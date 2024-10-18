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Новости Война
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В Покровске устанавливают "зубы дракона", отопительного сезона не будет. Горожан призывают эвакуироваться, - ГВА

У МВА розповіли про ситуацію в Покровську

По состоянию на 18 октября в Покровске Донецкой области остаются около 12 тысяч горожан и 67 детей. На улицах устанавливают фортификации. На фоне ухудшения ситуации с безопасностью горожан призывают к эвакуации.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Орбита", который обнародовала Покровская ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Бетонные пирамидки в спальном районе - это, к сожалению, настоящее Покровска. Враг постепенно уничтожает город - как в свое время Бахмут и Авдеевку. Как и обещали, до последнего на местах остаются спасатели, полицейские, работники социальных служб и коммунальщики. Но уже точно известно, что отопительного сезона в городе не будет", - говорится в сообщении.

В сюжете говорится, что 40% Покровска полностью без электричества, без света остаются Родинское и 10 сел вокруг Покровска.

"Инфраструктурно Покровск потерял 80% себя", - говорится в сюжете.

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Глава Покровской ГВА Сергей Добряк обратился к жителям и призвал их выезжать, если они увидят, как устанавливают "зубы дракона".

По его словам, пока кое-где будут работать пункты несокрушимости для обогрева людей, но ситуация изменится, если фронт будет приближаться и обстрелы будут усиливаться.

Сообщается, что сейчас в городе остаются 12 тысяч человек, из них 67 детей.

Эвакуационные автобусы курсируют из Покровска ежедневно, добавляют в сюжете.

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Автор: 

Донецкая область (9972) Покровск (638)


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Топ комментарии
+14
Здача Покровська - один з таємних пунктів "плану перемоги". Оманського.
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18.10.2024 19:40 Ответить
+9
А как там клумбы с цветами поживают, которые летом высаживали?
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18.10.2024 19:43 Ответить
+8
Бетонні пірамідки в спальному районі -це ті самі потужні фортифікації, на які пійшли мільярди гривень?
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18.10.2024 20:05 Ответить
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Здача Покровська - один з таємних пунктів "плану перемоги". Оманського.
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18.10.2024 19:40 Ответить
але потім ми обміняєм сто тищ Покровськів, Маріків, Бахмутів і т.д. "фортець" на паршиву суджу !

уря !
вперьод на мацкву !
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18.10.2024 19:56 Ответить
Прифронтовий Покровськ витрачає десятки мільйонів на укладання асфальту і жодної гривні - на закупку дронів. Чекають "асвабадітєлєй"?

https://argumentua.com/novini/prifrontovii-pokrovsk-vitrachae-desyatki-milioniv-na-ukladannya-asfaltu-i-zhodnoi-grivni-na-z
2024-07-31
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18.10.2024 20:00 Ответить
чому НЕ мінують будинки та підвали в них і НЕ підривають їх після зайняття орками ?
не вистачає часу, вибухівки чи розуму ?

.
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18.10.2024 20:03 Ответить
Тому, чому й Чонгар профукали. Оман, мій Оман...
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18.10.2024 20:16 Ответить
так, злили Чонгар, але, пробачте, три роки фукати міліонній ЗСУ вже з десяток "фортець" це вже занадто !!!

хто заважає зараз мінувати командирам батальонів та бригад ?
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18.10.2024 20:25 Ответить
Це саме "цікаве" питання - хто заважає. Хто конкретно "пофамільно" сказати важко. Але зрозуміло, що той хто заважає мінувати комбатам - заважає робити ще дуже багато чого. Власне - заважає Україні перемогти.
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18.10.2024 20:29 Ответить
саме так !
хтось спеціально !!!! заважає перетворювати українські міста на могили для орків
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18.10.2024 20:36 Ответить
Сина генерала фсб, брат полковника гру рф - ну і звісно всі ті кого вони вже притягнули до праці в оп.
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18.10.2024 20:56 Ответить
А как там клумбы с цветами поживают, которые летом высаживали?
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18.10.2024 19:43 Ответить
то піпєц, зуби дракона встановлюють тільки зараз. Цікаво, що вони дадуть в місті
Походу Ахметов таки лох, і втратить ще частину статків
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18.10.2024 19:51 Ответить
Дружківка, ви на місці?
Хоч щось робили, якось ЗСУ допомагали?
Ті, хто проукраїнські - мали давно відп.дити залишки ждунів. Ну, але якщо ви самі не боретеся за своє життя та житло - як і хто вам допоможе?
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18.10.2024 19:53 Ответить
Це вже потужно чи ще ні?
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18.10.2024 20:03 Ответить
Бетонні пірамідки в спальному районі -це ті самі потужні фортифікації, на які пійшли мільярди гривень?
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18.10.2024 20:05 Ответить
Як своєчасно!
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18.10.2024 20:07 Ответить
А як сміялись зеленокожі з лінії суровікіна - та ми її зметемо. Чим оті дракони допоможуть у місті - велике питання, якшо буде як у Вугледарі. ППО-ПРО треба було своє виробляти, котре працює на 280 км, щоб збивати рашистськи літаки котри кидают каби на голови захисникам. уова, де наше ППО-ПРО, чому ти, гнида, зупинив йього будівництво.
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18.10.2024 21:02 Ответить
эвакуация обязательна, дайте нашим ребятам работать, а востановление потом, главное ПОБЕДА
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18.10.2024 22:21 Ответить
 
 