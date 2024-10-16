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Вблизи Работино в Запорожской области враг готовится к штурмам, однако пока нет достаточно сил для масштабного, - ОТГ "Таврия"

Ситуація на Запорізькому напрямку

На Запорожском направлении враг перебрасывает личный состав на передовые позиции и готовится к штурмам. Россияне постоянно наносят удары по позициям ВСУ и прифронтовым населенным пунктам из артиллерии, авиации и беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал, об этом рассказал представитель ОГВ "Таврия" Владислав Волошин.

Одним из самых горячих участков фронта в Запорожской области является направление от Приютного до Великой Новоселки, а также участок в районах Гуляйполя и Орехова.

Кроме этого, по словам Волошина, захватчики в устье Днепра на херсонском направлении пытаются взять под контроль острова.

"Также враг перебрасывает личный состав на свои передовые позиции в устье Днепра. Есть такая информация, что, вероятно, он и там начнет активизацию своих штурмовых действий", - подчеркнул спикер.

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Таврия (179) Запорожская область (3186) боевые действия (4280)


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ага-ага, як на Харківщині..., не мали- не мали, а потім раз й пішли у наступ...
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16.10.2024 11:28 Ответить
 
 