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Украина и ЕС планируют продлить действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

Євросоюз

Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" на срок до конца июня 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 13 июня, правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения.

Так, после продления "безвиза" водители смогут и в дальнейшем выполнять безразрешительные двусторонние перевозки.

Также читайте: Совет ЕС решил начать переговоры с Украиной о продлении "транспортного безвиза"

"Это мощный стимул для украинских производителей. В прошлом году экспорт автотранспортом в Евросоюз вырос ориентировочно на 30% по сравнению с 2021 годом.

Либерализация также ускоряет импорт товаров и комплектующих, необходимых отечественному бизнесу", - отметил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил европейских партнеров за солидарность и поддержку экономической устойчивости Украины.

Читайте: Украина готова искать разумные компромиссы по продлению "транспортного безвиза" с ЕС, - Шмыгаль

Автор: 

транспорт (1758) безвизовый режим (1553) Евросоюз (17145) Шмыгаль Денис (2705)


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