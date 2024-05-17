Відключення електроенергії: Шмигаль доручив забезпечити автономну роботу лікарень та багатоповерхівок

Завдання забезпечити енергетичною автономністю, зокрема, генераторами чи сонячними панелями, лікарні, заклади соціального захисту та державних послуг, має стояти перед кожним міністерством.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"По-перше, продовжуємо ремонти. Друге завдання – це децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури. Ще один ключовий елемент – це енергоефективність", – зазначив він.

Зокрема, Міністерство інфраструктури й Фонду енергоефективності буде доручено разом із місцевими керівниками пропрацювати програми забезпечення мінімальної енергетичної незалежності громад та окремих багатоквартирних будинків.

"Має бути забезпечено роботу ліфтів, помп для водопостачання на верхні поверхи, окрема робота по генераторах та сонячних панелях", – підкреслив Шмигаль.

Крім того, додав голова уряду, ОСББ можуть отримати компенсацію від Фонду енергоефективності за встановлення сонячних електростанцій та теплових насосів для опалення – гранти в розмірі до 2 млн грн.

"Попри наявні відключення та складну ситуацію, громадяни матимуть доступ до медичних, соціальних та державних послуг. Зараз у медичних закладах України є вже понад 11 тисяч генераторів", – наголосив він.

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Крім того, у межах спільного проєкту зі Світовим банком держава встановлює в медзакладах сонячні станції з акумуляторами, які накопичують електроенергію. Загалом у 2024 році медзаклади отримають 2000 систем зберігання енергії.

У центрах надання соціальних послуг наявні понад 600 генераторів. Інтернатні заклади мають 780 генераторів. Центри надання адміністративних послуг – 545 генераторів, а 109 – обладнані сонячними панелями.

"Перед кожним міністерством стоїть завдання забезпечити енергетичну автономність усіх визначених закладів", – підкреслив прем’єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської ТЕС, зруйнованих внаслідок ворожих ракетних атак.