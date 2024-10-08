Невозможно переместить с Донетчины угледобывающие предприятия, но спецоборудование пытаются вывозить в безопасные регионы, - ОВА

В начале полномасштабной военной агрессии РФ большинство промышленных предприятий релоцировали из Донецкой области, но угледобывающие и крупные машиностроительные предприятия релоцировать невозможно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом на онлайн-брифинге сообщила директор Департамента развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОВА Татьяна Тараненко.

Она отметила, что большинство промышленных предприятий было релоцировано из Донецкой области в начале полномасштабной военной агрессии России, но угледобывающие и крупные машиностроительные предприятия релоцировать невозможно. Поэтому в безопасные регионы вывозят специальное оборудование с этих предприятий.

Также читайте: В результате вражеских обстрелов загорелось оборудование на одной из подстанций на Донетчине, обесточивались две шахты, - Минэнерго

"Нужно понимать, что есть некоторые промышленные предприятия, которые просто физически, технически почти невозможно релоцировать. Это такие, как угледобывающие и крупные машиностроительные. По возможности принимаются меры по релокации угледобывающего оборудования. Это есть, и эта программа существует, и она работает, насколько это возможно в наших условиях", - заявила Тараненко.

Читайте: Шахтерам из Покровска предлагают переезжать и работать на шахтах Львовщины