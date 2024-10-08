Неможливо перемістити з Донеччини вугледобувні підприємства, але спецобладнання намагаються вивозити в безпечні регіони, - ОВА

На початку повномасштабної військової агресії РФ більшість промислових підприємств релокували з Донецької області, але вугледобувні та великі машинобудівні підприємства релокувати неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на онлайн-брифінгу повідомила директорка Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької ОВА Тетяна Тараненко.

Вона зазначила, що більшість промислових підприємств було релоковано з Донеччини на початку повномасштабної військової агресії Росії, але вугледобувні та великі машинобудівні підприємства релокувати неможливо. Тому в безпечні регіони вивозять спеціальне обладнання із цих підприємств.

"Потрібно розуміти, що є деякі промислові підприємства, які просто фізично, технічно майже неможливо релокувати. Це такі, як вугледобувні та великі машинобудівні. По можливості вживаються заходи щодо релокації вугледобувного обладнання. Це є, і ця програма існує, і вона працює, наскільки це можливо у наших умовах", - заявила Тараненко.

