В Покровске устанавливают "зубы дракона", отопительного сезона не будет. Горожан призывают эвакуироваться, - ГВА
По состоянию на 18 октября в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и 67 детей. На улицах устанавливают фортификации. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.
Об этом говорится в сюжете телеканала "Орбита", который обнародовала Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Бетонные пирамидки в спальном районе - это, к сожалению, настоящее Покровска. Враг постепенно уничтожает город - как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет", - говорится в сообщении.
В сюжете говорится, что 40% Покровска полностью без электричества, без света остаются Родинское и 10 сел вокруг Покровска.
"Инфраструктурно Покровск потерял 80% себя", - говорится в сюжете.
Глава Покровской ГВА Сергей Добряк обратился к жителям и призвал их выезжать, если они увидят, как устанавливают "зубы дракона".
По его словам, пока кое-где будут работать пункты несокрушимости для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.
Сообщается, что сейчас в городе остаются 12 тысяч человек, из них 67 детей.
Эвакуационные автобусы курсируют из Покровска ежедневно, добавляют в сюжете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
уря !
вперьод на мацкву !
https://argumentua.com/novini/prifrontovii-pokrovsk-vitrachae-desyatki-milioniv-na-ukladannya-asfaltu-i-zhodnoi-grivni-na-z
2024-07-31
не вистачає часу, вибухівки чи розуму ?
.
хто заважає зараз мінувати командирам батальонів та бригад ?
хтось спеціально !!!! заважає перетворювати українські міста на могили для орків
Походу Ахметов таки лох, і втратить ще частину статків
Хоч щось робили, якось ЗСУ допомагали?
Ті, хто проукраїнські - мали давно відп.дити залишки ждунів. Ну, але якщо ви самі не боретеся за своє життя та житло - як і хто вам допоможе?