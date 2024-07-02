Правительство Шмыгаля остановило создание уникальной защиты энергетики от ракет, - СМИ
В Украине принята программа строительства многоуровневой защиты вокруг объектов энергетики. Но из-за бездействия правительства Дениса Шмыгаля ее реализация сорвана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей компаний-подрядчиков, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что первый уровень защиты предусматривает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.
Второй уровень - это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о бетонных конструкциях, которые строятся вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.
Третий уровень - защита от ракет. Цель - защитить 22 подстанции от прямого попадания мощными ракетами в 14 областях. Здесь работают с "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.
При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также - руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США.
Представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов именно после критики действий правительства в апреле этого года. Именно тогда бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.
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как-то так
згадувати будемо все життя
ті, хто виживе в "блокадному Києві", навесні звернуть ЗЄльоним шию
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Я перепрошую, а той трирівневий захист, на який мільярди дали і який був "мамою присягаюся і зуб даю", за якою програмою побудовано? І на скільки гривень він себе виправдав?
Будувати багатомільйонний захист, а потім після влучання розвести руками "ну не шмагла" - це не те, що крутіше доріг буде, це за рентабельністю постачання героїну в рази перевищує
дорігпровала, в прифронтових регіонах - щоб не провалювався
https://antikor.com.ua/ru/articles/696817-objekty_energetiki_pod_udarami_rashistov_denjgi_vlohili_zashchitu_prezentovali_no_estj_li_effektivnostj
https://antikor.com.ua/ru/articles/696817-objekty_energetiki_pod_udarami_rashistov_denjgi_vlohili_zashchitu_prezentovali_no_estj_li_effektivnostj
До речі, гроші навіть не наші, а іноземних платників податків.
Мова про тех, кто деньги киздит, а свой бетон закачай себе в дупу.
Все призначення Зеленського били направлені на знищення Украйни и громадян.
Гончарук, Баканов, Резников, Ермак, Шмигаль что они мають общего с Україною?
панчохи не забудь як тікати будеш...
і да красноперий прапор не забудь з собою забрати....
а я думав, що дно вже пройдено?!
То чому ми маємо платити за світло шалені гроші і сидіти половину доби без електрики, якщо вже знайдена винна особа ?
тей щє криворогатий кисель...
А що в цьому поганого він зробив, з огляду на якість попередніх робіт?
"й стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення Бюро економічної безпеки та Державній аудиторській службі перевірити ціни і будівництво захисту енергетичних обʼєктів "
Просто повісити, отог у штанях оливкових, на ліхтарю, навпроти Будинку Уряду, щоб і у ВРУ, і в адміністрації ОПУ, усі держслужбовці, аж до держСекретарів, ВКЛЮЧНО, могли спокійно побачити, свої перспективи за наслідки прийняття ними, для «нужних, сірих заробітчан, рішень», і це буде стосуватися, будь яких посадовців, як з урядового кварталу, так з ЦОВВ!!
Можливо, хоть замисляться, оті бідолахи заброньовані у штанях, за спинами жінок…
Ось сайт, де видно усі перетоки в енергосистемі:
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
Знайди там сам, без баби Юлі "продаж" електроенергії у Європу. Хоча б один невеличкий за попередні 2 місяці. Спробуй. Якщо ти береш у Словакії, Молдови, Угорщини 1500МВт, а у той же час постачаєш 300 МВт до Румунії, то це не є продажем - це транзит. І до України ця електроенергія не має жодного стосунку. Ми зараз беремо у Європи стільки, скільки дозволяє мережа, а це не так багато.
Скажу більше, якщо ***** вдарить по підстанціям біля АЕС (а я майже впевнений, що він це зробить взимку), то "зависокі" тарифи здадуться тобі квіточками. Треба готуватися до зими без світла, тому що влада самоусунулася від вирішення проблем.
жЮлєбнутий Ванька
Так і в голові може розвиднітись!
И это правильно !"
М.С.Горбачьов
Виходить шмигло сам саботував реалізацію своєї програми в інтересах ворога на шкоду інтересам України.
В Україні виконавча влада, яка постійно формується незмінною ворожою 5-ю колоною, працювала і досі працює в інтересах московського ворога за весь час незалежності України.
всією родиною полювали - онук таки її забив.,,,
Це лялька Ахметова, якої в управлінні країною бути не повинно.
Хочеться побажати Щмигалеві не кулю в лоб, а Джавелін у лімузин.
Поскольку правыми могут быть как те, так и другие, а информации достоверной про ситуацию нет - каждый строчит выводы исходя не из реальности (которую не знает), а из своего мнения какая она должна быть....