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Минэнерго поручили регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы, - Шмыгаль

Міненерго доручили регулярно проводити брифінги щодо стану енергосистеми

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы Украины.

Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса. Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - пояснил премьер.

"Чтобы исключить дальнейшие манипуляции и ИПСО, поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах", - добавил Шмыгаль.

Также читайте: Украина и ЕС планируют продлить действие "транспортного безвиза" до конца июня 2025 года

Автор: 

энергетика (2565) Шмыгаль Денис (2710) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+11
Треба негайно створити агенство з бріфінгів чоловік на 500.
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18.06.2024 17:26
+5
Уже давно. Там стільки цих комітетів. Комітет комітету з управління комітету розподілу через обласні комітети коштів на райони. Усі заброньовані, на окладі, ранньою пенсією, доступом до розпилу і хитровиєпаними мордами
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18.06.2024 17:29
+5
все що завгодно !
хай "бриффинги, миттинги... петтнги, наконец !"
коли світло буде сук.... !!!

просрали 2,5 роки агреії !
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18.06.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
Треба негайно створити агенство з бріфінгів чоловік на 500.
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18.06.2024 17:26 Ответить
Уже давно. Там стільки цих комітетів. Комітет комітету з управління комітету розподілу через обласні комітети коштів на райони. Усі заброньовані, на окладі, ранньою пенсією, доступом до розпилу і хитровиєпаними мордами
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18.06.2024 17:29 Ответить
І забронювати, отих убогих…, як і на лохомарафоні….
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18.06.2024 17:44 Ответить
Державну стратегічно потужну агенцію!
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18.06.2024 18:33 Ответить
тобто, кожного дня, на нас чекає, діжка гімна тупих говорючих ротів від зе!шобли?
бездарний серіал, що не має кінця.....
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18.06.2024 17:28 Ответить
Тепер вони плєшь проідять - будуть готувати людеи по 8грн за квт
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18.06.2024 17:30 Ответить
по 8, це до кінця цього року.
далі буде...
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18.06.2024 17:36 Ответить
По 10
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18.06.2024 17:47 Ответить
Вони зараз голову ламають, як би це їм провернути як з опаленням позаминулої зими. Опалення немає, але за нього все-одно платити потрібно
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18.06.2024 17:51 Ответить
От і все покращення. Розочку в дупу. Комусь і сподобається.
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18.06.2024 17:32 Ответить
все що завгодно !
хай "бриффинги, миттинги... петтнги, наконец !"
коли світло буде сук.... !!!

просрали 2,5 роки агреії !
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18.06.2024 17:33 Ответить
просрали 2,5 роки агресії на расслабухє !
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18.06.2024 17:34 Ответить
Брифінг:
- Що з системою?
- ДУПА!
- Що з відключеннями?
- ДУПА!
- Що з продажу електрики до Румунії?
- 300 мегават сьогодні змогли продати.
- Ну так яка ж це "ДУПА"? Все просто ЧУДОВО! Кінець Брифінгу.
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18.06.2024 17:41 Ответить
4 ГВт за вчера на румунию ушло
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=17.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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18.06.2024 19:18 Ответить
нах кому нужны твои брифинги.он уреж лучше зарплаты у правления ******** укрэнерго вместе с быстрицким..........................получают по по 2 ляма в месяц и пох им на народ.....................****** ****.............................................................
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18.06.2024 18:09 Ответить
брифинги и симпозиуми во время войни - это самое то что необходимо для победи Украини
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18.06.2024 19:12 Ответить
 
 