Минэнерго поручили регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики регулярно проводить брифинги о состоянии энергосистемы Украины.
Об этом он заявил во время заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас генераторы стали средствами первой необходимости для людей и бизнеса. Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - пояснил премьер.
"Чтобы исключить дальнейшие манипуляции и ИПСО, поручил Минэнерго обеспечить на регулярной основе оперативное информирование населения в виде брифингов о состоянии энергосистемы и ключевых вопросах", - добавил Шмыгаль.
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бездарний серіал, що не має кінця.....
далі буде...
хай "бриффинги, миттинги... петтнги, наконец !"
коли світло буде сук.... !!!
просрали 2,5 роки агреії !
- Що з системою?
- ДУПА!
- Що з відключеннями?
- ДУПА!
- Що з продажу електрики до Румунії?
- 300 мегават сьогодні змогли продати.
- Ну так яка ж це "ДУПА"? Все просто ЧУДОВО! Кінець Брифінгу.
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=17.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)