, є багато фактів що бойові бригади не укомплектовані і на позиціях замість до прикладу 10 чол. тримають 5-6, частково через те що новачків відправляють впершу чергу в новостворені бригади а частково через те що мобілізовують реально хворих, які потім по госпіталях сидять а штат заповнений.
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21.10.2024 18:00 Відповісти
Це рідко буває, а основна причина того, що ново мобілізованих зразу посилають на фронт. І взагалі ситуація у нас в армії дуже дивна у нас більше мільйона зараз в зсу а воює на передовій меншість купа військових в тому числі з бойовим досвідом сидять в тилу чому так? Воюює тисяч 200 а решта в тилу чому так?
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26.10.2024 14:12 Відповісти
А то є дурна практика, позакидати дірки непідготовленими новачками.
А потім коли залишать позиції, так як у людей, яких силою пихали в буси, низький бойовий дух. Відправляти елітні підрозідли в лоб відбивати позиції, під обстрілом ворожої арти і коли орки вже закріпились.
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21.10.2024 17:24 Відповісти
Україна в такому разі теж могла б запросити південних корейців. Крім того Південна Корея тепер повинна зняти заборону на постачання зброї в Україну
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21.10.2024 17:26 Відповісти
Що значить "повинна"?
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21.10.2024 17:37 Відповісти
Південна Корея викликала російського посла - тому що військовий союз Росії та КНДР = Третя світова війна
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21.10.2024 17:55 Відповісти
Якби диктатори могли то вже б зробили. Не реагуйте на понти. Ага... - Жирний Кім і ***** "вя-а-лікая сіла"...
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21.10.2024 18:01 Відповісти
вже зробили. Договір укладено. на черзі такий самий договір рашки з Іраном
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21.10.2024 18:04 Відповісти
І Що? Корейців Кім дав ***** на 10 днів війни...
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21.10.2024 18:14 Відповісти
А те, що Кім вимагатиме від хуьла компенсації - проти Південної Кореї
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21.10.2024 18:26 Відповісти
І що він отримає від *****? Креслення ядерної бомби давно надруковані. Знімки з супутників? ***** пшенички краденої сипне чучхеванам поклювати і по всьому...
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21.10.2024 18:33 Відповісти
Дуже багато технологій, авіацію, БПЛА, технології підводних човнів, РЕБ. Усе це критично в ******** війні.
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21.10.2024 18:37 Відповісти
Мати креслення якоїсь кацапської "вундервафлі" недостатньо. Потрібно ще мати засоби виробництва, сировину і кваліфікований персонал. Цього у ********** критично не вистачає, а у чучхеванів взагалі немає.
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21.10.2024 18:43 Відповісти
Справжньою ескалацією, про яку говорить увесь час Байден, є не застосування ядерної зброї, а зупинка "незастосування розповсюдження" критично важливих технологій. У КНДР і в Іран. Саме цим хуьло весь час лякає Захід у відповідь на далекобійну зброю.
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21.10.2024 21:18 Відповісти
Зупинити розповсюдження технологічних рішень (креслень, винаходів іт.п.) важко і навіть неможливо. Але, повторюю, мало мати креслення. Їх потрібно втілити в реальну річ і тут виникають такі проблеми які роблять для відсталих країн наможливим реалізацію високотехнологічних проектів.
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21.10.2024 21:27 Відповісти
Іран знає, як працює атомна бомба і має уран - але не може зробити компактну боєголовку, щоб помістити її в ракету. КНДР ракети далеко не летять, ракети не надійні, їм потрібні готові рішення. При цьому північні корейці не дурніші за південних, їхній ВПК не відсталий, їхні копії "Іскандерів" летять в українців.
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21.10.2024 21:54 Відповісти
Чучхевани не посилають своїх дітей вчитися в кращі технічні університети світу. Там нема LG або Samsung. Там служать в армії 10 років на голодному пайку худі та виснажені тіні людей. Все що Кіми десь поцупили, а купити вони не можуть бо продати їм просто нічого!, реалізовано кустарним способом - з допомогою молотка, зубила і грьобаной матері. Так що ВПК чучхеванів відсталий і відносно примітивний, а китайці до них ставляться як до собак і забезпечувати їх військовий та технологічний розвиток не мають ніякого наміру, бо все ще не можуть на рівних конкурувати в Південною Кореєю. Ну от нафіга їм ще одна розвинута чучхеванія?
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21.10.2024 22:04 Відповісти
Ну во первых Южная Корея никому ничего не должна, во вторых попросить Украина может все что угодно, но в Южной Корее своих солдат ценят и на чужу войну не пошлют ни под каким видом.
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21.10.2024 19:17 Відповісти
Вы думаете, что Южная Корея должна опять дождаться в своём небе российских лётчиков - чтобы уже тогда начать помогать Украине?
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21.10.2024 21:20 Відповісти
Починаються ****ь страшилки, роботи-непереможні-вбивці. Одне діло біти стіну все життя, стриляти по картону і ридати при появі пузатого, і зовсім інше, то коли поне поряд уподе тіло розірване дроном.
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21.10.2024 18:09 Відповісти
Дрону пофігу бойовий то раб чи ні. Але головне щоб не як саранча проривалися на наші позиції і у хлопців було в кількості як їх зупинити. Бо в близькому бою можуть бути і проблеми коли в окопі сідить 50 річний чоловік,а на нього пре молодий бойовий раб. У будь-якому випадку поява ціх фанатиків на полі бою дуже погано.
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21.10.2024 19:27 Відповісти
С чего такое шапкозакедательськое настроение? Это ведь настоящие солдаты и настоящие убийцы, а не тупые зеки из Вагнера и не кадыровцы-тиктокеры из Ахмата!!
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21.10.2024 19:31 Відповісти
 
 