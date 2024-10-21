Кремль не заперечив перекидання військових КНДР до РФ, але назвав інформацію "суперечливою"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про перекидання військових КНДР до Росії. Він не заперечив це, але назвав цю інформацію "суперечливою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми бачимо багато суперечливої інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому - багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися", - сказав він.

За словами Пєскова, РФ має "суверенне право" розвивати відносини в усіх галузях.

"Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати це співробітництво і далі", - додав речник російського диктатора.

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Військові КНДР у Росії

17 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує десять тисяч північнокорейських військових для війни в Україні, зокрема піхоту.

Раніше видання Washington Post писало, що кілька тисяч солдатів із КНДР проходять навчання в Росії й можуть бути відправлені на фронт в Україну.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен заявив, що КНДР могла направити своїх військових в тимчасово окуповані території України на підтримку війни Росії проти нашої країни.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформація про нібито підготовку Росією солдатів із КНДР до відправки на фронт в Україну не відповідає дійсності.

15 жовтня ЗМІ повідомили, що на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ росіяни почали формувати так званий "особливий бурятський батальйон". Він буде укомплектований громадянами Північної Кореї.

Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів з Північної Кореї нині проходять підготовку на сході Росії, щоб воювати проти України. До бойових дій вони будуть готові вже з 1 листопада.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США поки не підтверджують надсилання Північною Кореєю військових до Росії.

Південна Корея викликала посла РФ у Сеулі через участь КНДР у війні проти України.

Повідомлялося, що з позицій армії РФ на кордоні України з Брянською та Курською областями вже втекли вісімнадцять військовослужбовців Північної Кореї.

Згодом стало відомо, що їх затримали.

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