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Новости
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Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, спешат продвинуться до осенних дождей, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Ситуація на Покровському напрямку

Покровское направление остается одним из самых горячих, враг продолжает атаковать. За сутки произошло более 25 попыток штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Враг пытается продвинуться до осенних дождей и захватить больше территорий. Наша задача - сдерживать его, истощать, и мы это делаем", - подчеркнул Цехоцкий.

Он добавил, что враг очень спешит, поэтому бросает все свои резервы и возможности, которые есть в наличии. Погода изменилась, поэтому стало труднее работать и осуществлять логистику.

"Враг не смог взять Покровск в лоб и получил достойный отпор. Однако выбрал тактику обойти город с юга и севера. Надо быть очень бдительными, ведь россияне постоянно проводят разведку боем. Работаем над обеспечением секретности и минированием проходов", - добавил Цехоцкий.

Напомним, ранее британская разведка прогнозировала усиление активности врага на востоке. Аналитики отмечали, что сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, остается основным направлением усилий России. И не исключали, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вблизи Работино в Запорожье враг готовится к штурмам, однако пока россияне не имеют достаточно сил для масштабного наступления, - ОТУ "Таврия"

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боевые действия (4278) 59 отдельная мотопехотная бригада (127) Покровск (636)


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Кращі бригади і зброя на Курщині. Тим часом в Україні:

https://x.com/GessenKozak2 GessenKozak2

Захоплення π@@орами селища Островське на курахівському напрямку. Колонами. Без жодної протидії. Лише спостерігання з дрону.

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16.10.2024 12:06 Ответить
Відео вільного пересування колон рашистської техніки по українській землі поки Лідор гундосить про "робимо все, що можемо!".
Для ***** роблять?

https://x.com/GessenKozak2/status/1846412056930537773
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16.10.2024 12:08 Ответить
"План перемоги" був озвучений боневтіком ще під час президентської кампанії . Зійтися з ворогом по середині Дніпра, але без півдня, в тому числі і без Одеси. Це на першому етапі. На другому етапі - поховати в братських могилах все що залишилось.
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16.10.2024 12:44 Ответить
от, чесно!
я, цивільний, *******, з цих повідомлень від військових.
то, шо,***?
що мені робити, чи вам?
сирський гарний виконавець, але нікчемний стратег!
сирський чекає команду, від голуба миру, зе!гундоса.
а там суцільний план миру, там десь посередині.
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16.10.2024 12:07 Ответить
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16.10.2024 12:13 Ответить
Та всі населені пункти вони саме так і беруть((
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16.10.2024 13:03 Ответить
Вони так і далі будуть діяти, а ми так і далі будемо казати: от якби були би фортифікації ....
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16.10.2024 13:33 Ответить
 
 