Кім Чен Ин послав на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів", - Bild

Північна Корея, ймовірно, відправила до Росії на війну проти України елітний підрозділ "бойових рабів", бійці якого готувалися до знищення "дияволів НАТО" і ворогів Кім Чен Ина.

Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.

Видання посилається на інформацію південнокорейської розвідки, яка повідомила, що напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 до 13 вересня, до Росії переправили 1 500 північнокорейських солдатів.

Супутники зафіксували чотири десантні кораблі й три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких військовослужбовці КНДР прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.

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Крім того, між Владивостоком і Пхеньяном стала зростати кількість перельотів АН-124, на борту яких, імовірно, також перебували військові КНДР. Тепер, як повідомляється, щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом.

За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи й російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.

Зазначається, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці бійці раніше охороняли батька диктатора Кім Чен Іра.





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Видання Bild називає їх "бойовими рабами", оскільки бійців ростили в інформаційному вакуумі, без будь-якого зовнішнього впливу (ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів - ред.).

"Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" та ворогів "улюбленого лідера". Очевидно, їх також відправили на війну в Україні", - додає Bild.

Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

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