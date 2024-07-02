Правительство Шмыгаля остановило создание уникальной защиты энергетики от ракет, - СМИ

В Украине принята программа строительства многоуровневой защиты вокруг объектов энергетики. Но из-за бездействия правительства Дениса Шмыгаля ее реализация сорвана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления представителей компаний-подрядчиков, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что первый уровень защиты предусматривает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

Второй уровень - это защита от дронов и "Шахедов". Речь идет о бетонных конструкциях, которые строятся вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень - защита от ракет. Цель - защитить 22 подстанции от прямого попадания мощными ракетами в 14 областях. Здесь работают с "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также - руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США.

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Представители компаний-подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических объектов именно после критики действий правительства в апреле этого года. Именно тогда бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.