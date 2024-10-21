Кім Чен Ин послав на війну в Україну елітний підрозділ "бойових рабів", - Bild
Північна Корея, ймовірно, відправила до Росії на війну проти України елітний підрозділ "бойових рабів", бійці якого готувалися до знищення "дияволів НАТО" і ворогів Кім Чен Ина.
Про це пише Bild, передає Цензор.НЕТ.
Видання посилається на інформацію південнокорейської розвідки, яка повідомила, що напередодні візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна, з 8 до 13 вересня, до Росії переправили 1 500 північнокорейських солдатів.
Супутники зафіксували чотири десантні кораблі й три фрегати Тихоокеанського флоту РФ, на яких військовослужбовці КНДР прибули з портів Чхонджін і Хамхин до Владивостока.
Крім того, між Владивостоком і Пхеньяном стала зростати кількість перельотів АН-124, на борту яких, імовірно, також перебували військові КНДР. Тепер, як повідомляється, щонайменше 400 з них тренуються в казармах під Хабаровськом.
За даними південнокорейської розвідки, їм видали підроблені документи й російські паспорти, а також замаскували під бурятів і якутів.
Зазначається, що 5 жовтня Кім Чен Ин відвідав спецпідрозділ у Західному окрузі Корейської народної армії, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці бійці раніше охороняли батька диктатора Кім Чен Іра.
Видання Bild називає їх "бойовими рабами", оскільки бійців ростили в інформаційному вакуумі, без будь-якого зовнішнього впливу (ані інтернету, ані західного телебачення, ані мобільних телефонів - ред.).
"Майбутніх солдатів обробляли ідеологією, готуючи до знищення "дияволів НАТО" та ворогів "улюбленого лідера". Очевидно, їх також відправили на війну в Україні", - додає Bild.
Військові КНДР у Росії
17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.
Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.
Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.
15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.
Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.
Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.
Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.
Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.
Згодом стало відомо, що їх затримали.
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ІДІЛ не здався, хоча сили були абсолютно нерівні. Будь-яка притомна людина розуміє, що в таких умовах перемогти неможливо, але не фанатик. Він йде до кінця, навіть якщо це неминуча смерть.
Саме таких бійців і не вистачає *****. Русня ж хитра, не сильно охоча до раю.
З цих будуть робити штурмову піхоту.
проти дрона нєт прійома !
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Питання одне - чому пан рьопке не уточняє де ж поділися тисячі рускіх спецназовцев та вдв-шників, що навчали цих півне-корейців спецназу???
Але якщо то рьопке, то це потрібно перевіряти, бо воно хайпожер.
bild = рьопке
до контактного бою (стрілецькою зброєю) ще дожити треба
єдине, щоб наші не розслаблялись в спостереженні
на відео видачі корейцям кацапської форми пацани 18-ти років
гівна вони варті
А гроші на цих істотах,заробить хороші.ніхто в Кореї навіть не подумає,про якусь компенсацію,за вбитого..-напишуть-- загинув ,як герой з США,,дадуть грамоту родині і ложку рису.
вони - п***ідори-камікадзе..
Втім може бути і так, що корейці будуть таким же пшиком як і кадиріаці.
москва-орда хла потребує ще більше жорстокості та нелюдськості..
таких,
що їх будуть боятись і кадировці,.. і вагнеровці..
А втрата сіл і містечок проходить зараз по такому принципі, масовані скиди кабів і арта по опорним пунктам і дальше орки вже посилають малі групи, що і якраз займають позиції, бої ближні є.
І якщо такий туризм з Кореї стане масовим то це буде проблема, навіть відсутність бойового досвіду при постійному вишколу на полігонах дає в бою перевагу це автоматизм дій і злагодженість якої у нас немає.
Ворога не можна недооцінювати, це потім завершується великими втратами.
Звідти їм поставляють ******* електроніку і компютери та товари подвійного призначення вироблені на заході.
В них навіть є ракетний комплекс аналог Вільхи причому також є ракети як з навігаційним так із лазерним наведенням.
Тому не ****..ть х..ню на заході зїхали зглузду, вони в своїй погоні за прибутком будь якою ціною вигодували багатьох тоталітарних монстрів.
Але це не заважало йому, наробити стільки зброї, що наші корупціонери, ще 30 років мали що продавати а амери витрачали міліарди долларів на утилізацію.
А совок розвалився перше, амери опустили ціну на нафту. Друге за Брежнєва сформувалась партноменклатурна еліта яка вже хотіла вільно витрачати свої статки і тому розвалила совок, спецслужби знали всіх організаторів протестів і легко могли це подавати ще в зачинку але вони підтримували.
І зараз ця еліта дальше керує на постсовку в тому числі і в нас. Той же клан Кравчука, Кучми, Звягільского і т.д.
А потім їх залишили при владі патріотичні сили та ті розікрали заводи все розпродали, до чого тільки мали доступ.
Є факти залишення позицій непідготовленими бійцями яких специфічним чином мобілізували, зараз командири масово жаліються в соцмережах, що це розкладає бойові підрозділи, є багато фактів що бойові бригади не укомплектовані і на позиціях замість до прикладу 10 чол. тримають 5-6, частково через те що новачків відправляють впершу чергу в новостворені бригади а частково через те що мобілізовують реально хворих, які потім по госпіталях сидять а штат заповнений.
А потім коли залишать позиції, так як у людей, яких силою пихали в буси, низький бойовий дух. Відправляти елітні підрозідли в лоб відбивати позиції, під обстрілом ворожої арти і коли орки вже закріпились.