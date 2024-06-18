Информация о штрафах за превышение норм шума от генераторов - фейк, - Минздрав

В Интернет-сети распространяется информация о штрафах для владельцев генераторов за превышение уровня шума при работе приборов - со ссылкой на санитарно-гигиенические нормы Украины, утвержденные Минздравом Украины. Это фейк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Министерство здравоохранения разъясняет, что данная информация не соответствует действительности, ведь во время ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются.

В частности, статьей 32 Закона Украины "О системе общественного здоровья" предусмотрено, что шум на защищенных объектах при осуществлении любых видов деятельности не должен превышать уровни, установленные государственными медико-санитарными нормативами для соответствующего времени суток. Допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки - 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью (приказ Минздрава от 22 февраля 2019 года № 463). Однако указанные требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. А также в случаях когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

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Также напоминается, что работа генераторов может иметь негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду по нескольким причинам: шум, вибрации и вредные выбросы. В частности, у генераторов открытого типа нет собственной шумоизоляции. Постоянный шум высокого уровня может вызывать стресс, ухудшать сон и в целом вредить здоровью.

Как снизить уровень шума от генератора?

Самый дешевый и простой способ - установить генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.

Окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами.

Оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов.

Дополнительную звукоизоляцию можно создать, обложив генератор мешками с песком. Укладывайте их вокруг так, чтобы агрегат был виден с полутораметрового расстояния. Такой звукоизоляционный круг из мешков позволит уменьшить шум от генератора. Важно, чтобы расстояние от включенного генератора до мешков было не меньше, чем полметра.

Кроме шума генераторы могут создавать вибрации, которые передаются на стены зданий и мебель. Это вызывает дискомфорт людям в пределах действия вибраций и даже может спровоцировать психофизиологические расстройства.

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Для уменьшения вибрации, следует:

По возможности установить генератор как можно дальше от зданий.

Установить генератор на ровную поверхность, желательно на прочный и устойчивый подготовленный фундамент.

Подложить под генератор грубый резиновый коврик.

Использовать специальные амортизаторы или изоляционные материалы для поглощения вибраций.

Вредные выбросы

Работа генераторов ухудшает качество воздуха вследствие выбросов таких веществ, как угарный газ, оксиды углерода, оксиды азота, ангидрид сульфатный, акролеин, бензопирен и др. Это негативно влияет на здоровье легких и сердца, особенно у людей с хроническими заболеваниями, а также может привести к отравлению, особенно в замкнутых или плохо проветриваемых помещениях.

Особую опасность представляет угарный газ, так как он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, поэтому его невозможно обнаружить без специальных приборов. При этом угарный газ - смертельно опасен при вдыхании и влияет на организм даже в небольших концентрациях.

Симптомами отравления угарным газом - головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости, головокружение и спутанность сознания.

Острое отравление угарным газом может привести к необратимому вреду мозга и сердца из-за гипоксии, то есть сильного дефицита кислорода. Реакция на отравление угарным газом может развиться очень быстро, даже за несколько минут.

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Для ограждения от негативного воздействия выбросов:

Устанавливайте генератор на открытом воздухе, где есть усиленный воздухообмен.

Устанавливайте генератор дальше от окон и входов в здание - угарный газ может попадать в помещение через отверстия, если генератор стоит слишком близко.

Вовремя проводите техническое обслуживание генераторов, чтобы предотвратить утечки и неисправности.

Вовремя меняйте фильтры.

Заправляйте генератор топливом надлежащего качества, которое не имеет в составе свинцовых соединений.

"Помните, что некорректная установка или эксплуатация генераторов может привести к пожарам и другим аварийным ситуациям, угрожающим жизни и здоровью людей", - отмечают в Минздраве.