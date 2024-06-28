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Только одна из 96 установок для обеспечения электроэнергии и тепла от USAID была установлена, - глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко

енергетичні установки від USAID для України

Агентство USAID передало Украине 96 когенерационных установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, однако только одна из них была установлена.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Дай Бог, чтобы наша власть на всех уровнях, на местном, государственном, также на уровнях государственных и полугосударственных предприятий хотя бы подключила те мощности, которые мы уже имеем. Имею в виду установки, которые нам передало агентство USAID, а это 96 установок. А еще то, что нам передали отдельно наши американские партнеры для Энергоатома - установка на 28 МВт. Возможно, это будет инсайдом, я хочу сказать, что практически все установки, которые нам передало агентство USAID, это 96 установок на 55 МВт для 32 городов и трех университетов, то из них практически ни одна не установлена. Насколько я знаю, установили только в Житомире", - отметил Попенко.

По его словам, то, что нам передают американские партнеры USAID, Минэнерго отказывается финансировать.

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"Так произошло с одной из ТЭЦ, когда они подали заявку, разработали документы, полностью весь пакет на установку газопоршневой установки на 50 МВт, а министерство сказало, что не даст под это деньги. Такая же ситуация на местном уровне, когда у местной власти не хватает денег, ума, людей, Бог его знает, что им там не хватает, но ни одна из тех установок, кроме Житомира, не была установлена.

И самая знаменитая на 28 МВт газопоршневая установка, которую подарили Энергоатому, которая полтора года уже находится в Украине, но мы не можем до сих пор подключить ее к сетям. Уже и Галущенко отчитывался на заседании комитета Верховной Рады, что она установлена, но, как выяснилось, нет", - подчеркнул глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Автор: 

энергетика (2566) USAID (91) Минэнерго (366)


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Топ комментарии
+38
А *****, якщо можна тарифи підняти і ще клянчити 1,5 млд євро?
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28.06.2024 19:19
+25
А навіщо їх встановлювати, коли можна просто кошмарити людей виключаючи рубильник, навіть уночі, коли вживання електроенергії мінімальне? І так, воно ж безкоштовне, звідки відкати брати?
От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
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28.06.2024 19:21
+25
У цієї влади розуму хватає тільки красти і плювати на людей. Такої злодійської влади на моєї пам'яті ще не було.
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28.06.2024 19:26
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1 гига
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28.06.2024 19:17 Ответить
А *****, якщо можна тарифи підняти і ще клянчити 1,5 млд євро?
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28.06.2024 19:19 Ответить
А установки перепродати
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28.06.2024 19:20 Ответить
так і було задумано
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28.06.2024 19:55 Ответить
яке млядство !
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28.06.2024 22:26 Ответить
А навіщо їх встановлювати, коли можна просто кошмарити людей виключаючи рубильник, навіть уночі, коли вживання електроенергії мінімальне? І так, воно ж безкоштовне, звідки відкати брати?
От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
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28.06.2024 19:21 Ответить
Всі інші зелупи ******** й перепродали?
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28.06.2024 19:22 Ответить
Обіцяний "гігават Зеленського".
Але, його ще потрібно продати Фірташу, Новинському та Ахметова.
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28.06.2024 19:23 Ответить
У цієї влади розуму хватає тільки красти і плювати на людей. Такої злодійської влади на моєї пам'яті ще не було.
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28.06.2024 19:26 Ответить
Вона почалася с 1917 року.
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28.06.2024 19:30 Ответить
С 17- го в ***********.
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28.06.2024 20:36 Ответить
Бо ще не вирішили, який відкат з виділених грошей за установку мають прописати в кошторисі, шоб себе не обідити
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28.06.2024 19:26 Ответить
Це б було благо для людей, а навіщо це крадіям і баригам?
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28.06.2024 19:31 Ответить
Бо ще не завершився конкурс "царських сел", де будуть встановлені ці установки.
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28.06.2024 19:34 Ответить
це все Порох!..
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28.06.2024 19:34 Ответить
Не кажіть...
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28.06.2024 19:38 Ответить
Так на огорожі прочитав..
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28.06.2024 19:51 Ответить
"Ваш Порох хотєл нас усєх продать у Мінску". А ще "при Порохє мой знакомий, шо на тєпловозє робить, соляру крав, а при Зєлєнском не краде, значить Вовка бореться з корупцієй". - таке ще рік тому казав один мій "зебільний" знайомий. Зараз мовчить, бо єдине, що його хвилює це як відпєтлять від тцк.
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28.06.2024 19:56 Ответить
Так то ще не він сам крав ту соляру, а "нібито" його знайомий...
То мабуть у того шарікова на каналі надивився
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28.06.2024 20:02 Ответить
Ну але теж відвожу увагу цими жартами від головного!
НЕБАЧЕНОГО РОЗКВІТУ КОРУПЦІЇ!
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28.06.2024 20:06 Ответить
Саме головне шо ХВірташа облгази повернули. А установки ці встановили там де нАдА, і це не вАше дЄло, ссуки!
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28.06.2024 19:37 Ответить
І Новицькому ліцензії на газовидобування санкції зняли!! Корупціонери завзято та невгамоно борються з корупцією!!))
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28.06.2024 19:41 Ответить
Це не бабло під асфальт закатувати,мабуть бабло не зкомуніздиш!!))
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28.06.2024 19:38 Ответить
Покращення для людей не входить в плани цієї влади.Очікувати від зрадників дива можуть тільки дебіли секти 73%
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28.06.2024 19:39 Ответить
Ну що - поржали, зебобіки?

Трясця вашій матері!
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28.06.2024 19:41 Ответить
Мама одного зебобіка (з яким знайомий) порохоботка..
тож якось не доречно
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28.06.2024 20:08 Ответить
Ва всьом вінават Парашенка , еслі би он січас бил так вабщє іх нам нє далі ((
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28.06.2024 21:24 Ответить
Дивно що Трамп коли казав що Байден винен у війні, не звинуватив Порошенко в тому, що Байден став президентом США....
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28.06.2024 21:31 Ответить
Не підказав єрмак ((
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28.06.2024 21:40 Ответить
ККД з відбором тепла до 90%,нахер воно таке економне потрібне
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28.06.2024 19:41 Ответить
Україні не вистачає жорсткої влади та таких самих законів, щоб усі, хто причетний до розкрадання, не виконання поставлених завдань, були як мінімум у в'язницях, років так, на 20 у кращому разі. Але хіба ті, хто сидять у Раді, підуть самі проти себе? А це зелена більшість...
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28.06.2024 19:42 Ответить
мабудь
95 вже продали в Африку та палестину
а одну ще два роки будуть погоджувати з єрмаком
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28.06.2024 19:42 Ответить
А ясно, 🤡 чекають поки про ці установки забудуть і потім виставлять їх як власну особисту благодійність для народу.
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28.06.2024 19:48 Ответить
Не ставляють, бо яка користь рядовому чиновнику від них? На них же нічого не вкрадеш, даже розхід газу порахований до кубометра.
Ось Трипільська ТЕС, ото була тема...крали, крали і всім хватало.
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28.06.2024 19:53 Ответить
Персонал 1 сторож ,це ж ******* без директора и бухгалтерії,таке в роботу не можно допускати
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28.06.2024 19:56 Ответить
******* міністерство енергетики. шмигаль одобряє.
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28.06.2024 19:54 Ответить
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28.06.2024 20:00 Ответить
Читаю на бігборді "Украв..." Ти диви, думаю, - чесно признався хтось, що краде.
Але далі прочитав повне слово, - "Укравтодор". Хто такий Тодор?
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28.06.2024 20:21 Ответить
Покопав.. і накопав, що в принципі й знав... програму будівництва Зе собі приписав і очолив, бо вона почалась ще до нього...
Ось цю ділянку робило ось https://glavcom.ua/publications/koroli-asfaltu-chyji-firmi-vigravali-golovni-dorozhni-tenderi-u-2017-roci-523307.html ЦЕ підприємство
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28.06.2024 20:24 Ответить
А вы еще энергетиков мобилизуйте, тогда и работающие установки остановятся.
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28.06.2024 20:10 Ответить
ЗеМародери такі ЗеМародери 😁
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28.06.2024 20:12 Ответить
Хрень якусь американці дали, її не перепродаси, у себе вдома не поставиш та й по запчастинах не вийде. Грошима висилайте, зовсім оборзели, буржуї!

А ви, пилять, що вуха розставили?! Пістуйте воювати, обов'язок свій захищати, поки ми тут державу з колін піднімаємо
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28.06.2024 20:20 Ответить
Слухайте.... а нащо в Африку літати?...
Кажете, що "не продасте"...
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28.06.2024 20:41 Ответить
Краще б грошима дали, то за три місяці відзвітували б, що все чікі-пікі. )
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28.06.2024 20:28 Ответить
зайве підтвердження того, що ця зелена влада, та полчища місцеви чиновників ні на що не здатні трутні.
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28.06.2024 20:28 Ответить
Ну, у нас же не 96 потужних манагерів, а усього 5-6, шо за кіпіш?
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28.06.2024 20:40 Ответить
Укренерго заборонено мати власну генерацію, а міненерго взагалі хер пойми чим мають займатися.
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28.06.2024 21:49 Ответить
Безрукі і безголові тупаки. Їм дають все готове, а вони тупо нічого не можуть. Для чого такій владі платити зарплату?
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28.06.2024 21:43 Ответить
Вони не тупаки, вони шкідники.
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28.06.2024 22:24 Ответить
Ховають не тільки ці генератори, але **********. Якщо не позолотять ручку, то і в дальньому кутку і горітимуть все добро.
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28.06.2024 22:10 Ответить
ОПа все робить чітко за планом.
Які генератори, яка електроенергія?
Населення має максимально страждати, щоб швидше схилилось до "мирних ініціатив" *****-єрмака- зеленського.
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28.06.2024 22:23 Ответить
ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state

@OdesaTatiana

·

https://x.com/OdesaTatiana/status/1806641559154102775 8 ч

Нам що Байден що Трамп однаково. Нам страшні українськи гніди!
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28.06.2024 22:43 Ответить
Детек фореве.
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28.06.2024 23:53 Ответить
Вот была тут статья, что чинуши себе премии добавляют, из тех денег что на проэкты реконструкции! Вот потому так всё буксует , им не до людей, они себе достаток оформляют
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29.06.2024 00:37 Ответить
Навіщо їх підключати!? Адже можна продати вигідно!
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29.06.2024 01:00 Ответить
Давайте порахуємо 55 МВт х 96 = 5280 МВт = 5,2 ГВт Що там клован трендів про 1 ГВт до зими?

Хто такий Герман Галущенко? - юрист, який в енергетиці не розуміє нічого. Хто у нього в радниках? - Юрій Бойко (ОПЖЗ, котрий не сидить у буцегарні, тільки тому, що частина матеріалів по корупційній схемі закупівлі бурових вишок залишилася у окупованому Криму).
Зрада на самому верху.
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29.06.2024 07:19 Ответить
Вы, дети мои, НИХХХ_Е_Е_Е_РА не понимаете в специфике государственной и муниципальной деятельности....
Вы представляете себе, какой пи-и-и-и-иды получит тот, кто ткнёт пальцем в карту и скажет "Здесь!" если в неё после размещения прилетит? Да он просто сядет! Не говоря уже о том, что его зае...ут вопросами "А почему в Урюпинске а не у нас? За взятку, ****????"
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29.06.2024 09:54 Ответить
 
 