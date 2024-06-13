Украина и ЕС планируют продлить действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

Украина и Евросоюз вскоре пролонгируют действие "транспортного безвиза" на срок до конца июня 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 13 июня, правительство одобрило распоряжение президента Владимира Зеленского по определению уполномоченных лиц на подписание этого соглашения.

Так, после продления "безвиза" водители смогут и в дальнейшем выполнять безразрешительные двусторонние перевозки.

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"Это мощный стимул для украинских производителей. В прошлом году экспорт автотранспортом в Евросоюз вырос ориентировочно на 30% по сравнению с 2021 годом.



Либерализация также ускоряет импорт товаров и комплектующих, необходимых отечественному бизнесу", - отметил Шмыгаль.



Также премьер поблагодарил европейских партнеров за солидарность и поддержку экономической устойчивости Украины.

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