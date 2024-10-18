В Покровске устанавливают "зубы дракона", отопительного сезона не будет. Горожан призывают эвакуироваться, - ГВА

По состоянию на 18 октября в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и 67 детей. На улицах устанавливают фортификации. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Орбита", который обнародовала Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Бетонные пирамидки в спальном районе - это, к сожалению, настоящее Покровска. Враг постепенно уничтожает город - как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет", - говорится в сообщении.

В сюжете говорится, что 40% Покровска полностью без электричества, без света остаются Родинское и 10 сел вокруг Покровска.

"Инфраструктурно Покровск потерял 80% себя", - говорится в сюжете.

Читайте также: Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, спешат продвинуться до осенних дождей, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Глава Покровской ГВА Сергей Добряк обратился к жителям и призвал их выезжать, если они увидят, как устанавливают "зубы дракона".

По его словам, пока кое-где будут работать пункты несокрушимости для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.

Сообщается, что сейчас в городе остаются 12 тысяч человек, из них 67 детей.

Эвакуационные автобусы курсируют из Покровска ежедневно, добавляют в сюжете.

Читайте также: Производство стали в Украине сократится вдвое в случае оккупации шахты возле Покровска, - Reuters