УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10731 відвідувач онлайн
Новини
742 16

Міненерго доручили регулярно проводити брифінги про стан енергосистеми, - Шмигаль

Міненерго доручили регулярно проводити брифінги щодо стану енергосистеми

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики регулярно проводити брифінги про стан енергосистеми України.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу. Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - пояснив прем'єр.

"Щоб унеможливити подальші маніпуляції та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання", - додав Шмигаль.

Також читайте: Україна та ЄС планують продовжити дію "транспортного безвізу" до кінця червня 2025 року

Автор: 

енергетика (2601) Шмигаль Денис (4608) Міненерго (1407)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Треба негайно створити агенство з бріфінгів чоловік на 500.
показати весь коментар
18.06.2024 17:26
+5
Уже давно. Там стільки цих комітетів. Комітет комітету з управління комітету розподілу через обласні комітети коштів на райони. Усі заброньовані, на окладі, ранньою пенсією, доступом до розпилу і хитровиєпаними мордами
показати весь коментар
18.06.2024 17:29
+5
все що завгодно !
хай "бриффинги, миттинги... петтнги, наконец !"
коли світло буде сук.... !!!

просрали 2,5 роки агреії !
показати весь коментар
18.06.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба негайно створити агенство з бріфінгів чоловік на 500.
показати весь коментар
18.06.2024 17:26 Відповісти
Уже давно. Там стільки цих комітетів. Комітет комітету з управління комітету розподілу через обласні комітети коштів на райони. Усі заброньовані, на окладі, ранньою пенсією, доступом до розпилу і хитровиєпаними мордами
показати весь коментар
18.06.2024 17:29 Відповісти
І забронювати, отих убогих…, як і на лохомарафоні….
показати весь коментар
18.06.2024 17:44 Відповісти
Державну стратегічно потужну агенцію!
показати весь коментар
18.06.2024 18:33 Відповісти
тобто, кожного дня, на нас чекає, діжка гімна тупих говорючих ротів від зе!шобли?
бездарний серіал, що не має кінця.....
показати весь коментар
18.06.2024 17:28 Відповісти
Тепер вони плєшь проідять - будуть готувати людеи по 8грн за квт
показати весь коментар
18.06.2024 17:30 Відповісти
по 8, це до кінця цього року.
далі буде...
показати весь коментар
18.06.2024 17:36 Відповісти
По 10
показати весь коментар
18.06.2024 17:47 Відповісти
Вони зараз голову ламають, як би це їм провернути як з опаленням позаминулої зими. Опалення немає, але за нього все-одно платити потрібно
показати весь коментар
18.06.2024 17:51 Відповісти
От і все покращення. Розочку в дупу. Комусь і сподобається.
показати весь коментар
18.06.2024 17:32 Відповісти
все що завгодно !
хай "бриффинги, миттинги... петтнги, наконец !"
коли світло буде сук.... !!!

просрали 2,5 роки агреії !
показати весь коментар
18.06.2024 17:33 Відповісти
просрали 2,5 роки агресії на расслабухє !
показати весь коментар
18.06.2024 17:34 Відповісти
Брифінг:
- Що з системою?
- ДУПА!
- Що з відключеннями?
- ДУПА!
- Що з продажу електрики до Румунії?
- 300 мегават сьогодні змогли продати.
- Ну так яка ж це "ДУПА"? Все просто ЧУДОВО! Кінець Брифінгу.
показати весь коментар
18.06.2024 17:41 Відповісти
4 ГВт за вчера на румунию ушло
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=17.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
показати весь коментар
18.06.2024 19:18 Відповісти
нах кому нужны твои брифинги.он уреж лучше зарплаты у правления ******** укрэнерго вместе с быстрицким..........................получают по по 2 ляма в месяц и пох им на народ.....................****** ****.............................................................
показати весь коментар
18.06.2024 18:09 Відповісти
брифинги и симпозиуми во время войни - это самое то что необходимо для победи Украини
показати весь коментар
18.06.2024 19:12 Відповісти
 
 