В результате вражеских обстрелов загорелось оборудование на одной из подстанций на Донетчине, обесточивались две шахты, - Минэнерго

В Донецкой области в результате российских обстрелов загорелось оборудование на одной из подстанций, обесточивались две шахты, под землей оказались 60 человек, их вывели на поверхность.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области в результате вражеского обстрела на одной из подстанций загорелось оборудование. Обесточились другие подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители, а также шахта. Под землей были 33 работника - их вывели на поверхность. Пожар ликвидирован, все потребители запитаны", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что через несколько часов в результате еще одного обстрела отключилась другая воздушная линия облэнерго. Обесточились подстанции, присоединенные к ним бытовые потребители и шахта. Под землей оказались 27 человек - их вывели на поверхность.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что в результате непогоды на утро остаются обесточенными 45 населенных пунктов в 4 областях. В Киевской области - 20 населенных пунктов, в Черниговской - 18, в Кировоградской - 5, в Днепропетровской области - 2 населенных пункта. В общем - 12 219 абонентов.

Читайте также: Правительство Шмыгаля остановило создание уникальной защиты энергетики от ракет, - СМИ