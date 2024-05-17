Кабмін виділив 1,5 мільярда на відбудову Зміївської та Трипільської ТЕС

Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій, зруйнованих внаслідок ворожих ракетних атак.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Більш ніж 1,5 млрд грн виділили сьогодні для відбудови Зміївської ТЕС на Харківщині та Трипільської ТЕС на Київщині", – зазначив він.

Зокрема, 726 млн грн виділили для державної компанії "Центренерго" з резервного фонду державного бюджету. Ще 826 млн грн – з фонду ліквідації наслідків агресії.

"Очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко", – попередив голова уряду.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки 22 березня на Харківщині була знищена Зміївська ТЕС. Водночас 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Окрім зазначених ТЕС, за останній час руйнувань також зазнали Бурштинська, Ладижинська ТЕС та дві гідроелектростанції.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.