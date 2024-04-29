Рада ЄС вирішила почати перемовини з Україною про продовження "транспортного безвізу"

Рада Європейського Союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства відновлення.

Наразі Єврокомісія пропонує продовжити угоду, тобто "транспортний безвіз", щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгувати згодом ще на пів року.

Йдеться про можливість виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

"Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку, та імпортувати необхідне нашій державі", – наголосив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом.

На початку березня Єврокомісія запропонувала внести низку змін до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою (так званий "транспортний безвіз") для продовження їх дії ще на рік. Зокрема, окремим країнам ЄС дозволять призупиняти дію цих угод.