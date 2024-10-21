На востоке Украины оккупанты продолжают наступление в направлении Покровска. Вероятно, их целью является захват шахты, где добывается особый тип угля - коксующийся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Российские войска продвинулись примерно на 12 км от Покровска, разгромив растянутую оборону Украины значительной численностью и техникой. Тысячи жителей бежали, и ключевые автомобильные и железнодорожные сообщения с другими городами рискуют быть разорванными", - говорится в материале.

Как сообщает агентство, российские войска стремятся захватить шахту из-за ее ключевого значения для украинской металлургической промышленности. Она находится примерно в 10 км к западу от центра города и специализируется на добыче особого типа угля, необходимого для производства кокса.

Глава ассоциации металлургов Украины Александр Каленков в интервью Reuters отметил, что потеря Покровской шахты может повлечь существенное снижение производства стали.

"Мы могли бы произвести до 7,5 миллионов тонн стали до конца года, а на следующий год мы планировали увеличить производство до более 10 миллионов", - сказал Каленков.

По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных затрат для металлургов. "Импорт, конечно, будет, но его будет недостаточно", - заявил он.

В Покровске расположена одна из крупнейших шахт Украины по добыче коксового угля - шахтоуправление "Покровское". Эта шахта является ключевым предприятием региона, специализируется на добыче высококачественного коксового угля, который используется в металлургической промышленности для производства стали.

"Покровская" - одна из крупнейших в Украине, и его продукция имеет стратегическое значение, обеспечивая металлургические комбинаты необходимым сырьем. Предприятие работает с глубокими пластами угля, что требует современных технологий и оборудования для добычи.

В октябре 2024 года ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают активные наступательные действия с целью захвата стратегических объектов, в частности шахт, которые имеют значение для украинской промышленности. В частности, важным объектом является шахта, где добывается коксующийся уголь, необходимый для производства стали.

Украинские силы активно обороняют это направление, поскольку потеря таких ключевых объектов может серьезно повлиять на экономику и оборонный потенциал страны. Бои в районе Покровска характеризуются высокой интенсивностью, с регулярными артиллерийскими обстрелами и попытками прорыва российских подразделений.

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