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Новини
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Росіяни намагаються обійти Покровськ із флангів, поспішають просунутися до осінніх дощів, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Ситуація на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших, ворог продовжує атакувати. За добу відбулося понад 25 спроб штурму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Ворог намагається просунутися до осінніх дощів та захопити більше територій. Наше завдання - стримувати його, виснажувати, і ми це робимо", - наголосив Цехоцький.

Він додав, що ворог дуже поспішає, тому кидає всі свої резерви та можливості, які є в наявності. Погода змінилася, тож стало важче працювати та здійснювати логістику.

"Ворог не зміг узяти Покровськ у лоб й отримав гідну відсіч. Проте обрав тактику обійти місто з півдня та півночі. Треба бути дуже пильними, адже росіяни постійно проводять розвідку боєм. Працюємо над забезпеченням секретності та замінуванням проходів", - додав Цехоцький.

Нагадаємо, раніше британська розвідка прогнозувала посилення активності ворога на сході. Аналітики зазначали, що сектор Авдіївка-Покровськ , імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії. Та не виключали, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поблизу Роботиного на Запоріжжі ворог готується до штурмів, проте наразі росіяни не мають достатньо сил для масштабного наступу, - ОТУ "Таврія"

Автор: 

бойові дії (4030) 59 окрема мотопіхотна бригада (130) Покровськ (667)


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Кращі бригади і зброя на Курщині. Тим часом в Україні:

https://x.com/GessenKozak2 GessenKozak2

Захоплення π@@орами селища Островське на курахівському напрямку. Колонами. Без жодної протидії. Лише спостерігання з дрону.

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16.10.2024 12:06 Відповісти
Відео вільного пересування колон рашистської техніки по українській землі поки Лідор гундосить про "робимо все, що можемо!".
Для ***** роблять?

https://x.com/GessenKozak2/status/1846412056930537773
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16.10.2024 12:08 Відповісти
"План перемоги" був озвучений боневтіком ще під час президентської кампанії . Зійтися з ворогом по середині Дніпра, але без півдня, в тому числі і без Одеси. Це на першому етапі. На другому етапі - поховати в братських могилах все що залишилось.
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16.10.2024 12:44 Відповісти
от, чесно!
я, цивільний, *******, з цих повідомлень від військових.
то, шо,***?
що мені робити, чи вам?
сирський гарний виконавець, але нікчемний стратег!
сирський чекає команду, від голуба миру, зе!гундоса.
а там суцільний план миру, там десь посередині.
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16.10.2024 12:07 Відповісти
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16.10.2024 12:13 Відповісти
Та всі населені пункти вони саме так і беруть((
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16.10.2024 13:03 Відповісти
Вони так і далі будуть діяти, а ми так і далі будемо казати: от якби були би фортифікації ....
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16.10.2024 13:33 Відповісти
 
 