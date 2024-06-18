Міненерго доручили регулярно проводити брифінги про стан енергосистеми, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики регулярно проводити брифінги про стан енергосистеми України.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз генератори стали засобами першої необхідності для людей та бізнесу. Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - пояснив прем'єр.

"Щоб унеможливити подальші маніпуляції та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання", - додав Шмигаль.

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