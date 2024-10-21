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Кремль не опроверг переброску военных КНДР в РФ, но назвал информацию "противоречивой"

Пєсков прокоментував перекидання військових КНДР до РФ

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске военных КНДР в Россию. Он не отрицал это, но назвал эту информацию "противоречивой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - сказал он.

По словам Пескова, РФ имеет "суверенное право" развивать отношения во всех областях.

"Это ни у кого не должно вызывать каких-то беспокойств, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - добавил представитель российского диктатора.

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Военные КНДР в России

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

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Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи.

Впоследствии стало известно, что их задержали.

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Автор: 

КНДР (1226) Песков Дмитрий (1940) россия (96184)


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Топ комментарии
+5
Підарюга руда усцята,брехлива гнида.
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21.10.2024 12:41 Ответить
+4
Хтось примушував Пентагон робити таки заяви яки діють на руку кремлю..
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21.10.2024 12:45 Ответить
+1
О, йоржика з сортиру витягнули.
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21.10.2024 12:50 Ответить
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Підарюга руда усцята,брехлива гнида.
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21.10.2024 12:41 Ответить
Хтось примушував Пентагон робити таки заяви яки діють на руку кремлю..
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21.10.2024 12:45 Ответить
О, йоржика з сортиру витягнули.
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21.10.2024 12:50 Ответить
очільник ГУР МО Кирило Буданов

так ось в чому справа?
з цього і потрібно починати.
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21.10.2024 12:51 Ответить
Бреше, падло.
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21.10.2024 12:52 Ответить
а НАТО каже що не бачить..
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21.10.2024 12:57 Ответить
якась дебільна логіка у кацапні, але тут нічого дивоного, як вони кажуть, "ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати це співробітництво і далі" Джерело: а як Україна співпрацює у власних інтересах, з тим же НАТО, то не можна.
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21.10.2024 13:10 Ответить
Тобто це корейці але у російській формі. Чергова дурня яку з задоволенням проковтне Захід.
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21.10.2024 13:22 Ответить
В свій час Захід і США "проковтнули" китайських добровольців в Кореї .
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21.10.2024 14:14 Ответить
Офіційно жодних військ КНДР до росії перекидувати не буде, це будуть виключно КНД "корейські народні добровольці" , аналог китайських добровольців часів корейської війни.
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21.10.2024 14:11 Ответить
 
 