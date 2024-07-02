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Уряд Шмигаля зупинив створення унікального захисту енергетики від ракет, - ЗМІ

шмигаль

В Україні прийнята програма будівництва багаторівневого захисту навколо об'єктів енергетики. Але через бездіяльність уряду Дениса Шмигаля її реалізація зірвана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви представників компаній-підрядників, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перший рівень захисту передбачає спорудження габіонів та біг-бегів. Як відомо, сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень - це захист від дронів та "Шахедів". Йдеться про бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі "Укренерго" з березня 2023 року. Під захистом мають бути 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень - захист від ракет. Мета - захистити 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях. Тут працюють з "Укренерго", яке формує завдання на проєктування та будівництво.

Під час проєктування використовуються вихідні дані від Генштабу, також - настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання в Британії за нормативами та стандартами Британії та США.

Також читайте: Міненерго доручили регулярно проводити брифінги про стан енергосистеми, - Шмигаль

Представники компаній-підрядників вважають, що відповідальність за зупинку будівництва третього рівня захисту енергетичних обʼєктів несе особисто очільник Кабміну Денис Шмигаль, й стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення Бюро економічної безпеки та Державній аудиторській службі перевірити ціни і будівництво захисту енергетичних обʼєктів саме після критики дій уряду у квітні цього року. Саме тоді бізнес вперше публічно заговорив про велику заборгованість перед підрядниками за роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Автор: 

енергетика (2613) Шмигаль Денис (4640)


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Топ коментарі
+31
Гниди зелені
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02.07.2024 18:45 Відповісти
+25
Зебобіки, радійте... Ваші при владі, усе вам та для вас.
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02.07.2024 18:44 Відповісти
+19
Цікаво подивитися кінцевих бенефіціарів цих підрядників....
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02.07.2024 18:50 Відповісти
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Зебобіки, радійте... Ваші при владі, усе вам та для вас.
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02.07.2024 18:44 Відповісти
Вони повтікали та жебракують по європам.
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02.07.2024 23:01 Відповісти
Твій лозунг ~ докРадемо те, що не встиг вкрасти кубраков ?
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03.07.2024 00:17 Відповісти
Кубракова звільнили, а НЕ відкрили кримінальну справу

как-то так
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03.07.2024 02:40 Відповісти
Притягнуть до відповідальності і Кубракова 100% бо вже взялись за Голіка та Тимошенка..
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03.07.2024 10:40 Відповісти
нас чекають нєзабвєнні пригоди взимку,
згадувати будемо все життя

ті, хто виживе в "блокадному Києві", навесні звернуть ЗЄльоним шию

.
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03.07.2024 02:38 Відповісти
Гниди зелені
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02.07.2024 18:45 Відповісти
так то воно так...але ХЗ в скільки разів там може бути переплата..як сьогодні при відновленні а вчора на "великому крадівництві"
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02.07.2024 19:23 Відповісти
безпека НЕ знає переплат, це не асвальт класти
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03.07.2024 02:42 Відповісти
В Україні прийнята програма будівництва багаторівневого захисту навколо об'єктів енергетики.
========

Я перепрошую, а той трирівневий захист, на який мільярди дали і який був "мамою присягаюся і зуб даю", за якою програмою побудовано? І на скільки гривень він себе виправдав?

Будувати багатомільйонний захист, а потім після влучання розвести руками "ну не шмагла" - це не те, що крутіше доріг буде, це за рентабельністю постачання героїну в рази перевищує
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02.07.2024 18:46 Відповісти
Дещо дійсно побудовано і навіть під землю трансформатори ховають
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02.07.2024 22:36 Відповісти
дороги важніше,вкрасти більше можна
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02.07.2024 18:47 Відповісти
2,5 млрд на ремонт доріг провала, в прифронтових регіонах - щоб не провалювався
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03.07.2024 02:43 Відповісти
А ахмєтка-гудок не повинен вкладатись в будівництво?
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02.07.2024 18:47 Відповісти
Ще скажи що Кучма, з своїм виводком "крєпкіх хозяйствєніков", що зорікрали країну і армію, повинні за щось відповідати...
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02.07.2024 21:22 Відповісти
Рінат Леонідович налоги платив на безпеку Держави, у т.ч. на ППО, але якась курва замість ППО поклала асвальт
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03.07.2024 02:46 Відповісти
Ну звучить кАньєшно убЄдітьЄльно. А хто б тоді тобі продав те ППО по типу Петріота? А на розробку власного треба дуже багато часу. Ми ж 33 роки олігархів вирощували, а не про державу дбали, дружили з кацапами, газ у них за 500 баксів купляли в той час коли німці за 200 купляли, брали в борг гроші в МВФ та цими грошима кацапам за газ платили, а свою державу в борги заганяли. Та багато чого робили, а ти тут асХВальт тільки згадав...
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03.07.2024 07:20 Відповісти
Еще в 2023 году власти отчитывались об абсолютной готовности к атакам и трехуровневой защите энергетической инфраструктуры Украины. Но только за месяц мы потеряли около 80% тепловой генерации, в частности, из-за уничтожения одних из крупнейших теплоэлектростанций - Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской области... На все это выделили (и разворовали) миллиарды гривен как из государственного бюджета, так и из фондов зарубежных доноров.
https://antikor.com.ua/ru/articles/696817-objekty_energetiki_pod_udarami_rashistov_denjgi_vlohili_zashchitu_prezentovali_no_estj_li_effektivnostj
https://antikor.com.ua/ru/articles/696817-objekty_energetiki_pod_udarami_rashistov_denjgi_vlohili_zashchitu_prezentovali_no_estj_li_effektivnostj
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02.07.2024 18:49 Відповісти
пілять, ще одна жертва єдиного марахфону... Виділили зовсім не означає, що ЗАПЛАТИЛИ, дурню! Платежі ЗУПИНЕНО! А тому кацапи безперешкодно добивають залишки нашої енергетики, поки зелена шваль ті гроші по кишенях не порозпихає.
До речі, гроші навіть не наші, а іноземних платників податків.
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02.07.2024 19:47 Відповісти
Зебил, это ты жертва аборта, а не я говномарафета, котрый я не смотрел ни 1 минуты. Полмиллиарда долларов УКРАДЕНО на этом, на чём погорел в т.ч. бравый пуштун, а ты всё зебильную куйню смотришь и пишешь.
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02.07.2024 21:07 Відповісти
Придурку, мова не про пуштуна чи шмигаля, а про тих, хто бетон колотить і ями риє. Мова про те, ідіоте, що тим, хто працює, а йому тупо не платять, а тому роботи зупинились. Але ж на єдиному марахфоні тобі про таке таки не розказують.
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03.07.2024 07:41 Відповісти
Идиот- да заткнись ты уже, недоделанный.
Мова про тех, кто деньги киздит, а свой бетон закачай себе в дупу.
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03.07.2024 12:55 Відповісти
Одними з найбільших вони були мабуть тільки на папері. До 2022 р. була відкритою інформація про непрацюючі (законсервовані) блоки. Також погугліть про відмивання коштів Центренерго............
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02.07.2024 23:39 Відповісти
Я здесь написал о том, что изложено в статье, на которую дана ссылка, а не о том, что было в 2022 г. В т.ч. о 3-х типах "защит" объектов энергетики, на которых пилили гроши.
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03.07.2024 06:20 Відповісти
Цікаво подивитися кінцевих бенефіціарів цих підрядників....
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02.07.2024 18:50 Відповісти
мабуть, це один з небагатьох коментарів людини, що прочитала та зрозуміла прочитане
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02.07.2024 18:54 Відповісти
Тут і дурному зрозуміло, що підрядники хочуть якомога більше накрасти, тоиу вирішили в кацапському дусі все спихнути на владу. "Мудрий" наріт схаває як завжди.
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02.07.2024 19:08 Відповісти
Точно, мудрий наріт хаває зелене лайно, а тому шмигалі можуть красти і нищити країну безперешкодно.
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02.07.2024 19:44 Відповісти
погано, що наріт зрадойобить в одній новині вже і від того, і від протилежного
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03.07.2024 09:55 Відповісти
Уряд Шмигаля? 🤣
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02.07.2024 18:51 Відповісти
Виникає запитання: а хто таке шмигаль, правда ж? Ну чомусь відразу дЄрмак якийсь вигулькує...
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02.07.2024 19:48 Відповісти
така собі срань зелена...
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03.07.2024 05:45 Відповісти
цікаво як захистити від влучання ракетами та скільки коштують такі споруди
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02.07.2024 18:52 Відповісти
ніяк. Це розвод для лохів. Бо найкращій захист для ПС - це щоб ракети не летіли. Або будувати підстанції під землею.
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02.07.2024 20:23 Відповісти
пуштуна запросили?
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02.07.2024 18:52 Відповісти
Ничего личного Ахметовская шавка для хозяина делает деньги приносит в пасти чем дороже электрика для народа тем богаче Ахмет еще пару замков купит а Вы терпите терпилы керивництво в теме рука руку моет
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02.07.2024 18:55 Відповісти
У Шмигаля закончились гроши!!!! Пусть обратится к другу - Вове Зелёному. Тот наворовал достаточно.
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02.07.2024 18:59 Відповісти
А кто Шмыгаля призначив? Зеленский!
Все призначення Зеленського били направлені на знищення Украйни и громадян.
Гончарук, Баканов, Резников, Ермак, Шмигаль что они мають общего с Україною?
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02.07.2024 19:01 Відповісти
Не твого ума діло, кацапе. Нудить вже від вас ботів півнячих
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02.07.2024 19:05 Відповісти
ти би знав як всіх від тебе нудить...
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02.07.2024 19:12 Відповісти
Чємодан, вокзал, расія
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02.07.2024 19:38 Відповісти
валіза то, митрік, валіза!
панчохи не забудь як тікати будеш...
і да красноперий прапор не забудь з собою забрати....
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02.07.2024 19:44 Відповісти
Єго лєбєдіная пєсня....
а я думав, що дно вже пройдено?!
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02.07.2024 19:05 Відповісти
зеленим гнидам всерівно вони просто мерзотники і цим все сказано
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02.07.2024 19:16 Відповісти
Шмигаль чи Єрмак ?
То чому ми маємо платити за світло шалені гроші і сидіти половину доби без електрики, якщо вже знайдена винна особа ?
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02.07.2024 19:22 Відповісти
Шмигаль чи Єрмак?
тей щє криворогатий кисель...
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02.07.2024 19:26 Відповісти
👌
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02.07.2024 19:29 Відповісти
Маю деякі запитання як вони хочуть високовольтну підстанцію 330 чи 750 закрити від півтонної ракети... просто накрити бетоном не вийде... треба під землю ховати або укриття з насипом... охолодження...

А що в цьому поганого він зробив, з огляду на якість попередніх робіт?
"й стверджують, що він повністю зупинив всі платежі і дав доручення Бюро економічної безпеки та Державній аудиторській службі перевірити ціни і будівництво захисту енергетичних обʼєктів "
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02.07.2024 19:23 Відповісти
Отож, наводить на думки шо це просто піздьож. Або невидима єнергетична сфера
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02.07.2024 19:52 Відповісти
якщо в державі влада не дбає про захист народу ,котрий її обрав від рашистського лютого кровожадного ворога ,та не дюає про захист інфраструктури держави , то така влада є диверсанти ворога,котрі є співучасниками і вбивства українців і співучасниками руйнівнування інфраструктури держави...
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02.07.2024 19:27 Відповісти
Андрій Борисович,а де 1,5 млрд. грн.,які того року виділяли на цю "найвеличнішу","найпотужнішу" програму захисту енергетики?5-ть "найефективніших" менеджерів встигли перетравити 1,5 млрд. гривень,не злиплось в попі,розстройства шлунка в Ростіка Шурми не сталось?P.S.переживаєм дуже за здоров'я 5-ти "найефективніших",а то вдруг випадково до суда не дотягнуть,після зміни влади
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02.07.2024 19:32 Відповісти
Пропоную шмигаля розстріляти за саботаж.Це через нього Україна без електроенергії,так і Найєм говорив.
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02.07.2024 19:32 Відповісти
Шмигаль - це Ахметов. А Ахметов - це святе
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02.07.2024 19:49 Відповісти
еге ж, тільки ДТЕК Ахметова знищений практично під фундамент
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03.07.2024 02:48 Відповісти
Припиніть ви нарешті, про оті дикі розстріли!!
Просто повісити, отог у штанях оливкових, на ліхтарю, навпроти Будинку Уряду, щоб і у ВРУ, і в адміністрації ОПУ, усі держслужбовці, аж до держСекретарів, ВКЛЮЧНО, могли спокійно побачити, свої перспективи за наслідки прийняття ними, для «нужних, сірих заробітчан, рішень», і це буде стосуватися, будь яких посадовців, як з урядового кварталу, так з ЦОВВ!!
Можливо, хоть замисляться, оті бідолахи заброньовані у штанях, за спинами жінок…
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02.07.2024 19:50 Відповісти
хлопці, ну шо ви відтак зразу з козирів?
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02.07.2024 19:34 Відповісти
Цікаво, якби Максима Шкіля, власника "Автостради" і постійного вже письменника цих творів не відсунули б від тих, добрих підрядів, які в нього були раніше, став би він займатися такою нісенітницею?
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02.07.2024 19:44 Відповісти
Чому вимикають електрику? А тому, що Ахметову і Зєленському треба вкрасти наші гроші! Україна торгує електрикою в Європу! А тут нехай люди платять вдесятеро дорожчі тарифи(Юля каже, що кіловат має коштувати гривню по ринкових цінах)
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02.07.2024 19:47 Відповісти
Іван, перестань слухати Юлю - дебілом помреш. Саме через таких популістів, як Юля, Зєля та їх виборці, ми зараз у глибокій дупі. Нема у тебе вже енергетики і не буде ще роки 2-3 після припинення обстрілів. І тариф буде ще набагато вищий.
Ось сайт, де видно усі перетоки в енергосистемі:
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=02.07.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
Знайди там сам, без баби Юлі "продаж" електроенергії у Європу. Хоча б один невеличкий за попередні 2 місяці. Спробуй. Якщо ти береш у Словакії, Молдови, Угорщини 1500МВт, а у той же час постачаєш 300 МВт до Румунії, то це не є продажем - це транзит. І до України ця електроенергія не має жодного стосунку. Ми зараз беремо у Європи стільки, скільки дозволяє мережа, а це не так багато.
Скажу більше, якщо ***** вдарить по підстанціям біля АЕС (а я майже впевнений, що він це зробить взимку), то "зависокі" тарифи здадуться тобі квіточками. Треба готуватися до зими без світла, тому що влада самоусунулася від вирішення проблем.
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02.07.2024 21:57 Відповісти
Тобто Юля уінуатая. Все зрозуміло
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02.07.2024 23:39 Відповісти
А що заважає вдарити по ОРУ Курської та ВОронезької АЕС в такому випадку? По самій станції ударів нема. А ОРУ - то таке........
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02.07.2024 23:42 Відповісти


жЮлєбнутий Ванька
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03.07.2024 02:50 Відповісти
Нууу... По чотири години без телемарафону!
Так і в голові може розвиднітись!
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02.07.2024 19:49 Відповісти
"И это хорошо !
И это правильно !"
М.С.Горбачьов
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03.07.2024 02:51 Відповісти
Де ті тутешні любителі коліна прострілювати і розстрілювати на місці? Аууу, фассс
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02.07.2024 19:51 Відповісти
Співчуваю. Зараз хош виділяй кошти на якусь оборону, хош не виділяй - нічого не зроблять, а кошти освоять. Причому кошти освоюються на етапі проектування - яке в наших совєцького образца проектних інститутах може тривати роками
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02.07.2024 20:00 Відповісти
Ким прийнята в Україні та програма захисту? Повноваження приймати такі державні програми має тільки уряд ахмєтшмигла.
Виходить шмигло сам саботував реалізацію своєї програми в інтересах ворога на шкоду інтересам України.
В Україні виконавча влада, яка постійно формується незмінною ворожою 5-ю колоною, працювала і досі працює в інтересах московського ворога за весь час незалежності України.
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02.07.2024 20:04 Відповісти
Це не вперше. Ми ж пам'ятаємо, що "нам свадєбних мавіков нінада"
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02.07.2024 20:06 Відповісти
Шмигаль без директиви з ОПи і не пукне. І тим паче не плюнув би на рішення щось будувати. Бо вилетів би миттєво. І не в якусь країну послом. А тепер ледве знайшли на кого повісити відсутність трирівневого захисту, на побудову якого освоїли майже 10 млрд. Про що браво відзвітували. Тепер Шмигаль стає цапом відбивайлом. Не Єрмак же!
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02.07.2024 20:07 Відповісти
Ахметовский выкормыш! Ему кацапня милее, как и его руководителю.
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02.07.2024 20:17 Відповісти
у мене до хати теж муха залетіла і шмигала і шмигала,
всією родиною полювали - онук таки її забив.,,,
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02.07.2024 20:39 Відповісти
Найгірший президент, найгірший прем'єр, найгірший уряд.
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02.07.2024 20:56 Відповісти
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02.07.2024 21:15 Відповісти
Бажано щоб ще залишились гроші на ПРО
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02.07.2024 21:19 Відповісти
Уряд? Шмигаль? Солл- сентер... Кіля, де ти? Е-робота!
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02.07.2024 21:28 Відповісти
Людожери. Я вже почав вірити в рептілоідів. Мабуть то вони. Холоднокровні та без сердця.
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02.07.2024 22:18 Відповісти
У них тепло серця тільки для своїх.
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02.07.2024 23:28 Відповісти
Це не уряд шмигаля, а уряд ригівських комсомольців, що зайшов під ширмою 95 кварталу
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02.07.2024 22:22 Відповісти
...треба точно дослідити і може почати кастрацію ?
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02.07.2024 22:23 Відповісти
Шмигаль не українець. Не слов'янин. Не патріот. Не порядна людина.
Це лялька Ахметова, якої в управлінні країною бути не повинно.
Хочеться побажати Щмигалеві не кулю в лоб, а Джавелін у лімузин.
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02.07.2024 22:28 Відповісти
....і доручить дєвушкє Порткова проводити аудит. Це щоб затягнути на роки. Проміжний зміт,катавасія з підписами про ознайомлення, підробні процентовки. До нового року не справляться. Дует нову професію освоїв-дресирувальники 73 процентів согласних.
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02.07.2024 22:28 Відповісти
Паскуда в окулярах! Дочекається свинота своєї персональної камери...
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03.07.2024 00:03 Відповісти
уряд шмигаля? - точніше і не скажеш.
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03.07.2024 05:57 Відповісти
Шмигаль блокував дрони мавік, щоб не завозили в Україну, про що там далі можна казати? Зезраднику параша підібрала якісну команду.
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03.07.2024 06:51 Відповісти
Підорів у вулик до крокодилів
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03.07.2024 09:35 Відповісти
Замечательный пример!
Поскольку правыми могут быть как те, так и другие, а информации достоверной про ситуацию нет - каждый строчит выводы исходя не из реальности (которую не знает), а из своего мнения какая она должна быть....
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03.07.2024 09:48 Відповісти
ермаки зеленский переводят стрелки
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03.07.2024 10:40 Відповісти
Многоступенева москітна сітка🤮🤮🤮😭😭😂
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03.07.2024 12:01 Відповісти
ахаха))) тобто тепер у всьому буде винен уряд шмигаля а наш бубочка як був найшашличніший так ним і залишиться)))
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03.07.2024 18:01 Відповісти
 
 