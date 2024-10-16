Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, спешат продвинуться до осенних дождей, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий

Покровское направление остается одним из самых горячих, враг продолжает атаковать. За сутки произошло более 25 попыток штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Враг пытается продвинуться до осенних дождей и захватить больше территорий. Наша задача - сдерживать его, истощать, и мы это делаем", - подчеркнул Цехоцкий.

Он добавил, что враг очень спешит, поэтому бросает все свои резервы и возможности, которые есть в наличии. Погода изменилась, поэтому стало труднее работать и осуществлять логистику.

"Враг не смог взять Покровск в лоб и получил достойный отпор. Однако выбрал тактику обойти город с юга и севера. Надо быть очень бдительными, ведь россияне постоянно проводят разведку боем. Работаем над обеспечением секретности и минированием проходов", - добавил Цехоцкий.

Напомним, ранее британская разведка прогнозировала усиление активности врага на востоке. Аналитики отмечали, что сектор Авдеевка-Покровск, вероятно, остается основным направлением усилий России. И не исключали, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.

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