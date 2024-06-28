УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини
11 473 58

Тільки 1 з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг Попенко

енергетичні установки від USAID для України

Агенція USAID передала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, однак тільки одна з них була встановлена.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Дай Боже, щоб наша влада на всіх рівнях, на місцевому, державному, також на рівнях державних та напівдержавних підприємств хоча б під'єднала ті потужності, які ми вже маємо. Маю на увазі установки, які нам передала агенція USAID, а це 96 установок. А ще те, що нам передали окремо наші американські партери для Енергоатому – установка на 28 МВт. Можливо, це буде інсайдом, я хочу сказати, що практично всі установки, які нам передала агенція USAID, це 96 установок на 55 МВт для 32 міст та трьох університетів, то з них практично ні одна не встановлена. Наскільки я знаю, встановили тільки в Житомирі", - зазначив Попенко.

За його словами, те, що нам передають американські партнери USAID, Міненерго відмовляється фінансувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС, - Кудрицький

"Так відбулося з однією з ТЕЦ, коли вони подали заявку, розробили документи, повністю весь пакет на встановлення газопоршневої установки на 50 МВт, а міністерство сказало, що не дасть під це гроші. Така сама ситуація на місцевому рівні, коли у місцевої влади не вистачає грошей, розуму, людей, Бог його знає, що їм там не вистачає, але жодна з тих установок, окрім Житомира, не була встановлена.

І сама знаменита на 28 МВт газопоршнева установка, яку подарували Енергоатому, яка півтора року вже перебуває в Україні, але ми не можемо досі під'єднати її до мереж. Вже і Галущенко звітував на засіданні комітету Верховної Ради, що вона встановлена, але, як з'ясувалося, ні", - підкреслив голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Автор: 

енергетика (2611) USAID (213) Міненерго (1410)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
А *****, якщо можна тарифи підняти і ще клянчити 1,5 млд євро?
показати весь коментар
28.06.2024 19:19
+25
А навіщо їх встановлювати, коли можна просто кошмарити людей виключаючи рубильник, навіть уночі, коли вживання електроенергії мінімальне? І так, воно ж безкоштовне, звідки відкати брати?
От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
показати весь коментар
28.06.2024 19:21
+25
У цієї влади розуму хватає тільки красти і плювати на людей. Такої злодійської влади на моєї пам'яті ще не було.
показати весь коментар
28.06.2024 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1 гига
показати весь коментар
28.06.2024 19:17 Відповісти
А *****, якщо можна тарифи підняти і ще клянчити 1,5 млд євро?
показати весь коментар
28.06.2024 19:19 Відповісти
А установки перепродати
показати весь коментар
28.06.2024 19:20 Відповісти
так і було задумано
показати весь коментар
28.06.2024 19:55 Відповісти
яке млядство !
показати весь коментар
28.06.2024 22:26 Відповісти
А навіщо їх встановлювати, коли можна просто кошмарити людей виключаючи рубильник, навіть уночі, коли вживання електроенергії мінімальне? І так, воно ж безкоштовне, звідки відкати брати?
От якщо би грошима дали, тоді так, відразу би заворушилися.
показати весь коментар
28.06.2024 19:21 Відповісти
Всі інші зелупи ******** й перепродали?
показати весь коментар
28.06.2024 19:22 Відповісти
Обіцяний "гігават Зеленського".
Але, його ще потрібно продати Фірташу, Новинському та Ахметова.
показати весь коментар
28.06.2024 19:23 Відповісти
У цієї влади розуму хватає тільки красти і плювати на людей. Такої злодійської влади на моєї пам'яті ще не було.
показати весь коментар
28.06.2024 19:26 Відповісти
Вона почалася с 1917 року.
показати весь коментар
28.06.2024 19:30 Відповісти
С 17- го в ***********.
показати весь коментар
28.06.2024 20:36 Відповісти
Бо ще не вирішили, який відкат з виділених грошей за установку мають прописати в кошторисі, шоб себе не обідити
показати весь коментар
28.06.2024 19:26 Відповісти
Це б було благо для людей, а навіщо це крадіям і баригам?
показати весь коментар
28.06.2024 19:31 Відповісти
Бо ще не завершився конкурс "царських сел", де будуть встановлені ці установки.
показати весь коментар
28.06.2024 19:34 Відповісти
це все Порох!..
показати весь коментар
28.06.2024 19:34 Відповісти
Не кажіть...
показати весь коментар
28.06.2024 19:38 Відповісти
Так на огорожі прочитав..
показати весь коментар
28.06.2024 19:51 Відповісти
"Ваш Порох хотєл нас усєх продать у Мінску". А ще "при Порохє мой знакомий, шо на тєпловозє робить, соляру крав, а при Зєлєнском не краде, значить Вовка бореться з корупцієй". - таке ще рік тому казав один мій "зебільний" знайомий. Зараз мовчить, бо єдине, що його хвилює це як відпєтлять від тцк.
показати весь коментар
28.06.2024 19:56 Відповісти
Так то ще не він сам крав ту соляру, а "нібито" його знайомий...
То мабуть у того шарікова на каналі надивився
показати весь коментар
28.06.2024 20:02 Відповісти
Ну але теж відвожу увагу цими жартами від головного!
НЕБАЧЕНОГО РОЗКВІТУ КОРУПЦІЇ!
показати весь коментар
28.06.2024 20:06 Відповісти
Саме головне шо ХВірташа облгази повернули. А установки ці встановили там де нАдА, і це не вАше дЄло, ссуки!
показати весь коментар
28.06.2024 19:37 Відповісти
І Новицькому ліцензії на газовидобування санкції зняли!! Корупціонери завзято та невгамоно борються з корупцією!!))
показати весь коментар
28.06.2024 19:41 Відповісти
Це не бабло під асфальт закатувати,мабуть бабло не зкомуніздиш!!))
показати весь коментар
28.06.2024 19:38 Відповісти
Покращення для людей не входить в плани цієї влади.Очікувати від зрадників дива можуть тільки дебіли секти 73%
показати весь коментар
28.06.2024 19:39 Відповісти
Ну що - поржали, зебобіки?

Трясця вашій матері!
показати весь коментар
28.06.2024 19:41 Відповісти
Мама одного зебобіка (з яким знайомий) порохоботка..
тож якось не доречно
показати весь коментар
28.06.2024 20:08 Відповісти
Ва всьом вінават Парашенка , еслі би он січас бил так вабщє іх нам нє далі ((
показати весь коментар
28.06.2024 21:24 Відповісти
Дивно що Трамп коли казав що Байден винен у війні, не звинуватив Порошенко в тому, що Байден став президентом США....
показати весь коментар
28.06.2024 21:31 Відповісти
Не підказав єрмак ((
показати весь коментар
28.06.2024 21:40 Відповісти
ККД з відбором тепла до 90%,нахер воно таке економне потрібне
показати весь коментар
28.06.2024 19:41 Відповісти
Україні не вистачає жорсткої влади та таких самих законів, щоб усі, хто причетний до розкрадання, не виконання поставлених завдань, були як мінімум у в'язницях, років так, на 20 у кращому разі. Але хіба ті, хто сидять у Раді, підуть самі проти себе? А це зелена більшість...
показати весь коментар
28.06.2024 19:42 Відповісти
мабудь
95 вже продали в Африку та палестину
а одну ще два роки будуть погоджувати з єрмаком
показати весь коментар
28.06.2024 19:42 Відповісти
А ясно, 🤡 чекають поки про ці установки забудуть і потім виставлять їх як власну особисту благодійність для народу.
показати весь коментар
28.06.2024 19:48 Відповісти
Не ставляють, бо яка користь рядовому чиновнику від них? На них же нічого не вкрадеш, даже розхід газу порахований до кубометра.
Ось Трипільська ТЕС, ото була тема...крали, крали і всім хватало.
показати весь коментар
28.06.2024 19:53 Відповісти
Персонал 1 сторож ,це ж ******* без директора и бухгалтерії,таке в роботу не можно допускати
показати весь коментар
28.06.2024 19:56 Відповісти
******* міністерство енергетики. шмигаль одобряє.
показати весь коментар
28.06.2024 19:54 Відповісти
показати весь коментар
28.06.2024 20:00 Відповісти
Читаю на бігборді "Украв..." Ти диви, думаю, - чесно признався хтось, що краде.
Але далі прочитав повне слово, - "Укравтодор". Хто такий Тодор?
показати весь коментар
28.06.2024 20:21 Відповісти
Покопав.. і накопав, що в принципі й знав... програму будівництва Зе собі приписав і очолив, бо вона почалась ще до нього...
Ось цю ділянку робило ось https://glavcom.ua/publications/koroli-asfaltu-chyji-firmi-vigravali-golovni-dorozhni-tenderi-u-2017-roci-523307.html ЦЕ підприємство
показати весь коментар
28.06.2024 20:24 Відповісти
А вы еще энергетиков мобилизуйте, тогда и работающие установки остановятся.
показати весь коментар
28.06.2024 20:10 Відповісти
ЗеМародери такі ЗеМародери 😁
показати весь коментар
28.06.2024 20:12 Відповісти
Хрень якусь американці дали, її не перепродаси, у себе вдома не поставиш та й по запчастинах не вийде. Грошима висилайте, зовсім оборзели, буржуї!

А ви, пилять, що вуха розставили?! Пістуйте воювати, обов'язок свій захищати, поки ми тут державу з колін піднімаємо
показати весь коментар
28.06.2024 20:20 Відповісти
Слухайте.... а нащо в Африку літати?...
Кажете, що "не продасте"...
показати весь коментар
28.06.2024 20:41 Відповісти
Краще б грошима дали, то за три місяці відзвітували б, що все чікі-пікі. )
показати весь коментар
28.06.2024 20:28 Відповісти
зайве підтвердження того, що ця зелена влада, та полчища місцеви чиновників ні на що не здатні трутні.
показати весь коментар
28.06.2024 20:28 Відповісти
Ну, у нас же не 96 потужних манагерів, а усього 5-6, шо за кіпіш?
показати весь коментар
28.06.2024 20:40 Відповісти
Укренерго заборонено мати власну генерацію, а міненерго взагалі хер пойми чим мають займатися.
показати весь коментар
28.06.2024 21:49 Відповісти
Безрукі і безголові тупаки. Їм дають все готове, а вони тупо нічого не можуть. Для чого такій владі платити зарплату?
показати весь коментар
28.06.2024 21:43 Відповісти
Вони не тупаки, вони шкідники.
показати весь коментар
28.06.2024 22:24 Відповісти
Ховають не тільки ці генератори, але **********. Якщо не позолотять ручку, то і в дальньому кутку і горітимуть все добро.
показати весь коментар
28.06.2024 22:10 Відповісти
ОПа все робить чітко за планом.
Які генератори, яка електроенергія?
Населення має максимально страждати, щоб швидше схилилось до "мирних ініціатив" *****-єрмака- зеленського.
показати весь коментар
28.06.2024 22:23 Відповісти
ꑭМАЙДАНбандерівка!Russiait's terrorist state

@OdesaTatiana

·

https://x.com/OdesaTatiana/status/1806641559154102775 8 ч

Нам що Байден що Трамп однаково. Нам страшні українськи гніди!
показати весь коментар
28.06.2024 22:43 Відповісти
Детек фореве.
показати весь коментар
28.06.2024 23:53 Відповісти
Вот была тут статья, что чинуши себе премии добавляют, из тех денег что на проэкты реконструкции! Вот потому так всё буксует , им не до людей, они себе достаток оформляют
показати весь коментар
29.06.2024 00:37 Відповісти
Навіщо їх підключати!? Адже можна продати вигідно!
показати весь коментар
29.06.2024 01:00 Відповісти
Давайте порахуємо 55 МВт х 96 = 5280 МВт = 5,2 ГВт Що там клован трендів про 1 ГВт до зими?

Хто такий Герман Галущенко? - юрист, який в енергетиці не розуміє нічого. Хто у нього в радниках? - Юрій Бойко (ОПЖЗ, котрий не сидить у буцегарні, тільки тому, що частина матеріалів по корупційній схемі закупівлі бурових вишок залишилася у окупованому Криму).
Зрада на самому верху.
показати весь коментар
29.06.2024 07:19 Відповісти
Вы, дети мои, НИХХХ_Е_Е_Е_РА не понимаете в специфике государственной и муниципальной деятельности....
Вы представляете себе, какой пи-и-и-и-иды получит тот, кто ткнёт пальцем в карту и скажет "Здесь!" если в неё после размещения прилетит? Да он просто сядет! Не говоря уже о том, что его зае...ут вопросами "А почему в Урюпинске а не у нас? За взятку, ****????"
показати весь коментар
29.06.2024 09:54 Відповісти
 
 