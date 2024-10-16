Производство стали в Украине сократится вдвое в случае оккупации шахты возле Покровска, - Reuters

Потеря Украиной шахты по добыче коксующегося угля, которая расположена в 10 километрах от центра Покровска Донецкой области, приведет к сокращению производства стали вдвое.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Ассоциации металлургов Украины Александр Каленкова, информирует Цензор.НЕТ.

Примерно в 10 км к западу от центра Покровска расположена шахта, которая является единственным украинским источником коксующегося угля, который является важным элементом для производства стали. Благодаря добыче кокса Украина имеет развитую металлургию, которая уступает только аграрному сектору.

По словам Александра Каленкова, потеря Покровской шахты может привести к существенному падению производства стали.

"Мы могли бы производить до 7,5 миллиона метрических тонн стали до конца года, а в следующем году прогнозировали увеличение производства до более 10 миллионов. Но если мы потеряем Покровск, то упадем до 2-3 миллионов тонн", - сказал глава Ассоциации металлургов.

В свою очередь председатель коксохимического объединения "Укркокс" Анатолий Старовойт рассказал, что в 2023 году в Украине произвели около 3,5 миллиона тонн кокса, используя именно коксующийся уголь, добытый исключительно в Покровске.

"Мы не знаем, где взять уголь, если Покровск будет захвачен. Трудно завезти его импортом, сегодня не так просто завезти его морем", - сказал Старовойт.

Reuters пишет, что Украина имеет несколько глубоководных портов на Черном море, но они рассчитаны для экспорта. Поэтому металлургам будет трудно импортировать значительные объемы угля.

Кроме этого, импортирование приведет к удорожанию украинской стали. Сейчас наиболее вероятными источниками поставок кокса являются США, ЮАР и другие африканские страны.

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В материале отмечается, что в Украине за январь-август 2024 года произвели более 4,3 миллиона тонн стального проката, из которых 66% экспортировали. По данным профсоюза металлургов, на страны ЕС приходилось 72% объема экспорта.

Ранее сообщалось, что шахтерам из Донецкой области предлагают эвакуироваться во Львовскую область с бесплатным расселением и трудоустройством на угольные предприятия ГП "Львовуголь".

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