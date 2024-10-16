Поблизу Роботиного на Запоріжжі ворог готується до штурмів, проте наразі росіяни не мають достатньо сил для масштабного наступу, - ОТУ "Таврія"

На Запорізькому напрямку ворог перекидає особовий склад на передові позиції та готується до штурмів. Росіяни постійно завдають ударів по позиціях ЗСУ та прифронтових населених пунктах з артилерії, авіації та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал, про це розповів речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин.

Однією з найгарячіших ділянок фронту в Запорізькій області є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка у районах Гуляйполя та Оріхова.

Окрім цього, за словами Волошина, загарбники у гирлі Дніпра на херсонському напрямку намагаються взяти під контроль острови.

"Також ворог перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій", - наголосив речник.

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