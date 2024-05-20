Наслідки відключень світла: В Україні збільшилась кількість пожеж через використання генераторів

Рятувальники фіксують збільшення кількості пожеж у приватному секторі, пов’язаних з використанням резервних джерел електроживлення.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки ДСНС Анатолій Шкарбута, передає Укрінформ.

"Коли ворог почав обстріли.., кількість пожеж в Україні значно зросла, тому що люди почали використовувати електрогенератори й резервні джерела живлення. Найбільше страждає житловий сектор. Маючи досвід блекаутів 2022 року, люди мають багато резервних джерел живлення: повербанки, зарядні станції, електрогенератори. Тому, коли вимикають електроенергію, кількість пожеж від цих джерел значно зростає", – сказав Шкарбута.

Він нагадав, що після довгого періоду без використання генератори потребують профілактики та огляду. ДСНС також рекомендує вимикати всі електроприлади при вимкненні електроенергії та вмикати їх знову, коли подача електрики поновиться. Це убезпечить електроприлади від перегорання через перепади напруги та можливого самозаймання, що може призвести до пожежі.

За даними ДСНС, від початку 2024 року в Україні у житловому секторі сталося 8666 пожеж, у тому числі 5191 у житлових будинках та спорудах. Внаслідок пожеж загинула 551 особа, з них 10 дітей, та дістали травми 468 осіб, зокрема 38 дітей. Матеріальні збитки оцінюються у понад 4 мільярди гривень.

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Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.