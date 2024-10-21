Опора на КНДР демонстрирует слабость России и ее изоляцию, - Стано

В случае подтверждения сообщений об участии солдат из КНДР в войне РФ против Украины - это будет свидетельствовать о том, что Москва не заинтересована в поиске мирного решения, а планирует усиливать свои действия против Киева.

Об этом в понедельник в Брюсселе на брифинге сказал представитель Внешней дипломатической службы ЕС Петер Стано, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Если сообщения о переброске солдат из Северной Кореи в Россию подтвердятся, это будет означать еще один уровень эскалации и значительное усиление сотрудничества Северной Кореи и России, еще большее игнорирование международных правил и международного права. И это только иллюстрирует, как Россия полна решимости усилить свои незаконные действия против Украины, что Россия абсолютно не заинтересована в поиске мирных решений", - сказал он.

Стано также считает, что, поступая так, Россия констатирует, что она не заинтересована в мире, потому что она "не только привозит военную помощь со всех сторон, в основном из режимов-изгоев, но и также думает об использовании их солдат".

"Это также сигнализирует о том, что Россия действительно отчаянно пытается заручиться любой помощью, которую они могут получить, потому что они настолько изолированы и находятся под таким количеством санкций, что они не могут сделать это другими способами и средствами", - отметил представитель европейской дипломатической службы.

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Стано напомнил, что Северная Корея находится под многочисленными санкциями Совета Безопасности ООН.

"Это игрок, который серьезно подрывает стабильность, мир и безопасность не только в регионе, но и во всем мире, а опора на такие страны, как Северная Корея, лишь демонстрирует слабость России и ее изоляцию, которая растет", - добавил он.

Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.