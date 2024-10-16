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Производство стали в Украине сократится вдвое в случае оккупации шахты возле Покровска, - Reuters

Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська

Потеря Украиной шахты по добыче коксующегося угля, которая расположена в 10 километрах от центра Покровска Донецкой области, приведет к сокращению производства стали вдвое.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Ассоциации металлургов Украины Александр Каленкова, информирует Цензор.НЕТ.

Примерно в 10 км к западу от центра Покровска расположена шахта, которая является единственным украинским источником коксующегося угля, который является важным элементом для производства стали. Благодаря добыче кокса Украина имеет развитую металлургию, которая уступает только аграрному сектору.

По словам Александра Каленкова, потеря Покровской шахты может привести к существенному падению производства стали.

"Мы могли бы производить до 7,5 миллиона метрических тонн стали до конца года, а в следующем году прогнозировали увеличение производства до более 10 миллионов. Но если мы потеряем Покровск, то упадем до 2-3 миллионов тонн", - сказал глава Ассоциации металлургов.

В свою очередь председатель коксохимического объединения "Укркокс" Анатолий Старовойт рассказал, что в 2023 году в Украине произвели около 3,5 миллиона тонн кокса, используя именно коксующийся уголь, добытый исключительно в Покровске.

"Мы не знаем, где взять уголь, если Покровск будет захвачен. Трудно завезти его импортом, сегодня не так просто завезти его морем", - сказал Старовойт.

Reuters пишет, что Украина имеет несколько глубоководных портов на Черном море, но они рассчитаны для экспорта. Поэтому металлургам будет трудно импортировать значительные объемы угля.

Кроме этого, импортирование приведет к удорожанию украинской стали. Сейчас наиболее вероятными источниками поставок кокса являются США, ЮАР и другие африканские страны.

Читайте также: Невозможно переместить из Донецкой области угледобывающие предприятия, но спецоборудование пытаются вывозить в безопасные регионы, - ОВА

В материале отмечается, что в Украине за январь-август 2024 года произвели более 4,3 миллиона тонн стального проката, из которых 66% экспортировали. По данным профсоюза металлургов, на страны ЕС приходилось 72% объема экспорта.

Ранее сообщалось, что шахтерам из Донецкой области предлагают эвакуироваться во Львовскую область с бесплатным расселением и трудоустройством на угольные предприятия ГП "Львовуголь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуационный поезд из Донетчины будет курсировать каждый день. Людей будут везти на Днепропетровщину и Львовщину, - ОВА

Автор: 

шахта (961) уголь (1001) Донецкая область (9946) сталь (29) Покровск (636)


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Топ комментарии
+6
"зеленим" завжди було пофіг на економіку і виробництво. Головне сидіти на потоках через митниці і здирати маржу...
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16.10.2024 23:11
+6
Зате ніякого Ротердаму
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16.10.2024 23:17
+3
Тут правила прості -- збитки державні, а прибутки приватні
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16.10.2024 23:15
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Правила форума Совет форумчан
Ну й до чого цей піздьож? Таке ото.
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16.10.2024 23:06 Ответить
Без коксу просядем
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16.10.2024 22:40 Ответить
хто втратить, Ахмєт, чи Україна? 👀
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16.10.2024 22:43 Ответить
Тут правила прості -- збитки державні, а прибутки приватні
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16.10.2024 23:15 Ответить
Мізки є у голові хоч якісь? Може треба "забрать і подєліть"?
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17.10.2024 09:24 Ответить
Я описав як воно є де-факто. Де-юре, очевидно, воно по іншому. На те вони і олігархи тою де-факто не було де-юре. Не розумію з чого ви взагалі взяли що я сторонник "взяти і подєліть". Про "взяти і подєліть" як раз і голосували 73%
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31.10.2024 15:30 Ответить
Хочуть сказати, що вона досі працює, та ще й з повним навантаженням?!
Ось так прямо за 10 км від фронту, під постійними обстрілами?
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16.10.2024 22:44 Ответить
Не повіриш, буде працювати і в окупації. І буде рудий отримувати дотації, ендееси і усе, що може і не може бути.
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16.10.2024 23:42 Ответить
Без всяких сомнениц
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17.10.2024 18:30 Ответить
але є таке святе для вуха кожного зеленого смітуна слово - cуджа!
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16.10.2024 22:54 Ответить
У випадку зливу війни трампом у суджі є сенс.
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16.10.2024 23:07 Ответить
не надасть *****-суджі шанс трамп? - надасть буба, тут без сумнівів...
та і плювати би на ту суджу з гори Гімалаї - от тільки з Покровськом як бути?
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16.10.2024 23:18 Ответить
Що дасть концентрація військ в під Покровськом в умовах закидання КАБами нонстоп? Смисл підвищення щільності фронту у випадку взяття доріг під вогневий контроль та підриву логістики? В цю ***** "заднім умом я Дартанян" можна грати довго. В існуючих умовах очікувати неприступної оборони Покровська це рівноцінно оптимізму в 2019 коли 73 обирало Ze. Навіть якби Ze завтра почав цілковито щиро воювати п проти ворога, а не за наступні вибори, то нічого б в нас не вийшло. Єдина варіант перемоги це тотальна війна на роки, на яку нарід неготовий.
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16.10.2024 23:34 Ответить
до чого тут каби?
ви сбиваєтеся на тактіку, кацапськи каби бьють і по Харкову, і по Запоріжжю і по Сумах.
спалити, ок, використати резерв, що би захопити срану суджу і не знаючи шо з нею тепер робити?
це треба разів 4 ухилитися від призову шо би верховним покомандиріти.
а сирський? - сирський удобний, мовчить і ліг....
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16.10.2024 23:42 Ответить
ти навіть не можеш зрозуміти про шо тобі пишуть але далі триндиш.
під Курськом в нас близько 5 бригад, загалом 15 тис людей. Вони відтягнули на себе 50 тис руснявих свиней, не рахуючи вже того що ті змушені стирати в пил свої села і містечка а не наші на Сумщині. І через це у свиней зірвався повністю наступ під Харковом і не розпочався під Сумами який міг би стати чимось набагато гіршим за Покровськ.
Сирьский можливо і совок, можливо і любитель ручного керування, показухи і т.д. Але він не ідіот і в стратегії дещо тямить.
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16.10.2024 23:56 Ответить
50 тис руснявих свиней відтягнули звідки?
зі сходу України, чи притягнули з глибинної русні?
як к зі сходу України, то чому кацапня бере село за селом на сході?
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17.10.2024 00:02 Ответить
"чи притягнули з глибинної русні"

угу, як орки в Толкієна - просто з гімна виковиряли і одразу на фронт.
Чисто для інформації: за крайні тижні поповнення орків на Покровському напрямку (там де найбільше втрат) склало 1600 рил.

"то чому кацапня бере село за селом на сході"

тому що має сили і має плани. І якби не Курськ то брала би ще й села під Харковом і Сумами
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17.10.2024 11:16 Ответить
зелена уріноофтальмологія отріцає, що сцання в очі це не кефір з ранку...
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17.10.2024 00:07 Ответить
ніякого в суджі сенсу не було - шо б кацапня зняла свої підрозділи з під умовного Покровська і зняла напругу на сході України?
так цього не сталося, навіщо щє Україні були 5+ тисяч кацапнявих в суджі?
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16.10.2024 23:34 Ответить
Сенс в суджі є навіть у випадку, якщо це відвернуло бойові дії на Сумщині шляхом їх переносу на кацапію.
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16.10.2024 23:41 Ответить
ну най буде так...
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16.10.2024 23:43 Ответить
ви взагалі то хоч новини прочитали?
"Виробництво сталі в Україні скоротиться вдвічі у разі окупації шахти біля Покровська".
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16.10.2024 23:46 Ответить
*новинy
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16.10.2024 23:47 Ответить
До вступу російських військ у лютому 2022 року сталь становила третину українського експорту.

Шахта «Покровська» відкрилася тільки в 1990 році. Зараз вона належить компанії Метінвест Ріната Ахметова

Разом з усіма заводами та адміністративними будівлями Шахтоуправління «Покровське» забезпечує робочими місцями 6 000 осіб, з яких близько 1 000 наразі служать у Збройних Силах України.
Це найбільша шахта з видобутку коксівного вугілля у всій Україні. Її металургійне вугілля використовується для виплавки залізної руди та має життєво важливе значення для решти сталевої продукції країни.
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16.10.2024 22:57 Ответить
"зеленим" завжди було пофіг на економіку і виробництво. Головне сидіти на потоках через митниці і здирати маржу...
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16.10.2024 23:11 Ответить
От цікаво, а що кацапам заважало роздовбати шахту десятком балістичних та крилатих ракет?
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16.10.2024 23:15 Ответить
бажання щоб вона працювала на них після захвату.
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17.10.2024 00:08 Ответить
Зате ніякого Ротердаму
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16.10.2024 23:17 Ответить
потрібно буде розвідувати не лінуватися копати та заново видобувати раз прої*бали з будуванням фортифікацій…..це буде в рази дорожче, якщо буде….
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16.10.2024 23:33 Ответить
Мудро, мудро... але усе тре робити вчасно. А з приводу фортифікацій, то дійсно, щось проі#али, а щось розікрали.
А от мені цікаво, хто ще сподівається на перемогу над кацапами з відвертими зрадниками на чолі Держави?
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17.10.2024 08:30 Ответить
Може я чогось не знаю, але по пам'яті - кокс застосовується для виплавки чавуну у доменних печах, а не сталі. Застаріла технологія. А залізні котуни з Полтавського ГОКу продають за кордон.
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17.10.2024 00:39 Ответить
А без чавуну сталі не виробиш.
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17.10.2024 08:33 Ответить
Про залізні котуни не чув ніколи?
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17.10.2024 09:52 Ответить
Це ланцюжок, де збільшиться кількість безробітних. Бо ця галузь зачіпає пов'язані з нею суміжні галузі обробка-машинобудування
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17.10.2024 01:09 Ответить
Нащо зельцю кокс з покровська, у нього є відбірний кокс з південної Америки.
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17.10.2024 05:47 Ответить
В Покровске кокс не делают
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17.10.2024 18:32 Ответить
Хочу сказать прямо: стаття полное фуфло. Не только шахиоуправление "Покровское" коксующееся уголь на гора дает, тем более на данном предпоиятии он с большой дозой крана. Шахта принадлежит метинвесту как и большая часть металлургии в стране. То есть предпоиятие Ахметова, постражает он.
И следущее вопрос к Бутусову, что же так не распекался про другие предпоиятия дающие коксующийся уголь? А их до хрена разрушено
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17.10.2024 18:28 Ответить
 
 