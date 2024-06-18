Минэнерго поручили регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы Украины.

Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса. Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - пояснил премьер.

"Чтобы исключить дальнейшие манипуляции и ИПСО, поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах", - добавил Шмыгаль.

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