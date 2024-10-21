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Новости
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Враг продвигается к ключевой шахте Донбасса в Покровске, - Reuters

Шахтоуправління

На востоке Украины оккупанты продолжают наступление в направлении Покровска. Вероятно, их целью является захват шахты, где добывается особый тип угля - коксующийся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Российские войска продвинулись примерно на 12 км от Покровска, разгромив растянутую оборону Украины значительной численностью и техникой. Тысячи жителей бежали, и ключевые автомобильные и железнодорожные сообщения с другими городами рискуют быть разорванными", - говорится в материале.

Как сообщает агентство, российские войска стремятся захватить шахту из-за ее ключевого значения для украинской металлургической промышленности. Она находится примерно в 10 км к западу от центра города и специализируется на добыче особого типа угля, необходимого для производства кокса.

Глава ассоциации металлургов Украины Александр Каленков в интервью Reuters отметил, что потеря Покровской шахты может повлечь существенное снижение производства стали.

"Мы могли бы произвести до 7,5 миллионов тонн стали до конца года, а на следующий год мы планировали увеличить производство до более 10 миллионов", - сказал Каленков.

По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных затрат для металлургов. "Импорт, конечно, будет, но его будет недостаточно", - заявил он.

В Покровске расположена одна из крупнейших шахт Украины по добыче коксового угля - шахтоуправление "Покровское". Эта шахта является ключевым предприятием региона, специализируется на добыче высококачественного коксового угля, который используется в металлургической промышленности для производства стали.

"Покровская" - одна из крупнейших в Украине, и его продукция имеет стратегическое значение, обеспечивая металлургические комбинаты необходимым сырьем. Предприятие работает с глубокими пластами угля, что требует современных технологий и оборудования для добычи.

В октябре 2024 года ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают активные наступательные действия с целью захвата стратегических объектов, в частности шахт, которые имеют значение для украинской промышленности. В частности, важным объектом является шахта, где добывается коксующийся уголь, необходимый для производства стали.

Украинские силы активно обороняют это направление, поскольку потеря таких ключевых объектов может серьезно повлиять на экономику и оборонный потенциал страны. Бои в районе Покровска характеризуются высокой интенсивностью, с регулярными артиллерийскими обстрелами и попытками прорыва российских подразделений.

Также читайте: В Покровске устанавливают "зубы дракона", отопительного сезона не будет. Горожан призывают эвакуироваться, - ГВА

Автор: 

шахта (961) Донецкая область (9997) Покровск (641)


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Топ комментарии
+11
За всі провали відповідальний "найвеличніший" але він чомусь більше переймаєтся курщиною чим Донбасом чи це счпеціально продумано що б здати свої території.
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21.10.2024 07:27 Ответить
+7
Півтори дєрєвні з алкашами в курській губернії важливіші.
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21.10.2024 07:58 Ответить
+5
Потужно 😡
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21.10.2024 07:49 Ответить
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За всі провали відповідальний "найвеличніший" але він чомусь більше переймаєтся курщиною чим Донбасом чи це счпеціально продумано що б здати свої території.
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21.10.2024 07:27 Ответить
Все йде за Планом! А за Планом спочатку здача Донбасу, а потім робота по здачі Херсонщини і Запоріжжя
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21.10.2024 08:15 Ответить
Та ця шахта вже буде довго нічия,скоро((
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21.10.2024 07:41 Ответить
Шахту вже підірвали?
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21.10.2024 07:47 Ответить
Потужно 😡
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21.10.2024 07:49 Ответить
Захоплять кокс і виплавка сталі накриється
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21.10.2024 07:50 Ответить
Півтори дєрєвні з алкашами в курській губернії важливіші.
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21.10.2024 07:58 Ответить
Якщо олігархи збідніють значить треба віддати путінським ?! Шо за логіка ?
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21.10.2024 07:59 Ответить
а Сырнык по Курщине гуляет
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21.10.2024 08:34 Ответить
☠️ на росії ліквідовано російського пілота - йому проломили голову «молотком справедливості» - ГУР

Знайшли виродка у яблуневому саду села супонєво під брянском.

Ґолєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.
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21.10.2024 08:36 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ,надо было Сокирой
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21.10.2024 08:37 Ответить
Він там яблука крав? От скотина, отримав по заслузі!
То ж не ми, авжеж?
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21.10.2024 09:03 Ответить
А нам зранку і до вечора розповідають про "План перемоги" Найвєлічайшого лідора і нічого не роблять для реальної перемоги. А попередщу вибори в США...
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21.10.2024 08:39 Ответить
❗️До Києва з неанонсованим візитом прибув глава Пентагону - повідомляє The Wall Street Journal.
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21.10.2024 09:00 Ответить
пора в Київ Пентагон перенести
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21.10.2024 09:02 Ответить
Зате земля огородив Банкову і цілі квартали у Києві колючим дротом і навіть зубами дракона і купа годованих бугаїв замість фронту усе це сторожить з ******** озброєнням
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21.10.2024 09:12 Ответить
Шапіто...
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21.10.2024 10:42 Ответить
Обладнання шахти вивозять?
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21.10.2024 14:21 Ответить
 
 