Тільки 1 з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко
Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена.
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Попенко.
За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.
"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена.
І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", - підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг.
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От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
Але, його ще потрібно продати Фірташу, Новинському та Ахметова.
То мабуть у того шарікова на каналі надивився
НЕБАЧЕНОГО РОЗКВІТУ КОРУПЦІЇ!
Трясця вашій матері!
тож якось не доречно
95 вже продали в Африку та палестину
а одну ще два роки будуть погоджувати з єрмаком
Ось Трипільська ТЕС, ото була тема...крали, крали і всім хватало.
Але далі прочитав повне слово, - "Укравтодор". Хто такий Тодор?
Ось цю ділянку робило ось https://glavcom.ua/publications/koroli-asfaltu-chyji-firmi-vigravali-golovni-dorozhni-tenderi-u-2017-roci-523307.html ЦЕ підприємство
А ви, пилять, що вуха розставили?! Пістуйте воювати, обов'язок свій захищати, поки ми тут державу з колін піднімаємо
Кажете, що "не продасте"...
Які генератори, яка електроенергія?
Населення має максимально страждати, щоб швидше схилилось до "мирних ініціатив" *****-єрмака- зеленського.
@OdesaTatiana
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https://x.com/OdesaTatiana/status/1806641559154102775 8 ч
Нам що Байден що Трамп однаково. Нам страшні українськи гніди!
Хто такий Герман Галущенко? - юрист, який в енергетиці не розуміє нічого. Хто у нього в радниках? - Юрій Бойко (ОПЖЗ, котрий не сидить у буцегарні, тільки тому, що частина матеріалів по корупційній схемі закупівлі бурових вишок залишилася у окупованому Криму).
Зрада на самому верху.
Вы представляете себе, какой пи-и-и-и-иды получит тот, кто ткнёт пальцем в карту и скажет "Здесь!" если в неё после размещения прилетит? Да он просто сядет! Не говоря уже о том, что его зае...ут вопросами "А почему в Урюпинске а не у нас? За взятку, ****????"