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Новости
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Опора на КНДР демонстрирует слабость России и ее изоляцию, - Стано

військові з кндр в лавах армії рф

В случае подтверждения сообщений об участии солдат из КНДР в войне РФ против Украины - это будет свидетельствовать о том, что Москва не заинтересована в поиске мирного решения, а планирует усиливать свои действия против Киева.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сказал представитель Внешней дипломатической службы ЕС Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Если сообщения о переброске солдат из Северной Кореи в Россию подтвердятся, это будет означать еще один уровень эскалации и значительное усиление сотрудничества Северной Кореи и России, еще большее игнорирование международных правил и международного права. И это только иллюстрирует, как Россия полна решимости усилить свои незаконные действия против Украины, что Россия абсолютно не заинтересована в поиске мирных решений", - сказал он.

Стано также считает, что, поступая так, Россия констатирует, что она не заинтересована в мире, потому что она "не только привозит военную помощь со всех сторон, в основном из режимов-изгоев, но и также думает об использовании их солдат".

"Это также сигнализирует о том, что Россия действительно отчаянно пытается заручиться любой помощью, которую они могут получить, потому что они настолько изолированы и находятся под таким количеством санкций, что они не могут сделать это другими способами и средствами", - отметил представитель европейской дипломатической службы.

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Стано напомнил, что Северная Корея находится под многочисленными санкциями Совета Безопасности ООН.

"Это игрок, который серьезно подрывает стабильность, мир и безопасность не только в регионе, но и во всем мире, а опора на такие страны, как Северная Корея, лишь демонстрирует слабость России и ее изоляцию, которая растет", - добавил он.

Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

Автор: 

КНДР (1226) россия (96184) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+13
Опора на КНДР демонструє слабкість Росії. Обісцяні штані колективного Заходу демонструють хоробрість і рішучість країн НАТО.
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21.10.2024 14:33 Ответить
+8
А чого тоді усі ви так потужно засцяли перед немічною росією?
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21.10.2024 14:36 Ответить
+5
сцяні демократішки вкотре сруться від диктаторських режимів.
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21.10.2024 14:42 Ответить
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Опора на КНДР демонструє слабкість Росії. Обісцяні штані колективного Заходу демонструють хоробрість і рішучість країн НАТО.
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21.10.2024 14:33 Ответить
А чого тоді усі ви так потужно засцяли перед немічною росією?
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21.10.2024 14:36 Ответить
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21.10.2024 14:39 Ответить
сцяні демократішки вкотре сруться від диктаторських режимів.
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21.10.2024 14:42 Ответить
Скільки не кажи "халва", солодко в роті не стане.
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21.10.2024 14:52 Ответить
Факт можливого направлення пхеньяівців в Україну - переконливе свідчення браку ресурсного мяса у військах кремлівщини. Не виключено, що згодом ці бурятські вояки забажають не повертатися до своєго логова, де простий люд харчується травой, корой з дерев та комахами. От би відповідною пропагандою та запросити нашому керівництву скерувати їх на поселення до чорнобильської зони, яка для них може бути краще за рай.
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21.10.2024 14:53 Ответить
Черговий блазень з черговою смішною заявою.
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21.10.2024 15:12 Ответить
А що означає щоденне просування москалів по всьому фронту?(
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21.10.2024 15:14 Ответить
Проходе пів року: Опора на КНДР,Иран,Китай, Кубу,Венесуелу,Індію і багатьох країн Середньої і Центральної Азії ,Кавказу та декІлькох країн Африки, демонструє слабкість Росії, але Україна визиваючи подив коаліції західних демократичних держав НАТО проявляє неочікувану впертість і продовжує чинити опір неймовірно ослабленій сверх державі , унеможливлюючи цим досягненя справедливого миру і остаточного рішення Українського питання.
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21.10.2024 15:40 Ответить
А коли Італія в червні 1940 року приєдналась до осі, це теж демонструвало слабкість Німеччини?
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21.10.2024 15:45 Ответить
 
 