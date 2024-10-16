Производство стали в Украине сократится вдвое в случае оккупации шахты возле Покровска, - Reuters
Потеря Украиной шахты по добыче коксующегося угля, которая расположена в 10 километрах от центра Покровска Донецкой области, приведет к сокращению производства стали вдвое.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Ассоциации металлургов Украины Александр Каленкова, информирует Цензор.НЕТ.
Примерно в 10 км к западу от центра Покровска расположена шахта, которая является единственным украинским источником коксующегося угля, который является важным элементом для производства стали. Благодаря добыче кокса Украина имеет развитую металлургию, которая уступает только аграрному сектору.
По словам Александра Каленкова, потеря Покровской шахты может привести к существенному падению производства стали.
"Мы могли бы производить до 7,5 миллиона метрических тонн стали до конца года, а в следующем году прогнозировали увеличение производства до более 10 миллионов. Но если мы потеряем Покровск, то упадем до 2-3 миллионов тонн", - сказал глава Ассоциации металлургов.
В свою очередь председатель коксохимического объединения "Укркокс" Анатолий Старовойт рассказал, что в 2023 году в Украине произвели около 3,5 миллиона тонн кокса, используя именно коксующийся уголь, добытый исключительно в Покровске.
"Мы не знаем, где взять уголь, если Покровск будет захвачен. Трудно завезти его импортом, сегодня не так просто завезти его морем", - сказал Старовойт.
Reuters пишет, что Украина имеет несколько глубоководных портов на Черном море, но они рассчитаны для экспорта. Поэтому металлургам будет трудно импортировать значительные объемы угля.
Кроме этого, импортирование приведет к удорожанию украинской стали. Сейчас наиболее вероятными источниками поставок кокса являются США, ЮАР и другие африканские страны.
В материале отмечается, что в Украине за январь-август 2024 года произвели более 4,3 миллиона тонн стального проката, из которых 66% экспортировали. По данным профсоюза металлургов, на страны ЕС приходилось 72% объема экспорта.
Ранее сообщалось, что шахтерам из Донецкой области предлагают эвакуироваться во Львовскую область с бесплатным расселением и трудоустройством на угольные предприятия ГП "Львовуголь".
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Ось так прямо за 10 км від фронту, під постійними обстрілами?
та і плювати би на ту суджу з гори Гімалаї - от тільки з Покровськом як бути?
ви сбиваєтеся на тактіку, кацапськи каби бьють і по Харкову, і по Запоріжжю і по Сумах.
спалити, ок, використати резерв, що би захопити срану суджу і не знаючи шо з нею тепер робити?
це треба разів 4 ухилитися від призову шо би верховним покомандиріти.
а сирський? - сирський удобний, мовчить і ліг....
під Курськом в нас близько 5 бригад, загалом 15 тис людей. Вони відтягнули на себе 50 тис руснявих свиней, не рахуючи вже того що ті змушені стирати в пил свої села і містечка а не наші на Сумщині. І через це у свиней зірвався повністю наступ під Харковом і не розпочався під Сумами який міг би стати чимось набагато гіршим за Покровськ.
Сирьский можливо і совок, можливо і любитель ручного керування, показухи і т.д. Але він не ідіот і в стратегії дещо тямить.
зі сходу України, чи притягнули з глибинної русні?
як к зі сходу України, то чому кацапня бере село за селом на сході?
угу, як орки в Толкієна - просто з гімна виковиряли і одразу на фронт.
Чисто для інформації: за крайні тижні поповнення орків на Покровському напрямку (там де найбільше втрат) склало 1600 рил.
"то чому кацапня бере село за селом на сході"
тому що має сили і має плани. І якби не Курськ то брала би ще й села під Харковом і Сумами
так цього не сталося, навіщо щє Україні були 5+ тисяч кацапнявих в суджі?
"Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська".
Шахта «Покровська» відкрилася тільки в 1990 році. Зараз вона належить компанії Метінвест Ріната Ахметова
Разом з усіма заводами та адміністративними будівлями Шахтоуправління «Покровське» забезпечує робочими місцями 6 000 осіб, з яких близько 1 000 наразі служать у Збройних Силах України.
Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля у всій Україні. Її металургійне вугілля використовується для виплавки залізної руди та має життєво важливе значення для решти сталевої продукції країни.
А от мені цікаво, хто ще сподівається на перемогу над кацапами з відвертими зрадниками на чолі Держави?
И следущее вопрос к Бутусову, что же так не распекался про другие предпоиятия дающие коксующийся уголь? А их до хрена разрушено