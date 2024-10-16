Росіяни намагаються обійти Покровськ із флангів, поспішають просунутися до осінніх дощів, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький
Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших, ворог продовжує атакувати. За добу відбулося понад 25 спроб штурму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Ворог намагається просунутися до осінніх дощів та захопити більше територій. Наше завдання - стримувати його, виснажувати, і ми це робимо", - наголосив Цехоцький.
Він додав, що ворог дуже поспішає, тому кидає всі свої резерви та можливості, які є в наявності. Погода змінилася, тож стало важче працювати та здійснювати логістику.
"Ворог не зміг узяти Покровськ у лоб й отримав гідну відсіч. Проте обрав тактику обійти місто з півдня та півночі. Треба бути дуже пильними, адже росіяни постійно проводять розвідку боєм. Працюємо над забезпеченням секретності та замінуванням проходів", - додав Цехоцький.
Нагадаємо, раніше британська розвідка прогнозувала посилення активності ворога на сході. Аналітики зазначали, що сектор Авдіївка-Покровськ , імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії. Та не виключали, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.
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https://x.com/GessenKozak2 GessenKozak2
Захоплення π@@орами селища Островське на курахівському напрямку. Колонами. Без жодної протидії. Лише спостерігання з дрону.
Для ***** роблять?
https://x.com/GessenKozak2/status/1846412056930537773
я, цивільний, *******, з цих повідомлень від військових.
то, шо,***?
що мені робити, чи вам?
сирський гарний виконавець, але нікчемний стратег!
сирський чекає команду, від голуба миру, зе!гундоса.
а там суцільний план миру, там десь посередині.