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Україна та ЄС планують продовжити дію "транспортного безвізу" до кінця червня 2025 року

Євросоюз

Україна та Євросоюз незабаром пролонгують дію "транспортного безвізу" на строк до кінця червня 2025 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні, 13 червня, уряд схвалив розпорядження президента Володимира Зеленського щодо визначення уповноважених осіб на підписання цієї угоди.

Так, після продовження "безвізу" водії зможуть і надалі виконувати бездозвільні двосторонні перевезення.

Також читайте: Рада ЄС вирішила почати перемовини з Україною про продовження "транспортного безвізу"

"Це потужний стимул для українських виробників. Минулого року експорт автотранспортом до Євросоюзу зріс орієнтовно на 30% порівняно з 2021 роком.

Лібералізація також пришвидшує імпорт товарів і комплектувань, потрібних вітчизняному бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Також прем’єр подякував європейським партнерам за солідарність та підтримку економічної стійкості України.

Читайте: Україна готова шукати розумні компроміси щодо продовження "транспортного безвізу" з ЄС, - Шмигаль

Автор: 

транспорт (1396) безвізовий режим (1337) Євросоюз (13440) Шмигаль Денис (4602)


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