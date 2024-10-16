Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, спешат продвинуться до осенних дождей, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий
Покровское направление остается одним из самых горячих, враг продолжает атаковать. За сутки произошло более 25 попыток штурма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
"Враг пытается продвинуться до осенних дождей и захватить больше территорий. Наша задача - сдерживать его, истощать, и мы это делаем", - подчеркнул Цехоцкий.
Он добавил, что враг очень спешит, поэтому бросает все свои резервы и возможности, которые есть в наличии. Погода изменилась, поэтому стало труднее работать и осуществлять логистику.
"Враг не смог взять Покровск в лоб и получил достойный отпор. Однако выбрал тактику обойти город с юга и севера. Надо быть очень бдительными, ведь россияне постоянно проводят разведку боем. Работаем над обеспечением секретности и минированием проходов", - добавил Цехоцкий.
Напомним, ранее британская разведка прогнозировала усиление активности врага на востоке. Аналитики отмечали, что сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, остается основным направлением усилий России. И не исключали, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/GessenKozak2 GessenKozak2
Захоплення π@@орами селища Островське на курахівському напрямку. Колонами. Без жодної протидії. Лише спостерігання з дрону.
Для ***** роблять?
https://x.com/GessenKozak2/status/1846412056930537773
я, цивільний, *******, з цих повідомлень від військових.
то, шо,***?
що мені робити, чи вам?
сирський гарний виконавець, але нікчемний стратег!
сирський чекає команду, від голуба миру, зе!гундоса.
а там суцільний план миру, там десь посередині.