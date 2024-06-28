Только одна из 96 установок для обеспечения электроэнергии и тепла от USAID была установлена, - глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко

Агентство USAID передало Украине 96 когенерационных установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, однако только одна из них была установлена.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Дай Бог, чтобы наша власть на всех уровнях, на местном, государственном, также на уровнях государственных и полугосударственных предприятий хотя бы подключила те мощности, которые мы уже имеем. Имею в виду установки, которые нам передало агентство USAID, а это 96 установок. А еще то, что нам передали отдельно наши американские партнеры для Энергоатома - установка на 28 МВт. Возможно, это будет инсайдом, я хочу сказать, что практически все установки, которые нам передало агентство USAID, это 96 установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, то из них практически ни одна не установлена. Насколько я знаю, установили только в Житомире", - отметил Попенко.

По его словам, то, что нам передают американские партнеры USAID, Минэнерго отказывается финансировать.

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"Так произошло с одной из ТЭЦ, когда они подали заявку, разработали документы, полностью весь пакет на установку газопоршневой установки на 50 МВт, а министерство сказало, что не даст под это деньги. Такая же ситуация на местном уровне, когда у местной власти не хватает денег, ума, людей, Бог его знает, что им там не хватает, но ни одна из тех установок, кроме Житомира, не была установлена.

И самая знаменитая на 28 МВт газопоршневая установка, которую подарили Энергоатому, которая полтора года уже находится в Украине, но мы не можем до сих пор подключить ее к сетям. Уже и Галущенко отчитывался на заседании комитета Верховной Рады, что она установлена, но, как выяснилось, нет", - подчеркнул глава Союза потребителей коммунальных услуг.