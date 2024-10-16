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Поблизу Роботиного на Запоріжжі ворог готується до штурмів, проте наразі росіяни не мають достатньо сил для масштабного наступу, - ОТУ "Таврія"

Ситуація на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку ворог перекидає особовий склад на передові позиції та готується до штурмів. Росіяни постійно завдають ударів по позиціях ЗСУ та прифронтових населених пунктах з артилерії, авіації та безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  24 Канал, про це розповів речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин.

Однією з найгарячіших ділянок фронту в Запорізькій області є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка у районах Гуляйполя та Оріхова.

Окрім цього, за словами Волошина, загарбники у гирлі Дніпра на херсонському напрямку намагаються взяти під контроль острови.

"Також ворог перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій", - наголосив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На півдні найближчим часом росіяни можуть розпочати активні штурми, - ОУВ "Таврія"

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Таврія (205) Запорізька область (3706) бойові дії (4030)


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ага-ага, як на Харківщині..., не мали- не мали, а потім раз й пішли у наступ...
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16.10.2024 11:28 Відповісти
 
 