Росіяни намагаються обійти Покровськ із флангів, поспішають просунутися до осінніх дощів, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших, ворог продовжує атакувати. За добу відбулося понад 25 спроб штурму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ворог намагається просунутися до осінніх дощів та захопити більше територій. Наше завдання - стримувати його, виснажувати, і ми це робимо", - наголосив Цехоцький.

Він додав, що ворог дуже поспішає, тому кидає всі свої резерви та можливості, які є в наявності. Погода змінилася, тож стало важче працювати та здійснювати логістику.

"Ворог не зміг узяти Покровськ у лоб й отримав гідну відсіч. Проте обрав тактику обійти місто з півдня та півночі. Треба бути дуже пильними, адже росіяни постійно проводять розвідку боєм. Працюємо над забезпеченням секретності та замінуванням проходів", - додав Цехоцький.

Нагадаємо, раніше британська розвідка прогнозувала посилення активності ворога на сході. Аналітики зазначали, що сектор Авдіївка-Покровськ , імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії. Та не виключали, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

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