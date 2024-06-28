Только одна из 96 установок для обеспечения электроэнергии и тепла от USAID была установлена, - глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко
Агентство USAID передало Украине 96 когенерационных установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, однако только одна из них была установлена.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Дай Бог, чтобы наша власть на всех уровнях, на местном, государственном, также на уровнях государственных и полугосударственных предприятий хотя бы подключила те мощности, которые мы уже имеем. Имею в виду установки, которые нам передало агентство USAID, а это 96 установок. А еще то, что нам передали отдельно наши американские партнеры для Энергоатома - установка на 28 МВт. Возможно, это будет инсайдом, я хочу сказать, что практически все установки, которые нам передало агентство USAID, это 96 установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, то из них практически ни одна не установлена. Насколько я знаю, установили только в Житомире", - отметил Попенко.
По его словам, то, что нам передают американские партнеры USAID, Минэнерго отказывается финансировать.
"Так произошло с одной из ТЭЦ, когда они подали заявку, разработали документы, полностью весь пакет на установку газопоршневой установки на 50 МВт, а министерство сказало, что не даст под это деньги. Такая же ситуация на местном уровне, когда у местной власти не хватает денег, ума, людей, Бог его знает, что им там не хватает, но ни одна из тех установок, кроме Житомира, не была установлена.
И самая знаменитая на 28 МВт газопоршневая установка, которую подарили Энергоатому, которая полтора года уже находится в Украине, но мы не можем до сих пор подключить ее к сетям. Уже и Галущенко отчитывался на заседании комитета Верховной Рады, что она установлена, но, как выяснилось, нет", - подчеркнул глава Союза потребителей коммунальных услуг.
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От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
Але, його ще потрібно продати Фірташу, Новинському та Ахметова.
То мабуть у того шарікова на каналі надивився
НЕБАЧЕНОГО РОЗКВІТУ КОРУПЦІЇ!
Трясця вашій матері!
тож якось не доречно
95 вже продали в Африку та палестину
а одну ще два роки будуть погоджувати з єрмаком
Ось Трипільська ТЕС, ото була тема...крали, крали і всім хватало.
Але далі прочитав повне слово, - "Укравтодор". Хто такий Тодор?
Ось цю ділянку робило ось https://glavcom.ua/publications/koroli-asfaltu-chyji-firmi-vigravali-golovni-dorozhni-tenderi-u-2017-roci-523307.html ЦЕ підприємство
А ви, пилять, що вуха розставили?! Пістуйте воювати, обов'язок свій захищати, поки ми тут державу з колін піднімаємо
Кажете, що "не продасте"...
Які генератори, яка електроенергія?
Населення має максимально страждати, щоб швидше схилилось до "мирних ініціатив" *****-єрмака- зеленського.
@OdesaTatiana
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https://x.com/OdesaTatiana/status/1806641559154102775 8 ч
Нам що Байден що Трамп однаково. Нам страшні українськи гніди!
Хто такий Герман Галущенко? - юрист, який в енергетиці не розуміє нічого. Хто у нього в радниках? - Юрій Бойко (ОПЖЗ, котрий не сидить у буцегарні, тільки тому, що частина матеріалів по корупційній схемі закупівлі бурових вишок залишилася у окупованому Криму).
Зрада на самому верху.
Вы представляете себе, какой пи-и-и-и-иды получит тот, кто ткнёт пальцем в карту и скажет "Здесь!" если в неё после размещения прилетит? Да он просто сядет! Не говоря уже о том, что его зае...ут вопросами "А почему в Урюпинске а не у нас? За взятку, ****????"